Aplazada de nuevo la corrida de toros mixta de Andújar por la lluvia La afición está volcada con Manuel Díaz y Julio Benítez, ambos hijos del mítico 'Cordobés' el Fandi y la rejoneadora Lea Vicens ÁNGEL A. DEL ARCO JAÉN Sábado, 7 abril 2018, 01:39

De nuevo el tiempo, concretamente la posibilidad de nuevas lluvias ha dado al traste con la corrida de toros mixta que anunciada estaba para esta tarde. Cabe recordar que es el segundo aplazamiento, pues ya hubo que suspenderla el pasado 17 de marzo

El cartel no había sufrido ninguna variación, estando anunciados con ganado de Peralta para rejones y de Román Sorando para la lidia a pie, la rejoneadora francesa Lea Vicens y los matadores de toros Manuel Díaz 'El Cordobés', su hermano Julio Benítez 'El Cordobés' y el diestro granadino David Fandila 'El Fandi'.

La empresa 'Grupo Vientobravo' junto al Ayuntamiento iliturgitano han decidido de nuevo el aplazamiento, sin saber todavía la nueva fecha de celebración, ante los numerosos compromisos de los diestros anunciados, aunque es intención de que el festejo se celebre en fecha que anunciarán lo antes posible.

El cartel eminente carácter popular había levantado gran expectación en la ciudad iliturgitana, juntándose al propio tirón taquillero de los toreros, el hecho de la reaparición del menor de los Benítez, Julio, que el año pasado, concretamente en el mes de agosto, sufrió un grave accidente de moto en su Córdoba natal, cortando de raíz una temporada muy importante, quizás la más decisiva de su carrera.

El diestro cordobés, arrollado por un coche, le produjo la fractura de tibia y peroné, lesiones de tal gravedad que hicieron aplazar un montón de actuaciones juntos que ya tenían anunciadas.

Debemos recordar que tanto Manuel Díaz como Julio Benítez son hermanos de sangre, hijos del mítico Manuel Benítez 'El Cordobés'. Los hermanos se juntaron el año pasado después de un larguísimo contencioso judicial y mediático de Manuel Díaz con su ya ahora padre. Limadas asperezas entre hermanos -no con el padre- han decidido juntarse también en los ruedos, despertando una gran expectación mediática, llenándose los cosos taurinos de Andalucía, convocando no solamente a la prensa taurina, también a la del corazón, teniendo abiertos todos esos programas tan alejados de la tauromaquia. Paradojas de la vida, el mundo del toro tan alejado de los grandes medios y tan cercano a la vez. No está claro si este interés es del todo beneficioso para la tauromaquia, aunque lo cierto es, que la gente anda volcada.