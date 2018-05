La Junta supedita el inicio de una nueva búsqueda de Lorca al dictamen de una comisión de expertos Trabajos de georradar en el Parque García Lorca de Alfacar en 2009. / EFE El vicepresidente autonómico, Manuel Jiménez Barrios, ha asegurado que la institución pondrá en marcha los mecanismos que establece la Ley de Memoria Histórica «una vez recibida la notificación de las familias» PABLO RODRÍGUEZ Miércoles, 16 mayo 2018, 19:36

La Junta de Andalucía anunció este miércoles que supedita el inicio de una nueva campaña de búsqueda de restos humanos en Alfacar al dictamen de una comisión de expertos. Así lo explicó el vicepresidente autonómico, Manuel Jiménez Barrios, tras ser consultado por periodistas en el Parlamento de Andalucía horas después de que la CGT-A anunciara que solicitará a la Dirección General de Memoria Democrática el inicio de una excavación en el parque Federico García Lorca para localizar a Joaquín Arcollas, banderillero anarquista asesinado por las fuerzas golpistas en el verano de 1936 junto a Dióscoro Galindo, Francisco Galadí y el propio poeta de Fuente Vaqueros.

Las declaraciones de Jiménez Barrio y la petición de la CGT-A se producen después de que en las últimas semanas haya cobrado fuerza la tesis adelantada por los periodistas Quico Chirino y Rafa López en IDEAL en 2008 sobre la aparición de restos humanos durante la obras de construcción del parque Federico García Lorca de Alfacar. Impulsada ahora por el periodista Víctor Fernández con el apoyo del investigador Ian Gibson, la teoría apunta a la fuente del parque como el lugar en el que los obreros habrían sepultado los supuestos restos hallados en la zona.

«La Junta trabajará siempre desde el rigor para actuar convenientemente, en vez de dejar que otros tomen la iniciativa» MANUEL JIMÉNEZ BARRIO, vicepresidente de la junta

Al respecto, Jiménez Barrios recordó que esta hipótesis parte de los testimonios de unas personas, que siguen vivas, que aseguran que se encontraron restos humanos, se metieron en un saco y se enterraron a unos veinte centímetros. El vicepresidente aseguró que se trata de «una cosa extraña» y señaló que la Junta lo va a investigar para saber si hay indicios razonables de que pudiera ser así, «pero siempre desde el rigor y la capacidad de los profesionales para actuar convenientemente, en vez de dejar que otros tomen la iniciativa».

En este sentido, el vicepresidente autonómico confirmó que la Junta «pilotará» el caso si es aprobado por los expertos reunidos en comisión. Este mecanismo, establecido en la Ley de Memoria Histórica aprobada en marzo de 2017 por el Parlamento de Andalucía y calificada ayer por Jiménez Barrios como «una de las más avanzadas del país», prevé que la institución actúe de oficio cuando familiares, entidades memorialistas o investigadores realicen una solicitud oficial a la Dirección General de Memoria Democrática.

La normativa dispone que una comisión de expertos revise las solicitudes e investigue los elementos aportados en ellos antes de dar un dictamen. En caso favorable, la consejería competente actuaría de oficio en la búsqueda, tal y como explicó el vicepresidente.

Financiación

Sobre la financiación de la campaña, en el caso en que el dictamen de la comisión de expertos fuese positivo, podría ser asumida por la Junta de Andalucía, tal y como establece la propia Ley de Memoria Histórica y como ha ocurrido en todas las convocatorias de localización y exhumación de fosas de la Guerra Civil y la Dictadura aprobadas por la Dirección de Memoria Democrática desde la aprobación de la normativa.

Más allá de las declaraciones, la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada negaron haber recibido ninguna solicitud oficial sobre este caso, aunque sí confirmaron, en el caso del ente autonómico, tener constancia de mensajes y anuncios como el realizado el martes por la CGT-A.

Por su parte, Víctor Fernández celebró las palabras del vicepresidente y pidió prudencia a la hora de «poner nombres» a las personas a las que podrían corresponder los supuestos restos hallados por los obreros en 1986 y sepultados, según la tesis, bajo la fuente del parque de Alfacar. El periodista explicó que la semana pasada presentó una solicitud oficial a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Granada para investigar en la zona y recordó que la hipótesis se apoya en el testimonio de «numerosos testigos» y en el trabajo con georradar realizado por Luis Avial hace unos años.

Equipo multidisciplinar

A la espera de la decisión que tomen desde la Junta de Andalucía, Fernández explicó que ya tiene conformado un equipo multidisciplinar entre los que están Francisco Etxebarría, experto forense que participó también en la campaña realizada por Miguel Caballero y Javier Navarro en el Peñón del Colorado y que jugó un papel clave en la resolución en el crimen de las Quemadillas; Óscar López, arqueólogo que realizó la reconstrucción en un terreno de Toledo de la fuente del parque de Alfacar; Ian Gibson, investigador especializado en la vida y la obra de Federico García Lorca que tendrá la función de asesor histórico; Eduardo Ram, abogado memorialista; así como los propios Luis Avial y Víctor Fernández.

«En esta ocasión no se trata de sacar toneladas de tierra, sino que buscaríamos a 20 centímetros bajo el cemento» Víctor Fernández

«Lo que queremos es aclarar lo que pasó en 1986», aseguró el periodista. El procedimiento que prevén establece que el primer paso sería trabajar con el georradar en el parque para identificar la «tumba original que creemos que sabemos donde está porque José Antonio Rodríguez Salas lo señaló en su momento». Después procederían a trabajar con el georradar «en un sitio muy concreto de la fuente». «En esta ocasión no se trata de sacar toneladas de tierra, sino que buscaríamos a 20 centímetros bajo el cemento», explicó antes de afirmar que la operación sería una cuestión de «horas».

Víctor Fernández aclaró que el equipo cuenta con financiación privada, aunque no quiso aportar más detalles para preservar el anonimato. El periodista celebró el apoyo que pueda venir desde el ámbito público tras las declaraciones de Jiménez Barrio y reiteró la necesidad de ser prudentes. «Hemos reunido toda la información de los últimos tiempos, además de la que se ha ido publicando en IDEAL. Nosotros no estamos diciendo que allí esté Lorca porque no lo sabemos. Lo que pasa es que todo invita a suponer eso. Hay muchísimos giros de guión, que son inquietantes, y queremos tener la mayor prudencia», señaló Fernández.