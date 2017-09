«La música es mi medio de comunicación y de liberación»

Tímida, inquieta, siempre con ganas de aprender y deportista. Esa es Jennifer Martínez Fernández, más conocida artísticamente como India Martínez, que hará una parada durante su gira 'Te cuento un secreto' en la provincia de Jaén, más concretamente en Villacarrillo el próximo sábado, 9 de septiembre.

-¿Cómo es India Martínez?

-Empezamos con una pregunta difícil (risas). Para mí es muy complicado definirme porque aunque mi estilo parta del flamenco, me muevo por otros registros cogiendo un poco de todo y esa mezcla que sale soy yo. No conozco a nadie que sepa definirme exactamente porque no me gusta encasillarme.

-¿Por qué India como nombre artístico?

-Viene de mis inicios. Hasta los 17 años algunos me llamaban Jennifer, otros, 'La niña del Puerto' pero India me lo puso mi primer mánager y me gustó porque no me hace de ningún sitio en concreto y siendo medio cordobesa y medio almeriense, es algo que me identifica.

-¿Qué es la música?

-Mi medio de comunicación y mi liberación. Soy una persona tímida y es mi forma de contar lo que me pasa y confesar mis secretos. La música siempre me ha ayudado a soltar esas cosas.

-¿Y que tipo de música escucha India Martínez?

-De todo. Por supuesto, escucho flamenco, pero también música latina y árabe. Siempre pruebo a escuchar música de todos lados. Ahora por ejemplo intento escuchar música de Argentina. Me gusta escuchar música de todos lados porque es una forma de aprender el folklore de otros países.

-¿Cómo llega la inspiración para componer un tema?

-A veces llega sola o a veces hace falta que me pasen cosas. Hay canciones que hablan de algo que me apetece contar, otras, de la sociedad, otras, de amor... Pero otras también hablan de lo que sucede a mi alrededor pero siempre en su momento, nunca sin buscar que algo ocurra.

-¿Es Jennifer la protagonista de esas canciones?

-A veces sí porque me identifican como persona y no debo separar a India de Jennifer. Por un tiempo intenté separarlas para no juntar a India con mi vida privada pero me he dado cuenta que India y Jennifer tienen que darse la mano porque al final mis canciones hablan de lo que le pasa a Jenni o de algo de lo que quiere opinar. Que se den la mano hace que sea una persona más auténtica.

-Ha compuesto un tema con David Bisbal llamado 'Me olvidé respirar'. ¿Alguna vez ha olvidado respirar por alguien?

-Más que por una persona me desvivo por mi familia, mis amigos; por la gente de mi entorno y si les ocurre algo claro que olvido respirar.

-El primer single de su disco se llama 'Todo no es por casualidad', ¿crees que nada es por casualidad?

-Sí. Creo que todo lo que nos pasa está relacionado y si ocurre es porque conviene ya sea para aprender o para marcarte el camino de lo que te ocurrirá en un futuro. Pero también creo que si no te pasa algo es porque no te toca vivirlo y no hay que buscarlo. Todo lo que nos ocurre se va engranando y hay esperar a que tengan un sentido.

-De los artistas con los que ha trabajado ¿quién le ha marcado más?

-Todos. Más o menos expertos, tienen distintas formas de entender la música y de todos aprendes.

-¿Y quién le ha sorprendido más?

-Siempre espero lo mejor de la gente, pero la mayoría me han sorprendido para bien, muchos siendo más cercanos de lo que la gente cree. Pero no me quedo con lo que no me gusta, creo que en la vida siempre hay que quedarse con lo bueno.

-Balance de la gira 'Te cuento un secreto'.

-Buenísimo. Las localidades siempre han estado agotadas, he visitado muchos lugares en los que no he estado, he actuado en lugares emblemáticos como el Teatro Real, en el Teatro Romano de Mérida, en el Falla, o en el Rocío Jurado de Sevilla. Y también voy a visitar un poco de Jaén porque la gente lo pedía y tenía muchas ganas de visitar la provincia. En general me lo estoy pasando genial y la gente también.

-¿Qué se podrá ver en el concierto de Villacarrillo?

-Una presentación del disco 'Te cuento un secreto' en la que interpretaré la mayoría de las canciones del disco pero también cantaré otras canciones significativas en mi carrera. En mis conciertos me dejo llevar mucho por la gente y si ellos me piden que cante una canción muchas veces me arranco

-¿Tiene alguna manía antes de actuar?

-No soy muy maniática. Me suelo juntar con los músicos ya hacer nuestro grito de guerra, pero siempre intento relajarme, comer con tiempo, calentar la voz e incluso a veces hago algunas sentadillas, flexiones o abdominales para sentirme fuerte antes de salir a cantar.

-¿Tiene algún sueño por cumplir?

-Viajar a Egipto, cantar con otros artistas, hacer viajes benéficos... Constantemente busco nuevos retos.