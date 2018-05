Junot Díaz renuncia a la presidencia de los Pulitzer, acusado de agresión sexual Junot Díaz. / Vicens Gimenez La escritora Zinzi Clemmons publicó en su cuenta de Twitter que le había dado un beso a la fuerza COLPISA / AFP Viernes, 11 mayo 2018, 22:18

El escritor Junot Díaz, presidente de la organización que concede el premio Pulitzer, se encontraba en un simposio en Sidney, cuando la escritora y editora Zinzi Clemmons le acusó por una agresión sexual sucedida hace seis años. Cara a cara, primero. Luego, por Twitter, donde escribió: «Cuando estudiaba un posgrado, invité a Junot Díaz a hablar en un taller. Yo era una desconocida de 26 años, y él aprovechó la oportunidad para acorralarme y besarme a la fuerza. No he sido la única y me niego a callar más».

Una semana después Díaz, de 49 años y que recibió el premio en 2008, ha renunciado a su cargo dentro de la organización de los Pulitzer, aunque seguirá en el directorio mientras se realiza una investigación interna sobre los señalamientos.

«Me hago responsable por mi pasado», dijo Díaz en abril, cuando publicó un artículo donde contaba que había sido violado a los 8 años. «Debemos continuar enseñando a los hombres sobre el consentimiento y los límites».

Por su parte, Clemmons, también norteamericana y que publicó su primera novela en 2017, le acusó de haber revelado aquel episodio sólo como coartada contra el movimiento #MeToo. «¿A quién ha ayudado sin herirlo?», tuiteó ella hace un par de días, refiriendose a Díaz.