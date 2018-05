«El artista siempre tiene que tener una respuesta, si es un artista responsable» El artista, en el centro, durante el acto en la Antigua Escuela de Magisterio. / IDEAL Entrevista a Juan Martínez | El pintor de Navas de San Juan expone en la Antigua Escuela de Magisterio un extracto de 'Agora des mille', que suma 1.000 retratos ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Miércoles, 30 mayo 2018, 02:37

'Agora des mille' es un proyecto que ha ido cambiando desde su origen en el proceso creativo del pintor jienense Juan Martínez (Navas de San Juan, 1942 ). El artista ideó esta creación para una exposición monográfica en Grecia, pero distintos avatares hicieron que finalmente estos 1.000 retratos se pintaran sobre páginas de periódico, y posteriormente han dado lugar a un libro homónimo. Ayer se pudo contemplar una representación de estos retratos y el propio libro dentro del Espacio 'Obra invitada' de la Antigua Escuela de Magisterio, donde el rector de la UJA, Juan Gómez, presentó la propuesta en presencia del propio artista.

-¿Cómo surge este proyecto ingente que incluye 1.000 retratos?

-Pues sí, son 1.000... Sería increíble que se pudieran contemplar todos juntos, pero hasta ahora ha sido imposible... Creo que se conseguirá, tengo citas pendientes y puede ser que quizás se haga en Sevilla, Málaga... La idea en realidad surgió porque un museo de Grecia me pidió una monografía. Con el golpe de la crisis a Grecia todo se complicó porque el museo no disponía de recursos. Yo en aquel tiempo tampoco contaba, como ahora, con una asociación en torno a mi trabajo. Cuando vi que los gastos para ir a Grecia eran enormes, pensé que tendría que buscar otra respuesta. El artista siempre tiene que tener una respuesta, si es un artista responsable. Entonces planteé una serie de retratos que pudieran viajar en una maleta y montarse en cualquier lugar. Al plantear la idea allí no se comprendió.

-Y entonces, el proyecto cambia.

-Sí, seguí con el proceso, fue un año intenso de trabajo y expuse algunos. Aunque no los tenía a la venta, porque no quería que los 1.000 retratos se separara. Así es como surge de personas de mi alrededor la idea de crear una asociación, con el objetivo de hacer un libro, y así empezó la cosa. La verdad es que esto ha tomado un ritmo muy diferente, y muy interesante a la vez.

Adversidad favorable

-A veces las circunstancias que pueden parecer adversas se convierten en favorables.

-Sí, sí... eso siempre es positivo. El artista que se queja de que le vuelven la espalda. Es él el que tiene que atacar y dar una respuesta; y es que el oficio tiene mucho riesgo (ríe).

-Es significativo el soporte que ha utilizado, esas páginas de un diario, El País concretamente... ¿Por alguna razón en especial? ¿Quizás los temas de los artículos inspiraban esos retratos?

-Bueno, hay dos cosas. Primero que yo había leído el periódico desde hace mucho tiempo, porque era un buen periódico. En el tiempo era un buen periódico. Ahora, se discute si lo es. Bueno, no se discute. Se sabe cómo está. Como yo lo recibía todos los días en Suiza, era el soporte que tenía a mano. Aparte, El País significa algo. El nombre es muy acertado, y ahora casi se mantiene con el título. Pero surgió así, sin más; fue el soporte que coincidió en su momento.

-Esos mil retratos, ¿se pueden dividir en series?, ¿hay temáticas que las unan o no hay nada concreto que lo dirija?...

-No, porque yo iba trabajándolos por paneles de unos cincuenta, los iba situando para ver como hablaban ellos entre ellos. Cuando tenía el panel lleno entonces los numeraba por series... Pero en realidad, más que hacer retratos este proyecto era como escribir una carta.

-¿Y qué cuenta esa carta?

-Esa carta dice mucho. Dice mucho para quien sepa leerla. Porque en realidad son imágenes, pero ese diálogo que ellas crean entre ellas es importante, porque es algo que se parece mucho a la vida. Están juntos pero están separados. Son las parejas, son lo que pasan en los edificios con diferentes personas que viven, que o no se conocen, o se odian. El mismo espacio lo organizan diferente. Hay toda una temática en mi cabeza continuar...

Diálogo interior

-Entonces, ¿sí que hay conexiones más o menos profundas?

-Para mí muy profundas, por supuesto. Porque era un diálogo interior, esa es la verdad. Las personas, cuando han visto los retratos, han interpretado cosas, como la migración, etc. Yo no he especulado. Ni lo he querido hacer, ni mucho menos. Pinto para responder a algo, y en este caso sí que hay cosas que tienen que ver con Grecia, porque yo siempre investigo sobre los lugares a los que voy a ir, por eso 'Agora des mille'. Yo creo que comprendo mejor la historia del hombre a través de lo que ha dejado que con lo que está haciendo; porque a veces no sabe dónde va con lo que hace. Siempre intento ver lo que ha dejado, y lo que está deshaciendo el hombre.

-Después de tantos avatares, ¿con qué perspectiva ve ahora 'Agora des mille'?

-En este caso yo estaba escribiendo una carta de respuesta artística, no me preguntaba en ningún momento qué es lo que estaba haciendo. Era una necesidad forzosa el hacerlo. Después ves ciertas cosas, que has pasado un año intenso de tu vida en este trabajo. Y estaba seguro de que esto tendría una repercusión. Había puesto tanta pasión... Las cosas que se hacen de una forma muy intensa, normalmente tienen que llegar. Pero ahora, sí estamos contentos, pero estoy muy lejos ya de eso. Ahora estos mil retratos son los que tienen que hacer su trabajo, yo casi no existo. Sigo con mi obra y con mi evolución. No busco nada más, miro hacia delante.