Mara Torres y los «amores colgados» La escritora Mara Torres, con la periodista Pepi Galera y el delegado de la Junta José M. Higueras. / LIÉBANA La presentadora de televisión habló en la Feria del Libro de Jaén de 'Los días felices'. «Es un homenaje a esos amores que no se hacen reales, que todos tenemos y que se convierten en un refugio», dijo, y se confesó «muy platónica» JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 7 mayo 2018, 02:49

La periodista y escritora madrileña Mara Torres presentó ayer en la XXXIII Feria del Libro de Jaén su novela 'Los días felices' (Planeta), en la que describe la etapa más cambiante del ser humano, en la que el amor, la amistad, la cotidianeidad y los sueños afloran sin cesar. «Si el ser humano quiere saber cómo es su vida, solo tiene que observar el día de cumpleaños cada cinco años desde, desde la mañana a la noche. Porque cada cinco años el mundo cambia, y cuando uno se quiere dar cuenta, es otro», escribe.

Un esquema de la novela que la periodista Pepi Galera utilizó para presentar de forma original la biografía de la escritora, finalista en del Premio Planeta en 2012 con 'La vida imaginaria' y actual presentadora de la 'La 2 Noticias' en TVE.

«¿Una novela de amor o de amistad?», le preguntó. «Es de amistad a dos bandas», contestó Mara Torres pese a hablar constantemente de amores, pero un tanto platónicos, no en el sentido de inalcanzables o que no vas a conocer, como un cantante o una actriz. «Amores relacionados con el mundo de las ideas y que tuvimos de jóvenes, o hasta los 30 años; amores de verano o de un compañero de trabajo» y que no pudieron ser por diferentes razones, como estar comprometido con otra persona. «Amores que se quedan colgados en nuestras vidas, que todos tenemos y que se convierten en una especie de refugio» en los malos momentos. «Nos acordamos, fantaseamos con volver a encontrarlos, con qué pasará...», añadió antes de su sorpresiva conclusión: «¡No lo llames, sal corriendo si lo ves por la calle!».

Porque son amores ideales, que a menudo no tienen nada que ver con la realidad, reconstruidos y recreados desde cada uno y que tienen su sentido en cada uno. Una escisión entre idealizacion y realidad que figura ya en la primera cita del libro: «Aunque solo sea una esperanza / porque el deseo es una pregunta / cuya respuesta nadie sabe», del libro Luis Cernuda 'La realidad y el deseo'.

La escritora se reconoció «muy platónica» y contó, por ejemplo, cómo de joven hubo un época en la que se apuntaba voluntaria para tender la ropa con la esperanza de ver a su vecino en la ventana, aunque solo fuera enceder la luz; o cómo aprendió a identificar en la distancia del motor de la moto de otro joven.

Y habló de cómo la vespa en su juventud «era lo más», símbolo de libertad y de esos días felices del título del libro. «Es un homenaje a esos amores que no se hacen reales». Ni falta que hace. Y eso le motivó a escribir, animal por la magia de esos amores. «Porque es muy difícil mantener la fascinación del principio con la tranquilidad del paso de los años. Hay que reconocerlo y no pasa nada», afirmó.

A la hora de escribir dijo sentirse más cerca de los arrebatos sentimentales de Bécquer que del furor etílico de Hemingway, pero que luego tiene que revisar mucho lo escrito. «Está bien escribir cuando sientes, pero luego hay que corregir». Y añadió que escribió con total libertad cuando quedó finalista del Planeta y que ahora no tiene otro libro entre manos, entre otras razones porque tiene el trabajo de perodista, que está muy bien porque le quita la presión de escribir por narices pero que sin embargo le resta tiempo.

Como profesional de TVE explicó el origen de la protesta de vestir de negro los viernes y el fin que persiguen de que se cumpla el acuerdo en las Cortes de todos los partidos de que la dirección del ente sea nombrada por mayoría cualificada y que los ciudadanos, que lo pagan con sus impuestos, tienen derecho a una televisión pública independiente.

Más actos

Por la mañana fue también el encuntro con Pedro Moya Campos, autor de 'Mayo amor rojo', pero la lluvia y el granizo cancelaron los actos de la tarde, que volverán a programarse y anunciarse. En concreto se aplazaron el encuentro con José Calabrús, autor de 'Desde mi columna'; la presentación del libro y representación teatral de 'Piernas de bailarina', de Felisa Moreno; el encuetro con Jesús Cobo Molinos y su libro 'El cazador de reliquias', y la charla con Manuel Jesús Segado-Uceda y su libro 'Jaén Misteriosa'.