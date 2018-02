El altruismo de la donación hila la trama de la quinta novela de Antonio Reyes En la imagen, Antonio Reyes, en un acto literario. / IDEAL El autor jienense presentará esta tarde 'Cuando vengas a buscarme', en un acto en el Salón de Actos de la Delegación de Salud ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Jueves, 8 febrero 2018, 01:07

El escritor jienense Antonio Reyes ha alumbrado recientemente su quinta novela, con la que comienza hoy, en Jaén, una gira de presentaciones. 'Cuando vengas a buscarme' es su nueva creación, después de aquel camino que arrancó en el año 2011 con 'El escritor de cartas', y que continuó con 'El horreo andaluz', 'Las sendas imborrables' y 'Abel en una maleta'. Su quinto título nació en la sala de espera de un hospital, y trata de personas que tienen una guerra pendiente consigo mismas, pero también es un canto a la generosidad que supone un acto tan elogiable como la donación de órganos. Hoy la presentará en la capital (19.30 horas), en el salón de actos de la Delegación Provincial de Salud.

«La historia de la novela se me ocurrió en una sala de espera de un centro médico, acompañando a mi padre... Me puse a mirar las caras de los que allí estaban -algo que hago por defecto-, y había rostros de enfermos y acompañantes tristes, con dudas... Tenía ganas de tratar una historia en la que el hilo conductor fueran los transplantes de órganos...», asevera Reyes. El autor añade que en esta historia hay un viaje del protagonista principal, a Barbate, donde se encuentra a otros personajes que tienen algo en común, y es que cada uno tiene una guerra personal consigo mismo para cerrar un círculo personal. «Incluso el protagonista principal -añade Reyes- quiere cerrar su círculo personal... Así, aparece un sacerdote con ciertas dudas de fe cuando cree sentirse algo acosado por una muchacha joven; una mujer con una hija que intenta sacar adelante a su pequeña familia y que encierra un pasado en un matrimonio turbulento; un vasco emigrado que dejó atrás una hija con la que lleva diez años sin tener contacto; ... Al fin y al cabo la novela es un canto de admiración a toda esa gente que antes de fallecer deja dicho que si le ocurre algo malo sus órganos sean donados, y también a esas familias que son las que tienen la última decisión para que otra gente viva.... Es un canto al altruismo y la solidaridad».

Sin premeditarlo

'Cuando vengas a buscarme' es la quinta novela del autor. Un dilatado camino creativo que sin embargo no estaba premeditado. «Cuando terminé mi primera novela creía que sería la primera y la última -continúa Reyes-, no pensaba ni ponerme a escribir una segunda... Pero las historias se me fueron presentando por el camino... La segunda surgió después de ver una foto antigua de mi pueblo, la tercera por una historia que me contaron personajes reales... y a partir de ahí la escritura ha sido una forma de liberarme, una necesidad de contar cosas... Sin saber si tendrá más o menos éxito, escribir se ha convertido en un hobbie, en mucho más, una forma de emplear gran parte de mi tiempo... Todos queremos dejar de alguna manera huella, y yo lo he querido hacer a través de las letras...». Esta aventura casual ha supuesto también una evolución en el tono y en el discurso creativo, pues como asegura el escritor, su primer título fue a imprenta tal cual, «ni se corrigió». Pero después de los siguientes títulos la evolución ha sido irremediable. «Poco a poco vas puliendo cosas -incide-. Además vas tomando nota de lo que te dice la gente, de lo que le gusta y de lo que no le gusta. Cualquier persona que escribe tiene también que leer mucho, vas buscando tu camino, puliendo tu forma, vas descubriendo cosas. Por otro lado, creo que hay una forma de escribir cada novela, según el tema que toques. Siempre intento cambiar la forma de escribir porque cada novela se merece una narrativa u otra...».