Abierto el plazo para presentar producciones al Festival del Aire IDEAL JAÉN Sábado, 10 marzo 2018, 01:44

La decimonovena edición del Festival Internacional del Cine del Aire ya ha abierto el plazo para presentar producciones audiovisuales a concurso. Este certamen, organizado por el Ayuntamiento de Segura de la Sierra, es una de las principales actividades incluidas en el XIX Festival Internacional del Aire 'El Yelmo', que se celebrará en la Sierra de Segura entre el 1 y el 3 de junio y que está considerado como uno de los eventos de vuelo libre más importantes de Europa. De hecho, la organización del festival ya ha recibido una veintena de producciones audiovisuales procedentes de varios países.

Entre las producciones ya presentadas destacan trabajos como 'En vuelo sobre los 8000', que narra la aventura de vuelo vivac en Pakistan de Antoine Girard. Se trata de un conocido piloto de parapente que ha logrado volar en esta aventura a 8157 metros de altitud, lo que supone la primera ocasión en que se sobrepasa la barrera de los 8.000 metros en un vuelo de parapente.

También se podrá ver la película 'Strong The Wind Blows' sobre la aventura en vuelo vivac de Banjamin Jordan desde Vancouver a Calgary sobre las cadenas montañosas del suroeste de Canadá.

Ya se han presentado al festival producciones como el documental norteaemericano 'Brid of Prey', rodado en Filipinas, o 'Thomas Pesquet: How to become an astronaut', que cuenta el entrenamiento de siete años de Pesquet para afrontar una misión en la Estación Espacial Internacional.

Las producciones, que deben estar relacionadas obligatoriamente con el aire, el viento o el vuelo, pueden presentarse hasta el próximo 5 de mayo. El coordinador del Festival Internacional del Cine del Aire, Jesús Olivares, señaló que ya se han recibido un importante número de producciones y, además, de una calidad superior a años anteriores. «Estoy convencido de que este año vamos a tener una gran edición del Festival Internacional del Cine del Aire, ya que hemos recibido películas muy buenas de temáticas muy variadas, y esperamos que lleguen bastantes más en las próximas semanas», afirmó. Los plazos del festival se han adelantado este año con el fin de agilizar la recepción de trabajos, de forma que el plazo para el envío de trabajos se cierra diez días antes de lo habitual.

3.000 euros en premios

El Festival Internacional del Cine del Aire va a repartir este año 3.000 euros en premios, ya que se reconocerá la mejor película de deportes aéreos, la mejor producción de aventura y la mejor película de naturaleza en vuelo, a lo que hay que sumar el Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza y el galardón especial para la mejor película del festival. Además, volverá a entregarse el galardón al Mejor Cortometraje.

Además, el Festival mantiene la sección no competitiva FIA Ficción, que engloba películas y cortometrajes con un ámbito centrado en la ficción cinematográfica.