El Lejano Oeste siempre vuelve El estreno de series como Godless y películas como Hostiles demuestra el interés que sigue despertando el género entre el gran público | La editorial granadina Traspiés acaba de reeditar algunos relatos de Bret Harte, uno de los grandes escritores que ficcionó sobre la época Series. Una de las escenas de 'Godless', una de las protagonistas del nuevo 'revival' del western. / IDEAL PABLO RODRÍGUEZ Granada Lunes, 8 enero 2018, 01:34

El polvo del Lejano Oeste está siempre ahí. Da igual que la edad de oro del género, alimentada por genios de otra época como John Ford, Howard Hawks o William Wellman, haya quedado atrás. Al final, la tierra se cuela por las rendijas de la ficción, década tras década, sea en la gran pantalla o en otro tipo de formato.

Al que asistimos ahora es el tercer advenimiento del western, una nueva parusía de indios, vaqueros, maleantes de pistola rápida y viajeros que mueren al borde del camino en las praderas de Wyoming -Miguel d'Ors ya las cantó-, Arizona, Colorado o Nuevo México.

Autor Bret Harte. Traducción de Elvira Cámara. Ilustraciones Adrián Manuel García. Editorial Traspiés, 2017. Páginas 91 páginas. Precio: 5 euros (versión digital).

El género está vivo. Lo demuestran los últimos estrenos, aclamados por la crítica y con éxito de público, de ficciones que hacen uso de los escenarios clásicos para contar nuevas historias y dar una vuelta de tuerca a un género que se creía agotado.

Del ímpetu del Lejano Oeste da cuenta la puesta de largo de 'Godless'. La serie, apoyada por el gigante Netflix que lleva unos años sacudiendo el mercado audiovisual a través de internet, reúne a creadores como Scott Frank ('Minority Report', 'The Lookaut' o 'Logan', entre otras) y Steven Soderbergh ('Ocean's Eleven', 'Traffic', 'Erin Brockovich' o 'Sexo, mentiras y cintas de video').

Ambos ponen en cuestión el tradicional protagonismo masculino del western con la preeminencia de actrices como Michelle Dockery y Merritt Wever. Son ellas las que llevan el peso de una historia, narrada en siete capítulos, que cuenta las consecuencias del enfrentamiento entre Frank Griffin (encarnado por Jeff Daniels) y el renegado Roy Goode (perfilado por el actor Jack O'Connell).

Obligadas por la terrible sacudida del conflicto, son las mujeres de La Belle las que deberán salir adelante en el terrible Oeste con sus manos. Y es ahí donde Dockery y Wever aportan más, en un trabajo que, sin embargo, ha sido señalado por no haber desaprovechado la oportunidad de erigirse como el primer gran western feminista.

Pero 'Godless' no es la única opción seriada con un trasfondo western que en los últimos tiempos ha llegado a la pequeña pantalla. No este año, pero sí en tiempos recientes, se ha podido disfrutar de 'Westworld'. Venida de la mano de HBO, el gran rival de Netflix, abarcaba algo más que las tradicionales tramas del western. De hecho, lo hilvanaba con la ciencia ficción en una historia que descubría los sucesos vividos por los habitantes de un parque temático futurista del Lejano Oeste.

Jonathan Nolan ('Memento') es el creador de una serie que venía apoyada por J. J. Abrams ('Perdidos', 'Fringe', 'Super 8'...) y en la que brillaban con luz propia las actrices Evan Rachel Wood, en el papel de la frágil y terrorífica Dolores Abernathy; y Thandie Newton, como la inteligente proxeneta Maeve Millay. Ambas se rebelaban como justicieras en un trabajo que habla de los límites de la inteligencia artificial y los valores humanos.

Ilustraciones realizadas por Adrián Manuel García para 'El lejano oeste'. / TRASPIÉS

Homenaje a los clásicos

El regreso del Lejano Oeste no se limita a la pequeña pantalla. Más allá de Netflix y HBO, que han abanderado la vuelta, algunos cineastas actuales se han mostrado partidarios de retomar los relatos de los gigantes de la edad de oro en unos largometrajes que, no obstante, van más allá del simple homenaje.

