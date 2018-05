«Mi principal objetivo es que el aceite de oliva brille» Jesús Moya posa con el 'cheque' de su premio. / J. L. LÓPEZ Entrevista a Jesús Moral Moya, cocinero premiado en el Salón del Gourmet | Tras el trampolín al a fama que supuso su premio en Madrid Fusión, el joven cocinero de Bailén sigue acaparando distinciones JOSÉ LUIS LÓPEZ BAILÉN Domingo, 13 mayo 2018, 00:08

El joven cocinero de Bailén, Jesús Moral Moya, volvía satisfecho a su ciudad y mas concretamente a la taberna gastronómica que regentan sus padres, siendo recibido triunfalmente por los clientes que se encontraban en el local, y es que Jesús acaba de obtener el segundo premio en el Salón del Gourmet, principal evento a nivel internacional dedicado a los productos agro alimentarios de calidad, en el marco del XV Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra 'Jaén, paraíso interior'. El cocinero Jesús del Moral, de la Taberna de Miguel (Bailén), con su receta ' Gazpacho de hierbas con pipirrana y quisquilla', consiguió el segundo premio de este certamen, un premio dotado con 3.000 euros y diploma. Ya el año pasado, con solo 22 años lograba ser reconocido cocinero revelación en el marco del congreso Madrid Fusión 2017, apareciendo su nombre y trayectoria en muchos medios de comunicación nacionales que lo consideraban niño prodigio de los fogones , capaz de componer platos de enorme coherencia y sensibilidad.

Y es que Jesús ha vivido la cocina desde su mas temprana edad en el negocio de sus padres, en Bailén, tanto que no sabe exactamente cuando decidió dedicarse profesionalmente a los guisos y fogones porque desde siempre se sentía cómodo en el ambiente y, aunque va madurando con la edad aun conserva esa espontaneidad y sencillez en su atrevimiento creativo que le proporcionan sus 23 años. El considera que a su edad no se puede uno considerar ni tradicional ni vanguardista sino que intenta aunar la cocina de siempre con las tendencias actuales pero sin perder su esencia. «Por ejemplo, si tengo que hacer un potaje, no lo voy a cocinar como el típico potaje, sino que conservando los mismos elementos intento darle otro aire diferente» manifiesta. Seguidamente nos sentamos en una mesa y nos responde para IDEAL a las siguientes preguntas:

- ¿ Cuándo decidiste participar en este ultimo concurso?

- Recibí la convocatoria, y la verdad es que desde el principio me gustó, me hizo mucha ilusión y me motivó mucho porque se organiza desde la provincia de Jaén. Un premio importante, allí te encontrabas con grandes profesionales.

- ¿Cómo transcurrió el concurso?

- Éramos doce participantes, se cocinaba en turno de seis, turnándonos cada diez minutos. A mi me tocó cocinar el primero y lógicamente me sentía un poco nervioso ala hora de saber el resultado. Ya cuando el jurado se reunió y nos dieron los resultados, al verme el segundo me sentí contento y satisfecho.

- ¿Cómo fue la elaboración de tu plato en relación con el AOVE?

- Cuando me tocó realizar mi plato tuve que explicarlo y entonces yo dije que para mi como mejor rinde el aceite de oliva es en emulsión como un pil pil o una mayonesa, pero al ser yo de Jaén, decidí hacer un gazpacho y mi principal objetivo es que el aceite brillara por encima de los demás ingredientes estando en armonía con los demás elementos del plato. Al usar aceite picual con aromas a hierba y tomate, la idea fue elaborar un gazpacho con agua de tomate, albahaca y hierbabuena. Un gazpacho verde de intenso sabor y frescura, que algún día este verano lo ofreceré en el restaurante familiar de Bailén

- ¿Qué tal se presenta la temporada de verano?

- Pues a trabajar y coger algunos días de descanso , y si sale otro concurso que me motive y me ilusione, pues iré también a él con mucha ilusión.