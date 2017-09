El Festival de Otoño de la capital se hace mayor Ara Malikian será una de las citas que presenta el Festival de Otoño. / Ramón L. Pérez Celebrará su XVIII edición con una veintena de montajes | Como escenarios contará con los dos teatros; más la plaza de Santa María, el Parque Andrés de Vandelvira y los jardines del Banco de España ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Sábado, 16 septiembre 2017, 02:40

El Festival de Otoño de Jaén se ha hecho mayor, y el próximo 23 de septiembre inaugurará su XVIII edición, que incluye más de una veintena de propuestas que se desarrollará hasta el 2 de diciembre. Espectáculos que se representarán en el Teatro Darymelia, en el 'Infanta Leonor', y en varios espacios al aire libre de la ciudad, como la plaza de Santa María, el Parque Andrés de Vandelvira o los jardines del antiguo Banco de España.

Música, teatro y danza son un año más las tres disciplinas que conforman este programa escénico. Las mismas tres parcelas que dibujaban aquella ya lejana primera edición del año 2000, en la que por ejemplo actuó la soprano Teresa Berganza. Desde entonces, han pasado infinidad de grandes nombres del panorama internacional, como José Carreras, Montserrat Caballé, Ainhoa Arteta, la Royal Philarmonic Orchestra, Rostropovich... Y una infinidad de artistas que han ido dibujando la ya dilatada historia de esta cita cultural. Volviendo a este año, las actividades se repartirán en tres secciones: Grandes Espectáculos, Jaén Clásico (con montajes de artistas y compañías jienenses) y el Festival de los Niños.

Los espacios al aire libre, cobran protagonismo este año, especialmente con las primeras jornadas del festival: la Orquesta Sinfónica del Festival de Otoño, que inaugurará esta edición en el Parque Andrés de Vandelvira; Charanda (24 de septiembre, Jardines del Banco de España); Banda Municipal de Música de Jaén (29 de septiembre, Banco de España) y el Taller Lírico Loving Opera, con 'Suor Angélica', de Puccini (el 30 de septiembre, plaza de Santa María). En lo que respecta al teatro, se han programado diversas representaciones, como 'Prefiero que seamos amigos', con Lolita Flores y Luis Mottola; 'Una gata sobre el tejado de zinc caliente', con Juan Diego; 'La cantante calva', con Adriana Ozores y Fernando Tejero, entre otros; o 'Después del ensayo', con Emilio Gutiérrez Caba y Carmen Conesa. Otras grandes propuestas serán la ópera 'Nabucco', con el Teatro de la Ópera de Moldavia; el espectáculo 'La increíble gira de Violín', con el virtuoso Ara Malikian; el Ballet Nacional Ruso con 'El Cascanueces'; o el gran fin de fiesta, con 'Music has no limits', que combina distintas disciplinas artísticas y géneros musicales.

Ilusión, cariño y esfuerzo

Abrió la presentación de esta programación, en un acto celebrado en el Darymelia (al que acudieron representantes de administraciones, colaboradores, patrocinadores, etc.), la concejal de Educación y Cultura, Isabel Azañón, que desgranó los principales contenidos de esta XVIII edición. La concejala incidió en la «mayoría de edad» de la cita, y resaltó la ilusión, cariño y esfuerzo que se ha derrochado desde el Patronato Municipal de Cultura. Así incidió en que un año más se ha diseñado un festival de gran calidad y prestigio que incluye 24 espectáculos. Azañón también tuvo palabras de agradecimiento para todos los patrocinadores «que hacen realidad este encuentro un año más, con lo más actual del panorama cultural de teatro, danza, ópera y la mejor música clásica del momento; con artistas de primer nivel que hacen colgar el cartel de completo en los principales escenarios de la capital y que abren el telón para que el público los reciba con verdadero entusiasmo».

El vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, como representante de una de las instituciones patrocinadoras (sufraga en torno al 60% del programa) reflexionó sobre el concepto de ciudad y la interrelación de sus distintos integrantes, y destacó que «la cultura, el comercio y la ciudad forman un bloque que palpita al unísono... No hay ciudad sin comercio, no hay ciudad sin cultura... Así es como se genera un espacio público, donde los ciudadanos no nacen, si no que se hacen...».

Del mismo modo, en representación del alcalde, cerró el acto la teniente alcalde y concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, Reyes Chamorro, quien valoró distintos objetivos y particularidades que rodean a este festival: que suma en esta edición más de 350 artistas; cuya sección infantil disfrutaron el año pasado el 85% del alumnado de Infantil de la ciudad; y que también apuesta por llevar la cultura a la calle.

Durante el acto también intervino, en representación de los patrocinadores privados, Óscar Arévalo, de Grupo Ávolo, que señaló que si bien entre las inquietudes que debe mover a un empresario está el crear riqueza, empleo y progreso, también es obligación indiscutible el devolver a la sociedad parte de aquello que recibe de ella.