Jaén y sus aceites arropan en Madrid la nueva colección de Leandro Cano

A. ORDÓÑEZ Jaén Viernes, 26 enero 2018, 00:53

El diseñador jienense Leandro Cano presentó ayer su nueva colección para el otoño-invierno 2018/2019 en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, uno de los principales eventos de la moda española. En este desfile, al que acudieron el vicepresidente segundo de la Diputación y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, y la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, tuvieron un protagonismo especial la marca 'Jaén, paraíso interior' y los aceites de oliva 'Jaén Selección'.

La Administración provincial aprovechó la proyección que ha alcanzado este joven y prometedor creador natural de las Ventas del Carrizal (Castillo de Locubín), para difundir entre los asistentes a esta feria el destino turístico jienense y los mejores aceites de esta campaña oleícola, los 'Jaén Selección 2018'. Así, además de la presencia de la imagen 'Jaén, paraíso interior' en diferentes soportes visibles en el desfile, se distribuyó material promocional entre personas que acudieron al desfile, celebrado en la Real Casa de Correos, ubicada en la Puerta del Sol -sede de la Comunidad de Madrid-. Además, la marca promocional de la provincia se incluyó en el photobook de la colección que se envía a todos los medios de comunicación: más de 600 periodistas y bloggers.

Leandro Cano Luque regresaba así a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid con su colección 'Corrida', en la que integra tauromaquia y religión. Volúmenes caprichosos, apliques, bordados y numerosas técnicas artesanales marcan la nueva colección del creador jienense. No era la primera vez que el jienense se enfrentaba a esta 'prestigiosa plaza' de la moda, donde siempre ha tenido una gran acogida. Ayer compartía jornada con grandes firmas, y demostró la altura y calidad de sus creaciones, recibiendo muy buenas críticas por sus propuestas.

Semana de la moda

Leandro Cano es uno de los nombres destacados en esta semana de la moda, en la que presentarán sus novedades otros diseñadores como el ubetense Moisés Nieto (el sábado), así como Pedro del Hierro, Palomo Spain, Roberto Verani u Oliva. Manuel Fernández destacaba esta semana la «interpretación que realiza Cano de la moda, con una visión fresca de los tejidos y el diseño». Asimismo, destaca el peso de la artesanía en la visión creativa del diseñador. Leandro Cano cuenta en su haber con galardones como el Dedal de Oro 2014 o el Designer for Tomorrow 2012 -otorgado por Marc Jacobs, antiguo director creativo de Louis Vuitton-. Su talento ha representado a España en el Internacional Wookmark Prize 2016/2017, en Milán; donde se presentó su colección 'Carmen', colección que ganó la VI edición de Who's On Next Vogue 2017. Gran parte de sus piezas han estado expuestas en el Museum Angewandte Kunst de Frankfurt junto a diseñadores como Mcqueen o Marguiela.