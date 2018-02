La provincia se pone la máscara En la imagen, la comparsa jienense 'Las noches de Carnaval', durante su actuación en el Carnaval de Cádiz. / LA COMPARSA DE JAÉN Las programaciones carnavalescas inundan las agendas de los municipios | Localidades como La Carolina o Úbeda han conseguido situar este festejo en lugares privilegiados de su calendario festivo ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Martes, 6 febrero 2018, 01:06

La fiesta del Carnaval inunda desde hace días los municipios de la provincia jienense. Concursos de agrupaciones y disfraces; desfiles y pasacalles, etc., conforman la programación de esta fiesta que en algunos municipios, como por ejemplo La Carolina o Úbeda cuenta con una legión de aficionados.

Los concursos de agrupaciones ya han comenzado (o incluso terminado) en muchas localidades de la provincia. En el caso de la capital, el pasado sábado se celebró la primera semifinal, y el próximo fin de semana se celebrará la segunda fase semifinal y la final del concurso. Además, el día 8, en el 'Infanta Leonor', se ha programado un concierto extraordinario de Carnaval de la Banda Municipal de Música de Jaén, y el día 11 de febrero (12.30 horas) se celebrará el 'Carnaval en la calle', en Bernabé Soriano, donde se disfrutará de las comparsas 'Noches de Carnaval', 'La Estelada', 'El Pelotón Aceitunero', 'Los 13' y la chirigota 'Los que Viven del Cuento'. Por otro lado, el día 9 se disfrutará del tradicional pasacalles infantil, con más de 1.500 niños. Ayer por la noche también hubo otra actividad festiva, se trataba del espectáculo 'Murga por la paz', dirigido por Jesús Antonio Fernández Olmedo ('Autor por la paz') y que consistió en un pequeño 'desfile murguero' acompañado por instrumentos de percusión y guitarra, con canciones interpretadas en favor de la paz y la educación no violenta.

Una agrupación 'de premio'

Como se ha indicado, ya han comenzado los concursos de agrupaciones, y algunas de ellas, como la jienense 'Las noches de Carnaval', están dejando huella. Y es que esta comparsa de la capital está teniendo un año glorioso, pues además de haber tenido el lujo de actuar en el Gran Teatro Falla, en el Carnaval de Cádiz, se han hecho este fin de semana con dos primeros premios, en Martos y La Carolina. Además, han participado en las semifinales de Torredonjimeno y Jaén, y se han subido a los escenarios de Cabra (Córdoba), Linares, etc.; así que todavía tienen oportunidades de ganar nuevos premios.

Volviendo al concurso de Martos, el segundo premio en comparsas fue para 'La vida loca', de Martos, y el tercer premio lo obtuvo 'La Anónima' (de Vilches). En chirigotas, el primer premio fue para 'Los Patriotas', de Torredonjimeno; el segundo para 'Los auténticos trasnochadores', de Arjona; y el tercero para 'Los que tienen mucho cuento' (Lopera). Las actividades de carnaval en 'la ciudad de la Peña' continuarán el próximo sábado, con baile y concurso de disfraces en Fuente Nueva. Y el domingo tendrá lugar el 'Carnaval de día', a las 12.30 horas en el Auditorio Municipal.

Afición en La Carolina

La Carolina es uno de los municipios que también atesora una profunda tradición carnavalera. El pasado fin de semana celebraba la final de su concurso, y en la categoría de comparsas, además del primer premio para la agrupación de la capital citada anteriormente, el segundo premio fue para 'Los arrepentíos', de Úbeda; y el tercero para 'Piedra, papel o tijera', de Córdoba. En chirigotas, el premio fue para 'Los auténticos trasnochadores', de Arjona; el segundo para 'Los patriotas', de Torredonjimeno; y el tercero para 'Con la verdad por delante', de Córdoba. La capital de las Nuevas Poblaciones retomará las actividades de su programación carnavalesca el 10 de febrero, con el pregón de Carlos Fernández Jiménez y Juan José Martínez Cledera. Además se entregarán los distintos premios que se conceden en torno a esta fiesta: el de 'Carnavalero del año', a Ginés Martínez Torres; 'Plumilla Colás Chicharro', a Guillermo Sena Delgado; 'Gran Bastián', a la Peña Carnavalesca Tospalante', y una distinción a Pepe Luis Cruz por su promoción del carnaval de la localidad. El día 11 se celebrará el Festival de Carnaval, con las actuaciones de las agrupaciones locales y la gran cabalgata, concurso de disfraces, etc. El 16 de febrero le llegará el turno a los más pequeños, con el XV Festival Infantil.

Y si La Carolina presume de Carnaval, en Úbeda no falta pasión por esta fiesta. Hace ya unos días comenzaba su programación con la XXI edición de 'Carnestolenda', en la que actuaron diferentes agrupaciones locales. El próximo jueves Antonio Sánchez Jiménez 'El Chirru', será el encargado de pregonar esta edición de la fiesta, y el viernes, en el Ideal Cinema, comenzará el XXXIV Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Úbeda. Entre los actos del sábado, 10 de febrero, hay que destacar la Cabalgata y el Baile de Carnaval. Para el domingo se ha programado el IV Concurso de Pasodobles, el XXII Festival Carnavalero Pro Manos Unidas; etc. El 15 de febrero la Taberna Patrimonio será escenario de la V 'Caretada de Carnaval' y también se entregarán los premios del XVIII Concurso 'Juan Caballo'. El 16 de febrero es el turno de la XX 'Ochiada de Carnaval', previa a la Fiesta de 'Los jartibles del Carnaval'. El sábado 17 será el día del Entierro de la Sardina y del Baile de Clausura, pero previamente se vivirá el Carnaval Infantil, la IX 'Pringada de Carnaval', etc.

Linares es otra de las ciudades con una programación muy amplia en torno a la 'Fiesta en honor a don Carnal'. Comenzó el pasado fin de semana, con las fases preliminares de su concurso de agrupaciones (la final será el próximo 10 de febrero), y desde el lunes arrancará una amplia programación, con las fiestas y bailes de disfraces en distintos centros e instituciones (Centro Social Polivalente San José, Residencia Mixta para Personas Mayores, Centro Social Arrayanes, Centro de Participación Activa para Personas Mayores, etc.). El viernes habrá un taller de 'pintacaras', y el sábado, en el Teatro Cervantes, se ha programado el XVIII Encuentro de Carnaval de Centros Docentes. El domingo, 18 de febrero, habrá un pasacalles y el tradicional Entierro de la Sardina.

Alcalá la Real también tiene su programación carnavalera, en la que destaca, el día 10, su 'Carrusel de Agrupaciones' en la plaza del Ayuntamiento, o los concursos de disfraces y agrupaciones. En el caso de Cazorla, habrá que esperar hasta el 17 de febrero, para disfrutar de su pasacalles y concurso de disfraces; mientras que en Andújar los actos comienzan este viernes, 9 de febrero, con el pasacalles infantil y la concentración de máscaras. Pero son muchos más los municipios que viven con pasión esta fiesta, como es el caso de Torreperogil, que organiza, entre otras actividades una exposición fotográfica de carnaval, el día 2 organizó un taller de carnaval para jóvenes, el día 12 organiza un concurso gastronómico, y el 17 de febrero se llenará de colorido con su desfile de carrozas y el posterior entierro de la sardina. Sin duda, la agenda provincial para los amantes de esta fiesta está bien cargada.