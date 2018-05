Zahara versiona las canciones de sus series favoritas El próximo viernes estrenará un EP con temas de Narcos, El Joven Papa, House y 13 Reasons Why LAURA VELASCO JAÉN Miércoles, 16 mayo 2018, 13:29

El próximo viernes 18 de mayo estará disponible en todas las plataformas digitales de venta y streaming un EP de Zahara muy personal. Lleva por título Primera Temporada y son cuatro versiones de canciones que suenan en diferentes series de televisión: Narcos, El Joven Papa, House y 13 Reasons Why.

Se ha grabado durante el mes de marzo, con la Dirección Musical de Sergio Sastre (Miss Caffeina), y la participación en las tareas de grabación y producción de Manuel Cabezalí, «Chapo» González, Manel Fortiá, Joan Solana y Víctor Solana. Mezclado por Carlos Dueñas.

Durante esta semana ya se puede escuchar el adelanto: 'The Night We Met', canción de Lord Huron que suena en 13 Reasons Why. Los internautas han dejado claro en decenas de comentarios que la versión de la ubetense es muy original.

Este EP es un aperitivo antes de la publicación, en noviembre, del nuevo álbum de Zahara. Dicho disco, el cuarto de su carrera tras la publicación de Santa en mayo de 2015, se grabará durante el mes de julio en Gales.

Además, Zahara está trabajando en un proyecto para el canal de televisión Cero / Movistar +, del que habrá noticias en las próximas semanas.