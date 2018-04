«Contar una historia en tan pocas líneas tiene tarea... sobre todo para no decir chominás» El autor, en la que denomina su «taberna de cabecera», el Bar Viruta de la capital. / IDEAL Paco Salas es scritor y columnista y 'Panquilerías', su libro de relatos cortos, en los que rescata a personajes de segunda fila que convierten con su pluma en protagonistas ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Sábado, 21 abril 2018, 02:51

Se podría decir que cada página de su libro derrocha humor, ironía, canallería o incluso ganas de generar cierto escozor. Casi ná. Paco Salas no ha pasado nunca desapercibido -ni lo hará- por la vida jaenera; sobre todo en cuanto a lo de la cultura y a la calle se refiere. Le gusta 'cazar' personajes, historietas y sonrisas agridulces, y eso se nota en su libro de relatos cortos 'Panquilerías', que ya va por su tercera edición, y que hace unas semanas presentaba por todo lo alto en la Peña Flamenca de Jaén. Un libro que se lee de corrido, con una sonrisa que se tuerce de un lado a otro, de arriba a abajo, según se trasiegan cada uno de los relatos.

-El mismo nombre llama ya la atención, ¿por qué lo de 'Panquilerías'?

-Tiene que ver con los tiempos en los que empecé a trabajar como educador de calle, en San Juan, en la Madalena... En aquel tiempo, no es que fuera punki, pero sí llevaba el pelo largo, y un día, unos gitanos de San Juan, al verme, se preguntaban: «¿Quién es ese payo?». Y uno de ellos dijo: «¡Será un 'panqui'!»... Y así comenzaron a llamarme el 'Panqui' (ríe). En cierto modo este libro, aunque no tenga nada que ver, es un homenaje al barrio y a todos esos años que pasé allí, y al que sigo yendo, pues voy con asiduidad, tengo muchas amistades, especialmente los chaveas con los que trabajamos...

-¿Cómo surge esta afición por el relato corto?

-Pues empecé allá por el 2011, con el Concurso de Relatos de Proyecto Slam... Y un poco después, paseando por La Mella con mi amigo Juan Carlos Mestre, y con otros más, como Molina Damiani, Antonio Negrillo... Me dijo Mestre, que ya conocía mi rollo periodístico: «¿Por qué no te pones a escribir todas esas historias?»... A raíz de aquel premio de cuentos me metí en faena, despacio pero sin prisas, y empecé a escribir estos relatos...

Repartiendo humanidad

-No son historias verídicas, sino que la ficción gana, pero ¿hasta qué punto algunos personajes, situaciones o batallas tienen cierta relación con pasajes y personas reales?

-Bueno, todos los que escribimos lo hacemos de lo que vemos, de lo que vivimos, de los que nos cuentan... Otra cosa es que uno lo adapte con una forma narrativa, y ahí es donde entra la imaginación... En algunos cuentos hay historias en cierto modo reales, pero son personajes distintos... También hay personajes que me interesan, y que me montan una historia... Y en base a todo eso llevo las historias donde más me apetece, que es el sentido del humor... Pero sobre todo hay personajes secundarios, de segunda fila, que se convierten en protagonistas; tal y como es la vida...

-Y hay mucho canalla...

-Sí claro. Es que la vida es así. Y en esos ambientes de gamberreo hay mucho canalla. Pero canallas buenos. No los llevo nunca al disparadero, e intento darles un poco de humanidad, porque la tienen... Aunque sí que hay algún que otro hijoputa (ríe).

Al turrón

-Vaya por delante que es una pregunta difícil, porque supongo que pasará como con los hijos, ¿pero hay algún cuento en 'Panquilerías' al que le tenga especial cariño?

-Efectivamente, es como los hijos, que se les quiere a todos igual... Pero bueno, me quedo con lo que me cuenta la gente,... Gusta mucho el de la Cabra ('Todo por la cabra'), porque es desternillante; o 'La peana del jundunar', que va sobre esa estatua tan fea que hay en la rotonda del final del Gran Eje... Hay mucha variedad, pero bueno, 'Las aventuras y desventuras de Kuky Kilimanjaro', 'Pasión cofrade',... Cada uno tiene algo que me ha llegado...

-El relato corto... ¿Es su formato? ¿Es muy complejo concentrar historias en pocas páginas?

-Sí, es el formato que trabajo, y aunque pueda parecer que es más fácil, no es así. Contar una historia en tan pocas líneas tiene tarea. Sobre todo para no decir chominás y obviedades... En este sentido creo que me ayuda mi intensa relación con los poetas con los que convivo, que son los que más lecciones me han dado... Al igual que mi relación con el periodismo, tengo una columna pequeña, de no más de 1.100, donde quito filigranas y voy directamente a saco. Podría salir alguna vez un cuento mediano o una novela, pero vamos a lo que vamos, y yo voy al turrón.

-Paco Salas se mueve con el humor, con la ironía, con lo que escuece... ¿Ahí es donde se siente cómodo?

-Sí, me gusta ese territorio. Es mi manera, donde me siento más cómodo. Hay otros más sesudos, pero este es mi palo, y mientras me dure...

-La respuesta al libro no está siendo nada mala...

-Pues no... Aunque esta edición que sale ahora aparezca como segunda, en realidad es la tercera... Hice una primera tirada que se pulió en tres o cuatro días... Luego presenté el libro en Etnosur, y para ello hicimos otra tirada, aunque yo la consideré una reimpresión... Así que la que ha salido ahora se puede considerar la segunda, esta vez ya en tapa dura, más libro...