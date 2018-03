Kiti Mánver recibe el Premio Asecan Josefina Molina en la Muestra de Cine Inédito en Jaén Kiti Mánver, en el centro, junto al equipo artístico de la película y Juan Ángel Pérez a la izquierda. / IDEAL Aunque se proyectaron varias películas y cortometrajes, el equipo artístico de 'Las heridas del viento' protagonizó la jornada de ayer R. I. JAÉN Miércoles, 14 marzo 2018, 04:03

Aunque ayer se proyectaron varias películas y cortometrajes en el marco de la XVII Muestra de Cine Español Inédito en Jaén que organiza la Diputación, el protagonismo fue para el equipo artístico de 'Las heridas del viento', con la presencia de su director, Juan Carlos Rubio, su actor principal, Daniel Muriel, y Kiti Mánver, que además recogió el Premio Josefina Molina que concede anualmente la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) en el marco de este festival cinematográfico jienense.

El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, que acompañó al elenco de este largometraje durante su presentación, incidió en que «la muestra ya ha superado su ecuador con un notable respaldo del público y la presencia de grandes profesionales y películas que no se han podido ver hasta ahora en las carteleras jienenses». Entre ellos están los artífices de esta cinta, que parte de la muerte del padre de David, que lo obliga a hacerse cargo de su legado, lo que provoca que entre sus pertenencias encuentre algo inesperado: las cartas de amor de otro hombre. Desconcertado por el descubrimiento, decide visitar al supuesto amante de su progenitor y descubrir la verdad.

Esta sinopsis la resumió aún más su director en una frase del personaje que interpreta Kiti Mánver: «A veces el viento se convierte en herida cuando no sabemos apartarnos de emociones y sentimientos que no debemos sentir». Para la actriz malagueña, se trata de «una producción difícil, de las que llamamos pequeñas, no muy comercial, pero es el proceso final de una obra de teatro que se ha convertido en película y por la que estamos muy contentos porque es muy emocionante». De hecho, añadió, «la gente que la ve dice que es especial, no es una película al uso, el público se queda prendado, y además es en blanco y negro, un buen tono para contar los grises y claroscuros del amor».

Por su parte, Daniel Muriel valoró lo mucho que le han dejado «tanto la película como la obra de teatro», siendo «un antes y un después» en su carrera. El personaje que interpreta lo calificó como «maravilloso, igual que el pulso interpretativo con Kiti Mánver» en un largometraje que «es minimalista, aunque la obra de teatro lo era aún más, dos sillas y cuatro focos, aunque teníamos un gran texto, pero fue muy especial rodarla, y tener ahora la obra de teatro y el dvd grabado para siempre es muy especial y bonito».

Esta nueva jornada de la XVII Muestra de Cine Español Inédito en Jaén incluyó también nuevas proyecciones de cortometrajes argentinos en la Biblioteca Provincial de Jaén y el Centro Cultural de La Carolina, además de la exhibición de la película 'Nieve negra', de Martín Hodara, que al igual que 'Las heridas del viento' se pudo ver en los Multicines La Loma de la capital jienense, donde también se entregó el Premio Josefina Molina de Asecan a Kiti Mánver.

«Muy honrada»

Sobre este galardón, la intérprete expresó sentirse «muy honrada y súper contenta por este premio, y más porque que tenga el nombre de Josefina Molina, alguien que ha sido una pionera en nuestra profesión y punta de lanza en muchos logros conseguidos».