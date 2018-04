Los quesadeños Manuel Fernández y Ramón Moya exponen en Granada Artistas quesadeños junto a una obra de Ramón Moya. / J.A. G-M La muestra 'Crearte', promovida por El Club Internacional de Arte 'ToArtistis', se ofrece en el Pabellón de Ferias y Muestras Fermasa J. A. GARCÍA-MÁRQUEZ QUESADA Domingo, 22 abril 2018, 02:49

Dos artistas quesadeños, el pintor Ramón Moya y el escultor Manuel Fernández, exponen su obra en la muestra granadina 'Crearte', promovida por El Club Internacional de Arte 'ToArtistis', que se ofrece en el Pabellón de Ferias y Muestras Fermasa de la localidad de Armilla.

El pintor y dibujante Ramón Moya, que habitualmente gusta plasmar las emociones que se agolpan en el artista cuando transita por parajes naturales, historia medieval o calles centenarias, expone sus obras 'Olivo en primavera', 'Buena cosecha' y 'Lince español'. En la inauguración de la muestra Moyá recordó que su afición al arte comenzó cuando tenía 12 años y se encontró cara a cara con el maestro Rafael Zabaleta, quien por cierto no accedió al requerimiento de su padre para que le diera clases de dibujo, aunque sí se comprometió a revisar lo que fuera haciendo de manera intermitente. «La influencia de Zabaleta queda muy lejana, pero conservo recuerdos del maestro imposibles de olvidar. Entre ellos, el primer saludo en el jardín de Quesada o un encuentro en su estudio para que supervisara unos dibujos. Aquel día me fue mostrando pacientemente los cuadros que había preparado para la Bienal de Venecia. Al terminar le di las gracias y él me dijo sonriendo: - 'Anda, vete ya que tengo trabajo'».

El escultor Manuel Fernández, que a los 59 años ha regresado a la creatividad, camino que abandonó hace tres décadas para trabajar como diseñador artístico en una empresa funeraria, presenta sus trabajos 'Gato alerta' y 'Lobo aullando'.

En plena madurez Fernández ha retornado a su taller de la quesadeña calle Blas Infante para emplearse con disciplina en la labor de crear, modelar y dar vida a sus ideas porque, como él mismo dice, «vivo para el arte y muero por lo que para mí es la flor de la existencia». El polifacético creador prepara también una magna exposición en la que su obra aparecerá expuesta en cuatro bloques o categorías: Figura humana, arte abstracto y surrealista, expresión religiosa y arte funerario y animales, este último a través de una amplia galería de obras sacadas del mundo mitológico y onírico en la que el caballo, el gato, el león, el toro cobran vida para cautivar al espectador por sus formas curvas, contorsionadas, expresivas, tiernas, armónicas y con un gran equilibrio plástico compositivo.