«Quizás buscábamos sentirnos vivos, con ese miedo al subir al escenario...» José Gómez, en primer término, junto al resto de componentes de la banda. :: ideal / IDEAL Entrevista a José Gómez, músico (Vuelacruz) | Autómatas ya es pasado, y sus miembros solo quieren mirar adelante, con toda la ilusión en un proyecto que les lleva por un camino ilusionante ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Viernes, 22 diciembre 2017, 00:17

La banda baezana Autómatas decidía, a finales de 2016, cerrar capítulo y renacer con un proyecto nuevo. Era una necesidad, una inquietud irrenunciable, un cambio de rumbo que no tenía vuelta atrás. Y el resultado es Vuelacruz, un proyecto en el que el indie folk cobra protagonismo y que en palabras de José Gómez se ha materializado en una banda «mucho más luminosa, mucho más divertida, más festivalera...». Con el nuevo año saldrá a la calle el primer disco -homónimo-, y en unos meses arrancará una gira con la que recorrerán todo el país.

-¿Por qué romper con Autómatas?

-Lo teníamos más o menos meditado. Después de sacar el triple disco, 'El infierno y otros miedos', decidimos que necesitábamos un cambio, sobre todo de rumbo, de sonido... Eran cinco discos en el mercado y creíamos que teníamos que hablar de otras cosas, y sonar de otra forma. Entonces nos tomamos un año sabático, para poner puntos en común... En principio yo me enfrentaba al reto de convencer a los compañeros de acometer una nueva música, no sabía en ese momento si iban a querer sumarse o no... Pero les presenté unas maquetas y les gustó mucho el sonido que aportaban esas nuevas canciones, y decidieron sumarse al proyecto.

-¿Ese cambio de rumbo requería también abandonar el nombre de la banda?

-Queríamos cambiar totalmente. Nuestro entorno nos decía que estábamos locos, ... Pero queríamos cambiar de sonido, de nombre, incluso de componentes si en algún momento dado hubiera que añadir alguno, como así ha sido, con Juande... Canciones nuevas, no aprovechar nada de Autómatas ni para los conciertos... Queríamos que fuera todo nuevo. Una locura (ríe)...

-Y ahora... ¿Cuál es el camino?

-Últimamente estaba escuchando muchos grupos de indie folk, de new folk, y siempre me interesaron otros grupos más tradicionales de folk rock... Y las canciones me estaban saliendo así. Muy acústico, pero no solamente acústico, y metiendo instrumentos muy tradicionales, como el banjo, el ukelele, la mandolina, el acordeón... Entonces hice una prueba, y nos gustó lo que estaba saliendo, y a raíz de eso mejoramos el sonido. Y yo creo que hemos dado en la diana, porque realmente es una música muy diferente a Autómatas, mucho más luminosa, mucho más divertida, más festivalera...

-Vamos, que no hay nostalgia...

-No, no, no... Es verdad que Autómatas ha sido mi proyecto vital, y todos los componentes lo llevamos en el corazón. Y no cerramos esa etapa porque estuviésemos cansados de Autómatas, simplemente necesitábamos un cambio de rumbo.

Producción de lujo

-Y para guinda una producción muy especial, con un grande como Paco Loco...

-Eso ha sido lo más... Tengo que reconocer que en toda mi vida musical, mi gran ilusión había sido grabar con Paco Loco. Pero bueno, por distintas circunstancias, y en realidad porque tenemos un estudio propio y suena muy bien, pues no lo habíamos hecho antes... Pero queríamos empezar el proyecto de otra forma... y creo que Paco Loco era la mejor opción, es el mejor productor de este país, ha trabajado con Mikel Erentxun, Bunbury, Nacho Vegas, The Posies... Ha sido una grabación demencial, y no por él, que es un personaje... Le ha dado la producción que necesitaban las canciones. No ha cambiado mucho el concepto, pero ha mejorado mucho el sonido con un montón de instrumentos,... todo orgánico además; apenas hay digital, es todo muy analógico... Y hemos aprendido mucho. Como por ejemplo que no hay que estar tan atado a la afinación extrema, ni al tempo exacto, sino que hay muchas variaciones que pueden molar...

-Vamos, que el resultado no podría haber sido mejor...

-Para mi gusto, el disco ha quedado muy sobresaliente. Porque tiene un sonido que no está nada procesado, no es artificial. Se muestran las canciones tal cual son.

Un directo muy orgánico

-Eso será algo muy positivo de cara al directo...

-Claro, claro... Fíjate que antes en Autómatas llevábamos muchas cosas pregrabadas al directo, y ahora prácticamente no hará falta... Será todo muy orgánico.

-¿Cuándo estará disponible el disco?

-Esperamos que pueda estar a la venta en tiendas y plataformas digitales en enero o febrero.

-¿Y la gira?

-Pues también esperamos que comience en marzo... Ya tenemos fechas cerradas...

-Una gira ambiciosa, ¿supongo?

-Sí, ahora mismo, entre lo que está cerrado y lo que esperamos que se cierre, pasaremos por Jaén, Granada, Sevilla, Madrid, Valencia, Barcelona, Navarra...

-Una gira con nuevo concepto, temas diferentes, otra forma de tocar... ¿hay muchas expectativas en ella?

-La verdad es que sí. Ahora viene el trabajo duro, que es preparar el directo. Antes en Autómatas lo teníamos todo muy estudiado, casi no teníamos ni que ensayar... Ahora la cosa cambia, porque los instrumentos son mucho más transparentes, más acústicos... Y todo se nota, por eso tenemos que llevarlo todo muy cuadrado. Pero es un reto que mola. Empezar con nuevas canciones, nuevas letras, otro sonido en directo que tienes que ir probando con la gente es algo que nos apetece muchísimo... Quizás eso es lo que buscábamos cuando cerramos Autómatas, el sentirnos otra vez igual de vivos y con ese miedo al subir al escenario...