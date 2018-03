'La Tribu', de Fernando Colomo, cerró las proyecciones de la XVII Muestra de Cine Inédito El diputado de Cultura, Juan Ángel Pérez, Bárbara Santa-Cruz, Fernando Colomo y Arlette Torres . / IDEAL Las actrices Bárbara Santa-Cruz y Arlette Torres acompañaron al director en el estreno de la película y en el posterior coloquio ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Sábado, 17 marzo 2018, 01:25

'La Tribu', de Fernando Colomo, fue ayer uno de los títulos más esperados, en la última jornada de proyecciones de la XVII Muestra de Cine Español Inédito en Jaén, ya que el director estuvo presente el día en el que se estrenaba en todo el país la película. Precisamente, ese fue el título que cerró el apartado de proyecciones de esta edición. Además, el público pudo disfrutar de otros títulos, como 'Selfie', de Víctor García León; '12 días de mierda', de Juan Antonio Anguita, en la Biblioteca Provincial; y el documental 'Ruibal por libre', de César Martínez, en La Carolina. La jornada concluyó con una noche de monólogos a cargo del actor Santiago Alverú.

En el estreno en Jaén de 'La Tribu', además de Fernando Colomo, estuvieron presentes las actrices, Arlette Torres y Bárbara Santa-Cruz. La película, que está protagonizada por Carmen Machi y Paco León,

cuenta la historia de Virginia, una vocacional streetdancer que trabaja como limpiadora que se reencuentra con Fidel, su hijo, a quien dio en adopción hace años. Fidel no está pasando un buen momento. Es un ejecutivo que perdido absolutamente todo: el trabajo, su casa, el dinero, incluso la memoria. Gracias a 'Las Mamis', un extravagante grupo de baile formado por compañeras de Virginia, tanto Fidel como ella misma descubrirán que pese a sus problemas y diferencias comparten una grata pasión por el baile.

Colomo, que escribió el guión junto a Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrell, recordó que este trabajo parte de una historia real, pues la idea de centrar la película en este particular grupo de baile nació tras ver un vídeo de una escuela de Badalona, en la que mujeres de 40 a 60 años tienen un afición similar por el baile urbano. El realizador señaló que la película no pretendía ser una comedia al cien por cien, pero que a veces era muy complicado mantener el equilibrio en ciertos momentos, por la potente vis cómica de sus protagonistas. En este sentido Colomo incidió en que ha dado mucha libertad a sus actores (algo que destacó es habitual cuando trabaja) porque considera que el guión debe ser, «una guía, pero no me importa que los actores hagan sus aportaciones, a la hora de cómo habla un personaje, por ejemplo, si ellos considera que esa es la manera adecuada...». Tanto Bárbara Santa-Cruz como Arlette Torres destacaron la satisfacción por haber trabajado con un director como Fernando Colomo, especialmente porque sabe escoger a un equipo artístico y técnico muy profesional, y además muy humano y generoso; y resaltaron que la película, además de entretener, traslada importantes valores.