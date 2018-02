Jaén, presente en la edición más rompedora de Operación Triunfo Raphael cantó con los finalistas en la gala del lunes. / RTVE Zahara y Roko visitaron la academia, Raphael cantó además con los finalistas, y Aitana, que quedó segunda, tiene raíces tosirianas LAURA VELASCO JAÉN Miércoles, 7 febrero 2018, 02:50

El pasado lunes llegó a su final la edición más diferente, esperada y rompedora de Operación Triunfo (OT). La gala de cierre, en la que resultó ganadora Amaia, fue la más vista de esta edición, recuperada por La 1 con casi cuatro millones de espectadores, una cuota de pantalla del 30,8%, según datos facilitados ayer por RTVE. En medio de estos exitosos datos está, de una u otra forma, la provincia jienense, muy presente en el concurso.

Regusto jienense en la final de uno de los 'realities' más seguidos en España en mucho tiempo. Regusto agridulce además porque Aitana Ocaña se quedó a las puertas del triunfo. La cantante, residente en Barcelona con raíces tosirianas (nieta del cantaor José Ocaña, 'el Tostaíllo', célebre en Torredonjimeno por sus saetas entre otros cantes), logró el 42 % de los votos, siendo superada por el 46% de Amaia Romero, que ganó Operación Triunfo 2017 y el premio de 100.000 euros del talent, con un ajustado 46% de los votos del público.

Aitana, la más joven de esta edición, empezó bien desde el principio en el programa, siendo la favorita del público. Y como no, en Torredonjimeno, de donde es natural su padre, la expectación era máxima, y familiares y amigos se reunieron en el Bar Patín para disfrutar de la gala.

Miriam Rodríguez -12 %- fue tercera. Alfred García quedaba como cuarto finalista y Ana Guerra quinta en este último programa en el que actuaron Raphael, Pablo Alborán y David Bisbal, y que cerraron todos los concursantes de la edición subiéndose por última vez al escenario con 'Camina', el himno de OT 2017.

Pero no solo en los concursantes ha estado presente Jaén. Esta tierra ha estado representada también en el jurado. El hijo del Raphael, Manuel Martos -músico, productor ejecutivo y director artístico de Universal Music-, ha sido uno de los integrantes. Y hablando de Raphael, como ya adelantaba antes también estuvo presente en la gala final, donde cantó con los finalistas la mítica 'Mi gran noche'. Un día antes visitó la academia de OT para dar ánimos a los finalistas. En su encuentro, les dio numerosos consejos, les animó a hacer «lo que les guste hacer» y a controlar «los nervios».

Visitas de cantantes

Y es que si Jaén ha estado representada en algún ámbito en especial, ese ha sido el de los cantantes que han visitado la academia. Además de Raphael, Zahara y Roko también estuvieron con los chicos.

De sobra es conocido que a Zahara le ha encantado esta edición de Operación Triunfo. Semana a semana sus seguidores pasaron a considelarla una 'comentarista oficial' y esperaban ansiosos sus comentarios de la gala del lunes. Ella no defraudaba, y cada martes aprovechaba los respiros que le da el 'bichín' (como llama a su hijo, nacido el año pasado) para subir a Instagram unos cuantos 'stories' con su opinión de la gala.

Y si ya estuvo presente a lo largo del concurso (Amaia y Aitana interpretaron su canción 'Con las ganas'), el pasado 17 de enero lo estuvo aún más con su visita a la academia, algo que había confesado le hacía mucha ilusión.

Los concursantes estaban encantados con la sorpresa, charlaron con ella y disfrutaron con algunas de sus canciones. Zahara, por su parte, les recomendó que guarden su esencia, ya que todos son «únicos».

Por último, también visitó a los chicos la cantante alcalaína Roko, que además ya conocía a Amaia, la que ha resultado ganadora, y ambas se fundieron en un cálido abrazo. Además de los consejos y las canciones, ayer mostró su alegría por la victoria de la pamplonesa. «No has perdido ni una pizca del encanto natural y la luz inmensa con la que tus santos padres te trajeron a este mundo. Y has sido lo suficientemente generosa para mostrárnoslo sin trampa ni cartón. Gracias por regalarnos tanta verdad. Me siento orgullosa y feliz por ti», le escribía a Amaia a través de su cuenta de Instagram (@RokoOficial).