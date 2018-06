«Mis hermanos escuchaban a Beatles o Kinks; mi hermana, a Julio Iglesias» Víctor Lapido, líder de El Hijo Ingobernable. / J. J. G. Entrevista a Víctor Lapido, líder de El Hijo Ingobernable | El 'cuarto' Lapido pone de largo esta noche en la Sala Aliatar su nuevo proyecto musical JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Viernes, 8 junio 2018, 20:07

Tras el arranque o el reencuentro con las carreras individuales de José Antonio García y Lapido, es ahora el segundo guitarrista de 091, Víctor García Lapido, el que inicia una carrera personal, si bien bajo la denominación de El Hijo Ingobernable. Sin embargo tiene ya una estela larga en la música, pues antes estuvo en Los Ruidos y después en Sugarfish y Lagartija Nick.

Víctor estrena en la sala Aliatar (esta noche a partir de las 22:00 horas) las canciones de su primera entrega: 'De mis soledades vengo' y después del verano hará lo propio con 'A mis soledades voy'.

-¿Tan ingobernable era de chico que aún se acuerda?

-Parece ser que sí, mi familia puede dar fe de ello.

-En su casa, menos su hermana todos han sido músicos ¿no?...

-Los tres hermanos hemos sido guitarristas, pero a los cuatro nos ha gustado mucho la música. Javier y José Ignacio siempre estaban escuchando a The Beatles, The Who, The Kinks, The Clash... Y mi hermana Carmen a Julio Iglesias, de ahí vengo yo.

-Desde Los Ruidos no ha cantado en primer plano. ¿Se ha familiarizado con su voz?

-Pues no, de hecho mi intención es dejar de cantar y componer sólo canciones instrumentales.

-Siempre se le vio muy pop y rock... Ahora suena muy lisérgicamente templado...

-Bueno, lisérgico pero ardiendo en llamas.

-Y primorosamente todo muy arregladito...

-Quería un sonido prístino en especial con las cuerdas, creo que entre Pablo Sánchez y yo lo hemos conseguido.

Elección

-¿Intensidad mejor que calidad?

-Ahora mismo un elepé se me hace un mundo, prefiero componer seis temas, grabarlos y editarlos. Rapidez, eficacia y compromiso es el objetivo.

-'Exilio' pide en directo irse a una suite de 30 minutos o más. ¿Lo nota?

-Esa canción la compuse cuando un día me di cuenta de que muchos de mis amigos se habían ido de Granada porque esta ciudad no les daba ninguna oportunidad para sobrevivir. Algunos lo llaman emigrar, yo lo llamo exilio.

-Se han vuelto los hermanos Lapido muy clásicos, uno Jorge Manrique y el otro Lope de Vega... Tuvieron un buen profesor de lengua, creo entender al analizar el asunto...

-Ambos estudiamos en los Salesianos, creo recordar que se llamaba Don Bernardo.

-¿Tiene ya preparadas 'A mis soledades voy'?

-Sí, saldrá en otoño, con las primeras lluvias.

-En directo ha montado una auténtica orquesta, cuente, cuente...

-Más que orquesta me gusta llamarla banda. Somos nueve en el escenario. Los fui eligiendo en el Ruido Rosa en la época en la que se hacían conciertos, cuando algún músico me interesaba le proponía tocar conmigo. Son todos músicos que pertenecen a una nueva generación de bandas muy interesante que está surgiendo en la ciudad.

-¿Y cómo llena los noventa minutos preceptivos de concierto? ¿Con más canciones de Hijo, o algo de Cero, Sugarfish, Lagartija o Ruidos...?

-Para mí el concierto ideal dura una hora, más de eso sólo lo hago con «Los Cero». Alguna versión habrá pero eso es algo que se descubrirá en la Sala Aliatar.