El más reciente es Scott Cooper. El director de 'Black Mass' y 'Out of the Furnace' presenta ahora 'Hostiles', un largometraje que cuenta la historia del capitán Joseph J. Blocker, un oficial del ejército que debe trasladar en custodia a Halcón Amarillo, un jefe indio enfermo y prisionero de guerra, a su poblado.

La venganza y las consecuencias de la guerra son los temas hacia los que apunta una película con una terna de estrellas. Christian Bale ('American Psycho', 'El Caballero Oscuro' o 'Exodus'), Rosamund Pike ('Orgullo y prejuicio', 'Doom' o 'Fracture') y Wes Studi ('Heat' o 'Avatar') son algunos de los actores que participan en el film, que alcanza los cines.

También 'Viento salvaje' puede enmarcarse en este regreso a los escenarios del western. Su caso es quizás paralelo al de 'Westworld', ambas protagonistas de una vuelta que no es total porque no se circunscribe a la época del Lejano Oeste sino que parte del ambiente para pisar otros géneros.

'Viento salvaje', de Taylor Sheridan, cuenta el después. El largometraje se sumerge en las oscuridades de una reserva india actual. La dureza del clima y el efecto que éste tiene sobre los habitantes son algunas de las cosas sobre las que habla un film que pisa también tierras habitualmente adscritas al noir y el suspense.

'Western' literario

El retorno al Oeste no es exclusivo del mundo audiovisual. También en el ámbito literario se está viviendo este 'revival' del western. Lo hace al igual que en la pequeña y gran pantalla de maneras diferentes, revisitando a los clásicos, asomándose a la época y a los que hicieron de ella un hito de la cultura de los siglos XIX y XX.

En nuestro país, la editorial Planeta publicaba hace solo unos meses un libro dedicado a uno de esos gigantes del western: Clint Eastwood. En 'Desde que mi nombre me defiende', el periodista Francisco Reyero repasa la presencia del actor estadounidense en España justo en el comienzo de su salto al estrellato. A lo largo de más de 200 páginas, el autor muestra al lector la transformación de un actor que había encarnado en su vida real la historia del 'hombre sin nombre' y que ahora podía hacerlo también en la pantalla en las sensacionales 'Por un puñado de dólares', 'La muerte tenía un precio' y 'El bueno, el feo y el malo'.

El libro se erige también como una certera atalaya desde la que otear un país infradesarrollado y oscuro que, sin embargo, se abría a los gustos y necesidades de un director, Sergio Leone, y un elenco de actores que buscaban el éxito en los bellos paisajes de Tabernas, Guadix y Burgos.

1. 'Hostiles' es la gran apuesta en la gran pantalla del género western. / 2. 'Westworld' da un salto a la ciencia ficción. / 3. 'Viento salvaje' se zambuye en las consecuencias actuales del antiguo conflicto entre indios y vaqueros. / IDEAL

También de interés resulta la edición que la editorial granadina Traspiés ha hecho de los relatos del autor estadounidense Bret Harte. Bajo el sencillo título de 'El lejano oeste', el sello recupera las historias de uno de los pocos escritores que vivió realmente la época, un creador que convivió con forajidos y asaltadores, que fue asaetado por las lejanas noticias de los ataques a los vaqueros y que conoció de primera mano las legendarias andanzas de los soldados que vivieron en las polvorientas llanuras del Oeste.

Hay en los relatos de Harte una tendencia a mostrar lo salvaje de la humanidad, la raíz oscura de los personajes que viven en una frontera gigante y cambiante en la que la vida, en muchas ocasiones, vale menos que una cabeza de ganado. Es el oeste en el que se entremezcla la esperanza y la desazón, la vida y la muerte, que camina entre lo terrible y lo hermoso.

Todo ese ambiente queda retratado en relatos que ahora llegan al lector de la mano de la traductora Elvira Cámara, autora también del interesante prólogo, y de las ilustraciones de Adrián Manuel García, cuyos dibujos se inspiran en otro de los grandes creadores que configuraron el western, el viñetista francés Jean Giraud.

Este 'El lejano oeste' es una novedad más que se une a las mencionadas y que revelan el pulso de vida que aún guardan las historias del Western, un 'revival' afortunado que nos devuelve lo mejor (y lo peor) de una época única.