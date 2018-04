Simón García Berdejo, 'Niño de la Ribera': «El flamenco, como todo lo que es arte, tiene sus movimientos»

Se estaba celebrando el Congreso Nacional de Actividades Flamencas en su edición XVIII en la ciudad de Badajoz en el 1990. Fue un acontecimiento muy interesante para los estudiosos y amantes del flamenco, entre otros aspectos porque generalmente casi solo conocíamos a José Salazar Molina 'Porrina de Badajoz'. Aparte de la serie de ponencias allí debatidas, también conocimos a otros artistas que aparte del citado 'Porrina' no eran Manolo Fregenal, ni Ramón 'El Portugués'. El congreso resultó ser una enorme muestra del cante extremeño.

Y allí había un artista que asistía generalmente a todos los congresos con el ímpetu de demostrar que Extremadura también era patria de muchos otros artistas de nuestro arte, sobre todo los famosos y ponderados guitarristas como 'Manolo de Badajoz' que fue alumno de los prestigiosos Ramón Montoya y Javier Molina, sus hermanos 'Pepe de Badajos' y Ernesto de Badajoz, así como su sobrino 'Justo de Badajoz', los cuales acompañaron -principalmente el primero- a flamencos de la talla de 'La Niña de los Peines', Juan Varea, el 'Gloria', Manolo Caracol, 'La Niña de la Puebla', José Cepero, 'Pepe Palanca', el 'Niño del Museo' o 'Bernardo de los Lobitos'. Ese artista responde al apelativo artístico de 'Niño de la Ribera', y la entrevista se la hice en la ciudad pacense en septiembre de 1990.

-¿Cuál es tu nombre, donde naciste y por qué lo de 'Niño de la Ribera'?

-Me llamo Simón García Bermejo. Nací en Cáceres en 1934 y me dicen 'Niño de la Ribera' porque mi padre tenía una huerta en la Ribera de Marco, de Cáceres. Siendo niño, cuando comencé a cantar, me hicieron una entrevista en la radio, me preguntaron cómo me llamaba y donde vivía. Les dije que vivía en La Ribera y de ahí me viene el apelativo.

-¿Cómo te inicias en el flamenco?

-Pues casi de broma. Por aquella época íbamos los chicos a la catequesis y en la misma se habían instituido varios premios, entre los que se encontraba el de canto. Hubo un concurso para ver quién cantaba mejor y yo gané el concurso.

-¿Pero el concurso era de flamenco?

-¡No! Lo que pasa es que yo canté por flamenco. Otros cantaron otras cosas. Canté un fandango que había escuchado y que era el único que sabía con aquella edad. Parece que a la gente le gustó y a partir de ahí me prestaron atención. Unas veces me llamaban para actuar en funciones benéficas, y otro día para otra cosa. Y así fue como me fui metiendo de lleno en el flamenco. Luego procuraba ir a donde estaban los aficionaos de Cáceres y la gente que conocía el tema y mantenían sus reuniones. Además, conforme iban llegando las compañías de artistas, pues me iba a escucharlos cantar y siempre estaba detrás de ellos. Luego me dediqué a cantar por los bares y tabernas, en las fiestas... Había también concursos en Radio Cáceres, en los cuales me llevé varios premios. Más tarde me fui a Madrid, en donde pasé una época difícil, pues también cantaba en los bares donde pasaba el plato, hasta que comencé a trabajar en un tablao y en fiestas a las que nos llamaban.

-¿Han existido en tu familia antecedentes cantaores?

-¡No...! ¡Qué va! En mi familia solo he cantado yo. Bueno, 'aficionaos' sí que ha 'habio'. Mi padre era un buen 'aficionao' e incluso tocaba un poquito la guitarra, según me decía mi madre, pues mi padre murió cuando yo tenía trece años, y eso no lo recuerdo. Pero realmente lo que sí recuerdo es que en la huerta de La Ribera había un matrimonio mayor, y el marido era guitarrista. Vivía allí, pero cuando llegaban las compañías lo contrataban para que los acompañara. Le tocó a gente tan importante y famosa como 'Manolo de Fregenal', 'Manuel Vallejo', 'La Niña de la Puebla'... Y aquel hombre tocaba en la puerta de la casa, yo le escuchaba y aquello me aficionó bastante.

Ambiente en Extremadura

-¿Cómo se vivía en aquella época el ambiente flamenco de Extremadura?

-Había mucho ambiente. Quizás hubiera un ambiente flamenco más grande que el que actualmente hay en España. Por los años cincuenta tú sabes que la casi totalidad de la música que se escuchaba en Andalucía y Extremadura era el flamenco. Lo que más se movía eran las compañías de variedades y el flamenco. Luego, en los años sesenta, pues llega otro tipo de música. Pienso que fue una época bonita en la que existían reminiscencias de la 'ópera flamenca' de la que tanto se habla. La 'ópera flamenca' yo creo que se montó debido a que había que crear alguna cosa que llamara más la atención. Hay que reconocer que quizá se le hiciera daño al flamenco, pero creo que no fue tan grande como se dice. Prueba de ello es que en la 'opera flamenca' estuvieron 'La Niña de los Peines', 'Vallejo', 'Pepe Pinto', 'Manolo Caracol'... Estuvieron un montón de artistas que han sido grandes del flamenco. Lo que ocurre es que el flamenco obliga muchas veces porque no ha estado nunca bien pagado, y en aquella época había que moverse de alguna manera para poder vivir. Y sigo diciendo que en aquellas compañías había cantaores de gran categoría.

Por supuesto, tú ya sabes lo que está pasando con el flamenco. Ahora hay una cosa que no sabemos cómo llamarla. Quizá le vendría bien lo de 'flamenco pop'. Ahora mismo tienes al 'Pele' que va como un artista de la canción moderna. 'Camarón' lo mismo. Y el otro, y el otro... Porque yo creo que el fenómeno del flamenco, como todo lo que es arte, tiene sus movimientos. El arte no está parado nunca, y hay veces que está mejor, y otras veces está peor. Y eso de que se va acabar no lo entiendo así. El flamenco no se acabará nunca. En un momento determinado surge una figura y vuelve a darle empuje.