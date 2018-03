La comedia protagoniza la jornada de la Muestra de Cine Español Inédito Diego San José, Juan Ángel Pérez, Curro Velázquez y Joel Bosqued (de izda. a dcha.), ayer en el patio del Palacio Provincial. / IDEAL Diego San José, Curro Velázquez y Joel Bosqued presentan en Jaén los estrenos de 'Fe de etarras' y 'Que baje Dios y lo vea' IDEAL JAÉN Martes, 13 marzo 2018, 03:25

La comedia fue el denominador común de los dos largometrajes que ayer se proyectaron en los Multicines La Loma en la XVII Muestra de Cine Español Inédito en Jaén que organiza la Diputación Provincial: 'Fe de etarras' y 'Que baje Dios y lo vea'. El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, presentó estos dos estrenos junto a algunos de sus responsables, en concreto el guionista Diego San José, autor junto a Borja Cobeaga del guion de 'Fe de etarras'; y el director Curro Velázquez y el actor Joel Bosqued, del equipo artístico de 'Que baje Dios y lo vea'.

La primera de estas cintas, protagonizada por Javier Cámara, Julián López, Miren Ibarguren, Gorka Otxoa y Ramón Barea, cuenta la historia de un peculiar comando, formado por un veterano que necesita demostrar que no es un cobarde, una pareja cuyo compromiso depende de la continuidad de la banda, y un manchego que se cree que entrar en el comando le hará sentir como si fuera Chuck Norris. Mientras esperan una llamada para pasar a la acción, la selección española de fútbol arrasa en el Mundial de Sudáfrica y todo el país lo celebra a su alrededor, para mayor frustración del ridículo comando.

Uno de los responsables de esta historia, Diego San José, explicó que «tenemos la percepción de que la comedia es algo que despachamos para reírnos en un momento y que no suele tener poso, pero creo que también es un vehículo maravilloso para hablar de aquello que te ha dolido, que te duele o te da o dio miedo». En esta línea, recordó que «tanto Borja Cobeaga como yo, desde el programa 'Vaya semanita' que hacíamos en Euskal Telebista, utilizábamos la comedia para vengarnos en cierta manera, casi darle la vuelta al drama que fue el conflicto vasco, y regalarle a la gente una especie de válvula de salida un poco para sobrevivir». En su opinión, «con la comedia nunca solucionas lo que ha ocurrido, no lo arreglas, pero sí te permite no volverte loco».

En cuanto a 'Que baje Dios y lo vea', su director resumió el argumento en que «es la historia de un grupo de monjes que, para salvar su monasterio, tienen que ganar la Champions Clerum, una liga entre monjes, que existe de verdad a nivel europeo y en la que se saludan en el centro del campo con Ave María Purísima y no se hacen faltas en el terreno de juego». Esta original competición «es el marco perfecto para desarrollar una historia, sobre todo para alguien que escribe comedia y dirige su primera película», remarcó Curro Velázquez. Uno de los monjes de este equipo monacal es Joel Bosqued, quien puntualizó que «aunque no hemos visto una pelota en nuestra vida hay que ponerse y sacarlo adelante, porque el monasterio lo van a cerrar y la única manera de salvarlo es ganar la Champions Clerum».

Además de estas dos películas, la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén también incluyó ayer proyecciones del XIV Ciclo 'La noche del cortometraje argentino', tanto en la Biblioteca Provincial como en el Centro Cultural de La Carolina.