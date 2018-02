Martín Cuenca: «En el 'El autor' expreso la ironía y la mala leche que habita en mí» De izqda. a dcha., Manuel Martín Cuenca, Adriana Paz, Juan Ángel Pérez y Javier Gutiérrez. / IDEAL La película del cineasta almeriense, que suma nueve nominaciones a los Goya 2018, se exhibió ayer en los Encuentros con el Cine Español ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Sábado, 3 febrero 2018, 02:02

Los Encuentros con el Cine Español celebraba ayer la primera proyección del año, y lo hacían con la cita número 206 de este programa impulsado por la Diputación Provincial de Jaén. Y para la ocasión el público pudo disfrutar de una de las películas más nominadas para la próxima edición de los Premios Goya, 'El autor', y con su director, el almeriense Manuel Martín Cuenca, y los actores Javier Gutiérrez y Adriana Paz.

Esta película cuenta con nueve nominaciones a los Goya, y ya ha cosechado muchos más triunfos desde su estreno, entre otros el Premio de la Crítica del prestigioso Festival de Cine de Toronto. El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, resaltó que era un «placer tener aquí al director y a dos de los intérpretes protagonistas de esta película, con los que el público jienense podrá conversar y opinar». Sobre el largometraje, Pérez, explicó que está basado en la primera novela de Javier Cercas, titulada 'El móvil', y recordó la vinculación con este programa cultural de la Diputación de Manuel Martín Cuenca y Javier Gutiérrez, que han pasado previamente por Jaén en numerosas ocasiones, por lo que los calificó como «dos aliados de nuestra provincia».

El director mostró su «cariño» y un «agradecimiento especial a Jaén y a estos Encuentros con el Cine Español, por cómo nos cuidan y porque da gusto venir». Respecto a su película, destacó que dentro de su carrera marca un momento importante, porque hay un cambio de tono: «Expreso cierta ironía y mala leche, algo que habita en mí, pero no en mis películas...». También tuvo palabras de elogio para Gutiérrez y Paz, y señaló que es un lujo rodearse de actores que se entregan de esa manera al trabajo. «Me han dado tanto como director, por cómo se han dejado empujar hasta el lugar al que han llegado... Ojalá toda mi vida pudiera trabajar con actores como ellos», aseveró. El cineasta incidió en como sus últimos proyectos le han traído a rodar a su tierra, Andalucía, y destacó la atmósfera que le aporta a sus historias estos escenarios, porque conecta con ellos y le transmiten muchas sensaciones. En este sentido hizo un guiño a Jaén y reveló que hay un guión que le lleva rondando en la cabeza hace tiempo y que le encantaría que se pudiera grabar en la provincia de Jaén.

Una de las grandes

Javier Gutiérrez también se deshizo en palabras de elogio para el director, y señaló que 'El autor' es una de las grandes películas del año en España, y de ahí las nominaciones y los premios que ha obtenido. En este sentido defendió el gran logro conseguido en el Festival de Cine de Toronto, donde la película obtuvo el Premio de la Crítica, a pesar de que el eco posterior no ha sido el merecido. Con respecto a su experiencia con Martín Cuenca, el actor señaló que nunca había trabajado antes con él, pero que era algo que deseaba con todas sus fuerzas: «Es un cineasta con mayúsculas, al que siempre he admirado y que hace un cine de francotirador...». En este sentido incidió en que es un director del que se aprende mucho, pues hay un enriquecimiento constante, y que trabaja muy cerca del acto, «de una manera casi artesanal, a la antigua usanza, en el buen sentido de la palabra... algo que hoy en día es casi impensable. Te permite tirarte al vacío porque sabes que no vas a estar desvalido, y que está ahí para recogerte».

Por último, la actriz mexicana Adriana Paz también se mostró «encantada» de estar en Jaén, por donde ya había pasado previamente en un viaje anterior a Andalucía en el que «me encantó la imagen de los olivos». Respecto a su papel en 'El autor', Paz se siente muy "afortunada por haberlo hecho«» y el colofón ha sido «haber sido nominada como mejor actriz de reparto, ha sido un regalo».