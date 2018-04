La 'bendición' de Queipo de Llano para matar al poeta Ian Gibson. Ian Gibson revisa 'El asesinato de García Lorca', publicado en 1971, donde incorpora nuevos datos «sobre el representante de todos los fusilados» DANIEL ROLDÁN Madrid Jueves, 5 abril 2018, 02:05

Ian Gibson (Dublín, 1939) afirma, cada vez que publica un libro sobre Federico García Lorca, que será el último. Hasta ahora, nunca ha cumplido su promesa. Y se ríe con su último volumen en la mano, ‘El asesinato de García Lorca’ (Ediciones B), una revisión de la obra que publicó en 1971. El biógrafo asegura que ha retocado muchas cosas con motivo del 120 aniversario del nacimiento del genio granadino, «el poeta español más traducido de la historia», e incorporando nuevos datos. Como, por ejemplo, la implicación de Gonzalo Queipo de Llano desde Sevilla.

Sostiene el biógrafo lorquiano que el máximo responsable de la sublevación en Andalucía estuvo al corriente de la ejecución del escritor granadino. «Sabemos que la línea telefónica se restableció en la noche del 16 al 17 de agosto (de 1936). Salió publicado en ‘Ideal’. Parece un pequeño dato pero es importante», argumenta Gibson. «Consultaron a Queipo porque se querían cubrir las espaldas. Sabían que Lorca era muy famoso y quisieron tener las espaldas cubiertas. Y a Queipo no le pareció mal», comenta el hispanista, quien recuerda que el poeta es el «desaparecido más famoso del mundo».

«Lorca representa a todos los fusilados», añade Gibson muy crítico y dolido por la falta de apoyo para poder recuperar todos los restos. «Si este país no hace esto (desenterrar a los muertos) nunca será el gran país que puede ser», añade Gibson, que critica al PP -al que nunca le ha gustado este tema- y al PSOE, por no ser contundente en su apoyo. «El buen momento para hacerlo fue con al victoria astronómica del PSOE (202 diputados en 1982). Y no lo hicieron. No hubo valentía», apunta el escritor dublinés, que echa de menos «más contundencia» en la aplicación de la ley de memoria histórica.