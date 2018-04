David Rubín aspira a cuatro premios Eisner David Rubín posa en la librería madrileña Generación X Puebla. / Virginia Carrasco El autor gallego es seleccionado en cuatro candidaturas de los galardones más presitigiosos de la industria del cómic JAVIER BRAGADO Madrid Viernes, 27 abril 2018, 03:12

David Rubín (Orense, 19 de octubre de 1977) aspira ganar en cuatro categorías de los premios Eisner, los más prestigiosos de la industria del cómic. El autor gallego ha sido seleccionado entre las mejores adaptaciones de otros medios con 'Beowulf' (Image / Astiberri), mejor dibujante y entintador con 'Black Hammer', 'Ether', 'Sherlock Frankestein' (Dark Horse / Astiberri) y 'Beowulf' (Image / Astiberri), mejor colorista con 'Black Hammer', 'Ether', 'Sherlock Frankestein' (Dark Horse / Astiberri) y 'Beowulf' (Image / Astiberri) y mejor serie continúa por su trabajo a los lápices en 'Black Hammer'.

Y esto es IMPORTANTE:

En los Premios Eisner están nominadas TRES ediciones en inglés de TEBEOS ESPAÑOLES, producidos originalmente desde España y para España:

Beowulf (@Astiberri, 2013), Las Meninas (@Astiberri, 2014) y El fantasma de Gaudí (@Dibbuks, 2015)

Precisamente, el trabajo de Rubín con el traslado del mito galés al cómic en 'Beowulf' se forjó en España y le abrió la puerta al otro lado del Atlántico. «Yo si estoy ahora mismo trabajando y ganándome la vida con mi trabajo en Estados Unidos se debe y es consecuencia directa de mi trabajo para el mercado español. Si una editorial, (la vasca) Astiberri en 2005, no hubiera apostado por mí y por un chaval que estaba empezando y que no tenía casi ni obra larga... Y a partir de ahí todo lo que he publicado ha hecho que vaya creciendo y que vaya llamando cada vez más la atención», reconocía en una entrevista a este periódico el gallego. En 'Ether' se acercó excepticismo a la magia y con 'Black Hammer' ha recibido el reconocimiento de público y compañeros de profesión. «Todo lo que hace (el guionista) Jeff Lemire me gusta, pero en particular 'Black Hammer' a nivel visual es muy atractiva. Tiene algo que le hace diferente, pero también bebe de antiguos superhéroes y alguien que no haya leído se puede acercar», ilustra Gabriel H. Walta, ganador del Eisner en 2017 con 'La Visión'.

Dos viñetas del 'Black Hammer' de David Rubín. / Astiberri

Otros españoles con candidatura al Eisner por sus tebeos son la pareja formada por El Torres y Jesús Alonso Iglesias por 'El fantasma de Gaudí' (Lion Forge/ Magnetic / Dibbuks), la pareja formada por Santiago García -quien comparte con David Rubín la candidatura a mejor adaptación de otro medio con Beowulf- y Javier Olivares por 'Las meninas' (Fantagraphics / Astiberri), el dibujante Marcos Martín por su trabajo en 'Barrier' (Panel Syndicate) en la sección de mejor cómic digital, Ricard Efa en la opción de mejor pintor o artista multimedia por 'Monet. Nómada de la luz (NBM / Norma).