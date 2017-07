«Soleá, siguiriyas y bulerías... el flamenco no se encierra en esos palos»

En la primera entrega de la entrevista a José quedaron patentes sus inicios profesionales, sus vivencias y trabajos en las compañías flamencas, y lo más importante para él y para los aficionados, que a la hora de aludir a su bisabuelo Francisco Valencia Soto 'Tío Paco la Luz', es como citar lo máximo en el recuerdo creativo de las siguiriyas de mediados del siglo XIX, singularidad ésta que aún permanece en el repertorio siguiriyero de los cantaores del momento. Mas, José Soto Soto ya había establecido ciertas modernidades en sus últimos trabajos y por ahí continuó nuestro diálogo en el Cáceres de mediados de septiembre de 1984.

Las canciones como 'Carmen' y 'Quererte' que últimamente has publicado, me obligan a preguntarte ¿Qué pensamientos artísticos futuros tienes? «Mis pensamientos artísticos, con sinceridad, son el flamenco; la prueba de ello es que sobre final de octubre voy a grabar un disco flamenco, flamenco... Lo que pasa es que estamos siempre en el mismo problema de lo que es la sociedad de consumo. Porque llegas a una casa discográfica y a ellos les importan poco que seas cantaor de flamenco, ellos lo que quieren es vender tu imagen y vender trescientos mil discos. Entonces, hoy está la cosa muy difícil para entrar en una casa discográfica y que te dejen hacer un disco flamenco, la prueba la tenemos en que incluso los que están de figuras hoy día tampoco graban flamenco puro. Entonces a mí lo que me interesaba era entrar -como fuera- en una casa de discos, que luego yo me encargaría de convencerlos para grabar flamenco. Y ha sido para mí una alegría, porque el mismo director de la casa me ha pedido que grabara este disco».

¿Pero tú no crees que por esa actitud de algunas casas discográficas se pueda desvirtuar tu imagen y se te acuse, junto con otros, de estar propiciando -por aquello de que 'la historia se repite'- una nueva 'opereta flamenca'? ¡No! Además yo estoy totalmente en contra de eso. Ya te he dicho por las razones que tuve que hacer eso, que fue para poder entrar en la casa grabadora, pero a mí lo que me gusta es el flamenco y eso es lo que estoy haciendo, cantar flamenco puro, que es lo que se ha cantao siempre en mi familia. Yo sé que cantando puro se gana menos dinero, pero a mí no me importa, porque lo que quiero es hacer lo que me gusta».

Tú haces algunos cantes de Manuel Torre ¿Qué opinión te merece? «De Manuel, por mi familia tengo entendido que era un monstruo -aunque las grabaciones que tienen no son muy buenas-, dicen que era un fuera de serie; mi familia me ha contao que le decían el 'esfarata' fiestas, porque cuando estaba en reuniones o fiestas con otros cantaores, Manuel cantaba el último y, cuando él cantaba, después no lo hacía nadie, por lo tanto se 'esfarataba' la fiesta.

Sorpresa

Yo particularmente con Manuel me he llevao una sorpresa porque creía que era un cantaor corto, y he comprobado en este Congreso de Cáceres, en la ponencia de Antonio Reina, que hacía los cantes de Levante muy bien, incluso la petenera. Por lo tanto, de eso que se dice que era corto... ¡Nada! Con otro cantaor que me he quedao pasmao es con Juanito 'Mojama', porque ayer mismo escuché un disco en el que cantaba por caracoles; siempre se ha dicho que Juan hacía un poquito por tientos, tangos, soleá, siguiriyas... Entonces, he podido comprobar que Juan fue el mejor discípulo de don Antonio Chacón».

¿Esto qué estás diciendo puede deberse a que en Jerez lo que priva es soleá, siguiriyas y bulerías, y que de alguna manera marginan los otros estilos? «Creo que sí, porque te voy a contar una anécdota que me pasó en la Cátedra de Flamencología de Jerez. La Cátedra me llamó hace dos años para que diera un recital, porque antes Jerez, aunque es mi pueblo, ni me había llamao ni me había dao na. Yo creo que me llamaron a raíz del Concurso de Córdoba. ¡Total...! Que empecé haciendo la malagueña, la granaína, en fin... algunos cantes de Levante, y yo veía a la gente que ni fu ni fa. Hasta que no hice soleá, siguiriya y bulerías parece que no se enteraron. Esto, la verdad, aunque sea mi tierra a mí no me gustó porque yo creo que hay que escuchá tos los cantes, porque el flamenco no se encierra en esos tres palos».

Rafael Romero es discípulo de Juanito 'Mojama' ¿Cómo se ve en Madrid el arte de Rafael Romero? «Rafael me parece que es un hombre al que no se le está haciendo justicia. Yo que tengo la suerte de estar tos los días con él, sé lo que Rafael sabe de cante. Es un hombre que siempre ha vivido para el flamenco». José, te voy a dar una primicia. Para el día 24 de noviembre, la Peña Flamenca de Jaén prepara un homenaje a Rafael Romero. Se trata de un Festival a beneficio suyo, en el que intervendrán catorce o quince artistas de primera fila. «No sabéis la alegría que me dais, porque Rafael es un hombre que se lo merece. Además, contar con mi presencia. Rafael siempre ha sido un estudioso y lo ha dao to por el cante; yo todas las discusiones que le he escuchao a Rafael ha sido por el cante».