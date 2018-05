Mark Brooks: «El mundo se está volviendo aterrador, necesitamos leer 'Deadpool', gente que va disparando y bromeando» 02:01 Mark Brooks posa en la Heroes Comic Con de Madrid. / Virginia Carrasco «Cuando era pequeño ponía y dibujaba al mismo tiempo que veía las películas de Disney», recuerda el dibujante JAVIER BRAGADO y VIRGINIA CARRASCO Madrid Viernes, 25 mayo 2018, 02:13

Mark Brooks (12 de abril de 1973) es uno de los dibujantes de cómics más espectaculares del momento. Capaz de engatusar y seducir con sus grandiosas creaciones, ya ha repartido su arte por portadas (Imperio Secreto) y páginas interiores de superhéroes como Deadpool, Spiderman, Ant-Man, Thor y los Vengadores, además de icónicos personajes de La Guerra de las Galaxias. En los últimos siempos, se han publicado en España 'Marvel Héroes. Cable & Masacre' (Panini) o la miniserie 'Star Wars. Han Solo' (Planeta) -con la talentosa guionista Marjorie Liu-, pero su carrera es tan extensa y vistosa como su capacidad para disfrutar de su trabajo como portadista, dibujante y/o entintador. Repasa algunos aspectos de su carrera con buen humor antes de participar en el Heroes Comic Con celebrado en Madrid, donde fue una de las estrellas.

-¿Se disfruta mucho con personajes con tantas opciones como Masacre (Deadpool)?

Es absolutamente cierto. Un personaje como Deadpool, o cuando hice la portada de 'Fearless Defenders', ambos están basados bastante en el humor. Tenía más margen para jugar, hacer un poco el tonto, para entendernos. Pero sí, siempre es divertido.

-¿Hay algún dibujo con el que se lo pase muy bien a la hora de dibujar? ¿Es 'Escuadrón Suicida' lo más divertido que ha dibujado?

Bueno, lo dibujé primero con Deadpool. Tenía que hacer un poco el tono, jugar un poco, hacerlo divertido y dibujé muchas caretas, máscaras, cosas por el estilo. 'Fearless Defenders' fue muy parecido. No fue un cómic muy grande ni muy popular pero era muy interesante porque todos sus personajes eran femeninos. Asi que decidí que cada portada que hiciera para cada uno de los 12 números que tuvo iba a utilizar máscaras inspiradas en la cultura pop. Una era de videojuegos, así que hice como el escenario de Street Figther. Otra las puse como figuras de acción... Eso fue absolutamente divertido para mí y me lo pasé muy bien. Y luego continué la misma línea con Deadpool, jugando un poco con máscaras y algo más desenfadado. Ese tipo de cosas no pueden hacerse en muchos cómics.

-¿Cómo se siente cuando ve 'Deadpool' o 'Escuadrón Suicida' en el cine?

Mola mucho. Una de mis cosas favoritas es cuando hice el número 1 de 'Cable Deadpool' había un chiste ahí de Bea Arthur, de Las chicas de Oro. Él está viendo la televisión y dicen «¿Cuál es la mujer más sexy del mundo?», y él dice «Bea Arthur», y en la televisión dicen otro nombre, el que fuese, y él se vuelve loco disparando la almohada con la pistola gritando: «¡No, es Bea Arthur!». Y ese chiste sobre lo obsesionado que está con Bea Arthur ha seguido utilizándose desde entonces, desde aquel primer número hasta ahora, incluso en la película, donde se le puede ver andando por la calle llevando una camiseta con la cara de Bea Arthur en ella. Es genial ver esas cosas, darte cuenta que has tenido algo que ver con todo ello.

-¿Hay algún personaje que sienta como suyo?

Siempre me ha gustado Pícara, de X-Men. Era uno de mis personajes favoritos ya desde pequeño y cuando entré en Marvel mi trabajo siempre se centraba en ella. Así que siempre la he tenido un especial cariño. Es mi chica.

-¿Es muy diferente trabajar con personajes de La Guerra de las Galaxias respecto a los superhéroes?

Muy, muy diferente. Con un cómic como Star Wars o con el personaje de Han Solo tienes que centrarte mucho en lograr el parecido, que es algo que no te preocupa cuando haces otros cómics. Quiero decir, no tengo que dibujar a Lobezno de la misma manera, puedo hacerlo como yo quiera. Pero con Star Wars tienes que captar los parecidos, de Harrison Ford, de Carrie Fisher.... Tienes que dibujarlos bien. No solo porque LucasFilm nos lo exige sino porque los fans lo demandan así. Yo no puedo dibujar a un tipo y decir, «Ey, es Han Solo», y me dirían, «No, no lo es.» Lo mismo me pasa con la flota del Halcón Milenario. Si no logro captar correctamente las naves que son tan icónicas para el espectador en mis dibujos, me llaman la atención. Es mucha presión.

