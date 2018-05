Triunfo de Rafaelillo en Santisteban Rafaelillo durante la vuelta al ruedo, con el traje de luces destrozado por la embestida del toro. / ENRIQUE Profesionalidad y máxima entrega de Javier Castaño y Venegas, luciendo ante los miuras. Buena entrada en el coso taurino en la última de la feria de Pascuamyo con tres cuartos del aforo cubierto ÁNGEL A. DEL ARCO SANTISTEBAN Lunes, 21 mayo 2018, 02:54

Definitivamente, la feria taurina de Santisteban del Puerto ha recuperado el mejor de sus niveles, algo que ya se venía vislumbrando en los últimos años. La empresa Collado Ruiz Toros junto al Ayuntamiento, venían organizando durante las últimas temporadas festejos taurinos que han tenido gran interés, con la presencia de algunas de las figuras más destacadas de la actualidad, obteniendo unos resultados muy positivos tanto en el apartado artístico como en la presencia de público a los tendidos del coso taurino. Todo es mejorable, claro que sí, pero viendo los resultados finales en los últimos años, hacen ver una mejoría y recuperación, que nos hacen olvidar tiempos no tan lejanos de crisis y recortes.

Ayer, no fue una excepción, ambiente de lujo en los alrededores de la plaza de toros, no se llenó el coso, pero la entrada de público estuvo acorde con el cartel de toros y toreros. Sin olvidar el espectáculo que supuso el encierro de la mañana, con gentes venidas desde distintos puntos como Madrid, Navarra y de toda nuestra provincia, llenando el coso en un espectáculo que se recordará durante mucho tiempo.

Antes de iniciarse el paseíllo cruzaron el albero la Mayordomía elegantemente vestidos, dándole colorido y tradición a unas fiestas en honor de la Virgen del Collado que son una maravilla en su conjunto y muy recomendables para el forastero. Fuimos satisfechos en atenciones gastronómicas de extraordinaria calidad lo cual agradecimos y valoramos.

Habían despertado mucho interés la presencia de los toros de Miura, algo que se notaba en los comentarios de los aficionados. No es fácil en los tiempos que corren que la ganadería anunciada tenga más tirón que el cartel de toreros, que, por cierto, también era muy interesante. Acierto por tanto de los gestores, anunciando una feria amplia en cuanto a festejos y variada en los alicientes de esta.

La corrida de Miura que tuvo una presentación irreprochable dio un juego manejable en su conjunto, no confundiendo con que fueran fáciles, que no lo fueron, aunque el sexteto ofreció posibilidades a una terna valerosa y por momentos lucidos. Los tres primeros fueron aplaudidos en el arrastre, aunque todavía tengo dudas del reconocimiento al tercero de la tarde.

Abrió el festejo un noble y manejable Miura, que Rafaelillo lo cuajó con el capote en un vistoso recibo. Se volvió a lucir con un quite por chicuelinas. La faena de muleta tuvo buenos momentos, basada casi toda por el pitón derecho, luciéndose en un buen inicio, templado en el toreo por ambos pitones. Las series se sucedieron, imprimiéndole temple y una sobrada capacidad técnica. Bien Rafaelillo, que se atascó algo con la espada, cortando una oreja.

Al límite

El cuarto Miura sacó las dificultades lógicas de un toro de esta ganadería, poca entrega y al acecho para cuando el torero se equivoque echarte mano. Lo recibió con una larga de rodillas al hilo de las tablas para lucirse con el percal. No fue fácil la lidia de este toro, aunque la maestría del murciano tapara muchas dificultades, algo que demostró nuevamente en una faena de muleta de toma y daca, entrega del torero y renuncia del toro a la colaboración del éxito. No renunció Rafaelillo a esto último, buscándole las vueltas, tocando muchas teclas técnicas para hacer embestir a la fiera. Aunque todavía nos quedaba por ver hasta donde pueden llegar estos héroes que son los toreros, en este caso, Rafael Rubio 'Rafaelillo'. Se tiró a matar en el centro del platillo, sin ventajas, todas para el toro, echándose en lo alto del morillo, siendo prendido por el pecho, segundos interminables colgado del pitón. Nos temimos lo peor, angustia del público, con un nudo en la garganta hasta que vimos levantarse al bravo murciano, más encorajinado todavía. Emoción y reconocimiento cuando el Miura cayó patas arriba a los pies del 'gigante' Rafaelillo. Triunfo y épica, dos orejas, traje reventado y torero triunfante en una apoteósica vuelta al ruedo.

