Jaén derrocha su cariño por el libro Librerías, instituciones , administraciones, etc., celebran la gran fiesta del 23 de abril ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Lunes, 23 abril 2018, 23:55

«Loado sea el libro». Esas palabras, del manifiesto de la poeta Juana Castro, promovido ayer por el Centro Andaluz de las Letras, refleja muy bien el espíritu que se respiraba ayer con motivo del Día del Libro. Administraciones, centros culturales y librerías no escatimaron en actos y atractivos para que esta gran fiesta de la letras fuera un año más una cita inolvidable. Tanto la capital, como distintos puntos de la provincia, festejaron con diversas propuestas esta fecha tan significativa del calendario.

Descuentos, actividades con niños, homenajes, etc., llenaron ayer la agenda

Evidentemente, fueron las librerías las grandes protagonistas de esta celebración en la que los autores y sus criaturas cobran protagonismo. Los habituales descuentos e incluso tenderetes instalados en la calle hacían aún más visible ese día tan especial de las letras. Algunas librerías incluso habían cambiado su fisonomía habitual y los libros se hacían aún más presentes. Ejemplo de ello fue el de la Librería Delfos, en la Alcantarilla, en las que las pilas de libros se habían hecho aún más presentes, y no había mostrador o estantería en la que no se amontonaran los títulos. Se apreciaba la gran presencia de autores jienenses (Luis Miguel Sánchez Tostado, Paco Salas, Jesús Tíscar, etc.) junto a los grandes superventas nacionales como María Dueñas, Pérez Reverte, Fernando Aramburu, etc.). Estos eran algunos de los muchos autores que perseguían los curiosos que se acercaban a la librería de la capital, aunque también había hueco para clásicos internacionales, como fue el caso de una joven que se interesaba por el popular título de Ray Bradbury 'Farenheit 451'. La feria se extendió así por otras muchas librerías como esta de la capital, y llegó también a instituciones y administraciones de diferente género que organizan desde ayer y durante los próximos días interesantes propuestas.

Materno Infantil

Los menores ingresados en las plantas del servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario de Jaén disfrutaron en el área lúdico-recreativa 'El Jardín de los Sueños' de varias actividades con motivo del Día del Libro, junto a sus familiares, profesionales sanitarios y su profesora, Concepción Rodríguez. Los pacientes infantiles del hospital público de la capital jienense leyeron un manifiesto sobre esta celebración; confeccionaron un mural y marcapáginas, y recibieron como regalos varias obras literarias, que se repartieron en sus propias habitaciones a los que no podía salir de ellas por prescripción médica.

La Carolina

En La Carolina, diferentes centros educativos participaron en las actividades organizadas desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento con motivo de la celebración del Día del Libro. Así, los niños visitaron el Archivo y la Biblioteca Municipal donde aprendieron diversas materias relacionadas con la historia del libro como transmisor de conocimiento. Así, con las explicaciones de la bibliotecaria, Amparo Ruiz, los menores se remontaron a la Prehistoria y cómo los primeros hombres pintaban lo que veían en su entorno. Luego, conocieron los métodos de escritura a lo largo de las diferentes civilizaciones, como en Mesopotamia, donde se aprovechaba la masa de barro para escribir en tablillas, o en Egipto, cuyos autores plasmaban sus escritos en las hojas de los árboles, conocidas como papiros. Además, conocieron lo que supuso la aparición de la imprenta, y llegó hasta la actualidad, con los libros digitales.

Torredonjimeno

La escritora tosiriana de obras infantiles Luisa Villar fue la protagonista de una acción programada por el Ayuntamiento de Torredonjimeno, a través de la cual, desde ayer y durante los próximos días, mantendrá una serie de encuentros con centenares de alumnos de diferentes centros educativos de su localidad natal. Villar aseguró que «venir a Torredonjimeno es una gran emoción» y recordó que su último libro, 'El doctor Néctor y el misterio en el Museo Romano', está ambientando parcialmente en la localidad.

Teatro y literatura

El teatro y la literatura están íntimamente ligados, y Teatro La Paca lo dejará claro desde hoy y hasta el jueves en el Teatro Darymelia, con una semana dedicada al teatro de grandes escritores. Así, se llevarán a cabo dos funciones diarias donde disfrutar de 'El Lazarillo de Tormes' y 'Escuela Miguel Hernández'.

Universidad

Del mismo modo, la Universidad de La Universidad Internacional de Andalucía, a través de la Sede Antonio Machado de Baeza, participará mañana en el Día del Libro de la Universidad de Jaén, donde presentará sus novedades editoriales. La UNIA dispondrá como en ediciones anteriores de un estand propio en el Campus de la UJA, donde podrán conocerse y adquirirse tanto sus novedades editoriales como las obras procedentes de su fondo adicional. En esta ocasión la UNIA presenta 11 nuevas publicaciones.

Son solo algunos de los actos y propuestas que se han organizado y organizarán con motivo de esta gran fiesta en torno a las letras. Lo más importante y el punto de unión entre todas ellas era fomentar el hábito lector, y perseguir que los libros estén cada vez más presentes en nuestras vidas.