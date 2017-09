Devoradores de libros llevan su pasión a la red Novelas de amor, sarcásticas o ejemplares sobre el alzhéimer, son algunas de las recomendaciones de los booktubers andaluces OLGA AGEA GRANADA Domingo, 10 septiembre 2017, 02:15

Los apasionados por la lectura se han introducido en la red, concretamente en la plataforma Youtube. Son jóvenes que realizan críticas y recomendaciones de libros a través de vídeos que suben a su canal. Solo necesitan una cámara y su ingeniosa personalidad. La mayoría de ellos, cuenta con un gran número de seguidores. Atraen a un público joven, por lo que descartan el lenguaje técnico y se decantan por el uso de uno mucho más coloquial.

Los booktubers tratan el mundo de los libros y de la narración de una manera diferente, original y muy natural. El contenido de sus vídeos es muy dinámico y cercano al espectador. Realizan concursos, reuniones y conexiones a través de plataformas como Periscope o Facebook Live, para hablar de los diferentes puntos de vista que tiene cada uno con respecto a la misma obra. Su objetivo es demostrar que no hay una única lectura y animar a los jóvenes a descubrir cuál es la suya. El fenómeno no solo ha supuesto una revolución entre los jóvenes, también entre escritores y editoriales.

May Rayamonte. María Ramírez González

«Recomiendo 'El (sin) sentido del amor'»

Mitad onubense, mitad granadina, May afirma haberse criado entre ambas tierras. «Mi madre es de Granada y mi padre de Huelva». Su canal, 'May R Ayamonte', nació en 2011. ¿El motivo? Esta booktuber, como todos los demás, es una apasionada de la lectura. Comenzó haciendo reseñas en un blog literario y para que su voz llegara a más gente, decidió hacer contenido visual. «Los vídeos funcionaban muy bien, por eso, dejé el blog y me pasé a Youtube». Su canal tiene 102000 seguidores. Para el mes de agosto se decanta por un libro en particular: «Recomiendo 'El (sin) sentido del amor' de Javier Ruescas. Creo que pega para el verano».

Luisa Carrégalo

«Necesito expresar lo que siento por los libros»

Luisa Carrégalo decidió empezar con el canal casi sin querer. «Siempre me había apasionado la lectura y de repente, no tenía nadie con quien comentarla. Descubrí vídeos de gente que hacía lo mismo y con el tiempo, yo también necesité expresar lo que sentía por los libros y no solo escucharlo de los demás». La malagueña tiene 17100 seguidores en su canal. Para leer este mes, recomienda el primero de la trilogía Millenium, 'Los hombres que no amaban a las mujeres'. «No es novedad ni es un ejemplar 'ligerito' para verano, como dirían algunos, pero es un libro fantástico. Tenemos todo el tiempo del mundo para enfrentarnos a él».

Biblioteca de Lisbeth. Carmen Díaz García

«Poco a poco te quitas la timidez y todo fluye mejor»

Esta gaditana se unió al fenómeno booktuber en febrero de 2016. «No frecuentaba mucho Youtube, pero mi marido me comentó que existían personas que subían sus vídeos a esta plataforma hablando de libros. Fue él quien me animó a empezar con esto, ya que soy una gran lectora». Convertirse en booktuber le ayudó, a su vez, a vencer sus miedos. «Al principio, grabar vídeos era muy complicado. Aunque tenía muchas cosas que contar me daba muchísimo reparo y grabar era un suplicio. Poco a poco, te vas quitando la timidez y todo fluye mucho mejor». Tras deshacerse de la timidez, Carmen Díaz explica que le apasiona preparar el vídeo de cada semana, compartirlo con los seguidores y leer los comentarios y opiniones. A día de hoy, tiene aproximadamente 2080 suscriptores. «Hace un par de semanas llegamos a los 2000». Para el mes de agosto recomienda 'La Vegetariana', libro que ha sido publicado recientemente en España por la editorial Rata. Su autora es Han Kang y su traductora Sunme Yoon. «Es un libro ambientado en Seúl, en el que se cuenta la historia de Yeonghye, una mujer corriente que un día toma la decisión de dejar de comer carne, aún a riesgo de poner en peligro su vida, llevando su decisión hasta sus últimas consecuencias». La gaditana leyó el libro en junio, y casi dos meses más tarde, afirma no haberse podido quitar de la cabeza su contenido y algunos de sus pasajes. «Es una historia complicada y nada convencional».

Kralicus Literario. Carlos Jiménez

«Pensé que esta red social podría ser mi oportunidad»

El granadino, Carlos Jiménez, comenzó su andadura como booktuber hace seis meses. Actualmente reside en Málaga, pero suele visitar con asiduidad su ciudad natal. Siempre tuvo el deseo de escribir, de leer y de juntarse con personas con las que poder compartirlo. «He sido seguidor de muchos youtubers y pensé que esta red social podría ser mi oportunidad. Estoy conociendo a muchas personas con las que disfrutar y crecer». 'Kralicus literario' tiene casi 300 seguidores. Su recomendación es 'Manual de Pérdidas' de Javier Sánchez García, libro que trata la enfermedad del azlhéimer desde un punto de vista diferente.

Looking for a snitch. Carmen González

«Me gusta compartir gustos literarios»

La sevillana, Carmen González, comenzó en Youtube porque no conocía a mucha gente que leyese a su alrededor y veía que otros muchos booktubers se habían hecho un canal por lo mismo. «Me gustó mucho esa nueva forma de compartir gustos literarios con otra gente». Su canal, 'Looking for a snitch', tiene alrededor de 2400 seguidores. El libro que recomienda Carmen para el mes de agosto es 'Algún día este dolor te será útil' de Peter Cameron. «Es un libro poco conocido pero que tiene mucho que contar. Es muy cortito y se lee rápido. Recuerda mucho al 'Guardián entre el centeno' o a 'Las ventajas de ser un marginado'».