Muy generoso fue Javier Castaño con su lote de toros de Miura. Los puso de largo en el caballo, los lució y luego, en la muleta, le dio espacio para que galoparan. Su primer enemigo fue alegre desde que salió de chiqueros, levantando al público en el segundo puyazo que lo tomó de largo. Volvió a embestir de largo a la muleta de Castaño, aunque saliera del muletazo con la cara arriba, pegando un feo tornillazo. Cuando consiguió templar la embestida surgieron los mejores momentos, sobre todo por el pitón izquierdo. Mató de estocada atravesada cortando una oreja.

La verdad de Venegas

El quinto salió pidiendo los papeles, difícil y duro, aunque se movió mucho durante toda la lidia. Fueron buenas las verónicas en el recibo. Espectacular resultó el tercio de banderillas, con excepcional brega de Marco Galán y Fernando Sánchez en banderillas, arriesgando una barbaridad. Público puesto en pie, espectáculo total. Tuvo mérito el salmantino Castaño con la muleta, el toro se metía mucho por dentro, sobre todo a partir del segundo muletazo, arriesgando el físico del torero. Tiró de oficio el diestro para extraer muletazos de mucho mérito. Una pena los fallos continuados con la espada que redujo el premio final a unas palmas de reconocimiento.

Si decimos que Venegas estuvo a punto de escuchar los tres avisos en su primero, cualquiera diría que su actuación tendría mucho que desear. Pues no, al contrario, estuvo con mucha entrega y mucha verdad. Formó un alboroto con un excepcional toreo a la verónica. A todo esto, el toro quiso saltar al callejón, algo que estuvo a punto de hacerlo. El toro, que parecía un ventilador, pegando cabezazos fue muy molesto, aunque Venegas, decidido, le tiró la muleta adelante intentando llevar largo, al de por sí, largo Miura. Lo consiguió por momentos, pero el molesto calamocheo de la fiera impidió mayor templanza y limpieza. No se arrugó el de Beas de Segura, echando la pata 'palante' en cada muletazo, en labor de mucho mérito que no todo el mundo supo apreciar. Se atascó con los aceros, recibiendo dos avisos, haciendo pasar un mal rato a su matador.

El de más complicaciones de la tarde fue el sexto, toro que estuvo pendiente de todo menos del torero. Complicada lidia y complicado todo, tirando por tierra las ilusiones del torero. Se puso por ambos pitones, pero el lucimiento era del toro imposible. El público se impacientó con el torero, muy a favor de la corrida durante toda la tarde, aunque la verdad, es que el toro no ofertaba posibilidad de lucimiento alguno. De nuevo tuvo muchas dificultades a la hora de entrar a matar, pinchando en una ocasión, metiéndole la espada de aquella manera, la única para deshacerse del desabrido Miura. Al final, el público le reconoció al menos su entrega, aunque la decepción de Venegas era evidente en su cara.

La tarde tuvo el nombre de un hombre pequeño de estatura para de un corazón que no le cabe en el pecho. Se llama Rafael Rubio Rafaelillo. Figura del toreo, aunque algunos, el sistema taurino se lo quieran negar. Puerta Grande en Santisteban del Puerto y en cualquier plaza del planeta taurino.

El día 26, Navas de San Juan

No nos alejamos mucho de Santisteban del Puerto, el próximo sábado día 26, en Navas de San Juan, se va a celebrar una corrida de toros mixta que va a servir para reinaugurar su plaza de toros. Recinto que ha acometido unas obras obligatorias para poder albergar festejos taurinos mayores, sobre todo después de que el coso taurino tuviera que acogerse a la legislación vigente, algo que no cumplía. Realizadas las obras, ampliado su ruedo, con mejoras en los corrales, tendidos y accesos, ahora sí, pueden organizar corridas de toros, también otro tipo de eventos culturales, algo, que en el pasado no se podía celebrar. Buen trabajo el realizado por el Ayuntamiento de Navas de San Juan, tirando la casa por la ventana, organizando, una corrida de toros mixta, con la presencia del casi paisano Enrique Ponce, que vuelve a torear en 'su' pueblo después de muchos años sin hacerlo.

A la presencia de Enrique Ponce se une la de la rejoneadora francesa Lea Vicens, el matador de toros malagueño Javier Conde y el novillero con picadores 'Toñete'. El ganado que se lidiará tendrá la divisa de Enrique Ponce para rejones, cuatro de Guadalmena para los matadores de toros y dos de Juan Manuel Criado para el novillero.