-Porque en ese caso no sólo hay aficionados a los cómics sino también a las películas.

Y los fans de Stars Wars son de una clase especial. Me encantan, pero son muy exigentes, como debe ser por otro lado, porque Star Wars es lo que es, es algo icónico. Los fans tienen unas expectativas muy altas y tienes que trabajar muy duro para alcanzarlas.

-¿Cuáles son sus cómics favoritos?

He leído mucho de Batman, me gusta mucho también X-Men, pero mi favorito de todos los tiempos es un cómic que Marvel sacó hará quizás 9 años, quizás, llamado 'Nextwave', escrito por Warren Ellis con dibujos de Stuart Immonen. Es una de las cosas que más he disfrutado leyendo. De hecho, compré ilustraciones originales del cómic porque soy una gran fan. Es increible. Y luego, no sé si has llegado a leer 'Death: The high cost of living' (Vertigo). Es un nuevo libro de Gainman, dibujado por Chris Bachalo. Es el primer comic que me ha hecho llorar, asi que... me encantó.

-Neil Gaiman puede hacerlo todo.

Sí, Neil Gainman realmente puede hacer cualquier cosa. Me encantaría trabajar con él en algún momento. No estoy seguro de que sepa quién soy, pero... Si se da la oportunidad me gustaría mucho.

-Teniendo en cuenta el mundo actual, ¿qué cómic hay que leer necesariamente?

Realmente no sé (se lo piensa). Todos tenemos que reírnos un poco en este momento, ¿no?, porque el mundo se está volviendo todo un poco aterrador. Así que Deadpool, eso es lo que necesitamos, gente disparando y haciendo bromas (ríe).

-¿De dónde le llega la inspiración?

La inspiración la cojo de todos sitios. Crecí con Disney. La sirenita, La Bella y la Bestia, Tarzán, Aladín.... Me encantaba esas películas en VHS. Las ponía y dibujaba al mismo tiempo que veía la película. Paraba, dibujaba, le daba otra vez al 'play', pausaba y volvía a dibujar. Ahí es donde empezó todo para mí. Y luego mi padre traía libros de arte que encontraba en librerías de artistas de los que nunca había oído hablar. Todo esto fue mucho antes de internet, asi que no podía mirar a artistas que me interesaran. Descubría autores por libros que sacaba de la biblioteca. Pero si quieres acotarlo, Disney fue mi mayor influencia al principio. Copiaba más otras ilustraciones o dibujos antes que reflejar a personas reales. Todo eso vino mucho después.

-Usted ha dibujado muchas portadas y muchos cómics. ¿Es muy diferente el trabajo entre uno y otro?

Es diferente, sí. Para las portadas lo que hago es verlo todo, abarcarlo de principio al final. Pero cuando hago páginas intereriores solo dibujo, no entro en temas de color, y me centro más en la historia, en vez de intentar crear una única imagen interesante o potente. Disfruto haciendo ambas cosas, pero efectivamente, cada una supone un reto diferente.

-¿Prefiere encargarse de personajes con una larga trayectoria o que sean nuevos?

Me gustan los dos. Por un lado, me gustan los personajes con historia que tienen un gran pasado detrás, no tanto por honrarles sino porque te proporcionan una especie de mapa del tesoro para saber a dónde les puedes llevar. Pero, por otro lado, me gustan también los nuevos personajes porque están frescos y puedes hacer lo que quieras con ellos, vas creando su leyenda. Creo que depende del personaje y del tebeo.

-¿Prefiere dibujar chicos o chicas?

Chicas. Siempre he preferido dibujar formas femeninas a masculinas. Disfruto ambos, pero siempre he tirado más hacia las chicas. Creo que se me da mejor dibujar mujeres que hombres.

-¿Y personajes que se basan en la realidad o en la fantasía?

Prefiero dibujar personajes reales. Siempre me ha atraído el trabajo más realista de Norman Rockwell o Adam Hughes. Me gusta más los dibujos realistas, pero me encanta también tipos como Skottie Young o Humberto Ramos.

-Ahora mismo los artistas de los cómics tienen multitud de opciones. Desde videojuegos hasta juguetes pasando por diseños de películas. ¿Es bueno para usted o es demasiado?

No, está genial. Permite que no nos aburramos nunca. Es como, esta semana trabajo en Spiderman y la siguiente trabajo con Thor y la próxima estoy con el diseño de una estatua de Marvel Gwen para Sideshow. Siempre está bien, nunca me aburro.

-¿En qué disfruta más?

Los cómics son siempre mi primera elección porque fueron como mi primer amor. Lo que siempre he querido hacer cuando era crío. Pero me encanta trabajar en las estatuillas que hago para SideShow porque son muy divertidas. Dibujarlas no es tan complicado como en los cómics, pero cuando la pieza está terminada, el hecho de poder sosterner algo de tres dimensiones que tú has diseñado es increíble.