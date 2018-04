BluesCazorla pone a la venta los abonos y hace públicas la primeras bandas Plaza de Santa María, durante un concierto. / J. L. G. Comienza también la Primavera Cultural de Cazorla, que contiene eventos ligados a las distintas artes JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CAZORLA Domingo, 8 abril 2018, 00:54

El XXIV BluesCazorla ya da sus primeros pasos poniendo a la venta 500 abonos, a través de la plataforma ticketmaster.com, al precio especial de 64 euros. Una oferta de lanzamiento que viene siendo habitual los últimos años con tanto éxito que se agota en muy pocos días. Porque Cazorla está de moda entre los fans de la música del delta del Mississppi, y si alguien no lo cree ha de visitar este espectacular rincón de Jaén los días 12, 13 y 14 de julio. Quien quiera hacerlo ha de darse prisa porque las plazas hoteleras del municipio y su sierra también se agotarán en su totalidad para todo ese fin de semana.

Participantes

Para ir abriendo boca, la organización ya ha dado a conocer las primeras bandas que conformarán el cartel de esta edición. Serán John Primer, Eric Gales, Toronzo Cannon & The Chicago Way y The White Buffalo. Además, este mismo mes de abril, durante los días 19, 20 y 21, 30 bandas profesionales y amateur llegadas desde toda la geografía española competirán por dos plazas en el cartel de BluesCazorla, además de los premios de 1.000 y 500 euros, en la III BluesCazorla Blues Battle.

Entre las actividades programadas para la primavera está la 'Noche de la Tragantía'

Un evento musical que complementa a su hermano mayor y que ofrece otra oportunidad de disfrutar del mejor blues nacional en los pubs cazorleños y en el Auditorio del Parque, donde se dirimirán las dos bandas ganadoras.

Primavera cultural

Comienza la primavera y, con ella, los eventos culturales en este municipio caracterizado por su apego a las artes, sean estas cuales sean. Primero será el BluesCazorla Blues Battle, después el programa de la Primavera Cultural contempla las actuaciones de la Escuela Municipal de Teatro, del Taller de Teatro 'La Tragantía' o del Conservatorio 'Maestro Paterna'; la presentación del número 59 del Anuario del Adelantamiento de Cazorla, el correspondiente al año 2017; el festival de artes vivas '7 Arte en Circuito'; o la XVIII 'Noche de la Tragantía'.

Por tanto, Cazorla recibirá a los visitantes durante estos próximos meses con una naturaleza exultante merced a las abundantes lluvias y con un vasto programa cultural que dará brillo a este destino turístico del Paraíso Interior.