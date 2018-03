La granadina Yasmina García gana un premio de diseño en EE UU La artista granadina Yasmina García, ante su cartel. / R. C. La asociación Type Director Club reconoce en sus galardones su proyecto para el cartel del Corpus de este año BEATRIZ RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 6 marzo 2018, 18:28

La Asociación estadounidense TDC (type director club), una de las asociaciones de diseño gráfico más importantes del mundo, ha seleccionado a la diseñadora granadina Yasmina García como una de las ganadoras del Mejor Diseño Gráfico de 2017, por su trabajo con el cartel del Corpus Cristi de Granada, en el que ha sabido transmitir la esencia de esta fiesta.

Las artista explica que el reto de este diseño ha sido crear una imagen con la tipografía utilizando el lenguaje visual para representar el mensaje y significado que transmiten las palabras de Corpus Christi. Además quiso hacer un juego entre dos clases de tipografías: una con serif, que son las que tienen detalles en los bordes de las letras y que se usa en los medios de comunicación tradicionales como periódicos y libros (la más conocida es Times New Roman), y por otro lado, una sin serif, más limpia y moderna.

Al mezclar una tipografía serif que refleja tradición, seriedad y elegancia con una tipografía sin serif ,que recuerda lo moderno, lo amable y lo divertido, la diseñadora ha conseguido connotar la esencia del Corpus Christi de Granada, que aunque es una celebración tradicional religiosa, todos disfrutan, independientemente de la fe personal de cada uno.

«Para algunos es una celebración religiosa, y para otros es una expresión del patrimonio y la tradición española, que vemos en los vestidos de gitana que llenan las calles y el Ferial», comenta la artista.

Yasmina García está estudiando diseño gráfico en New York en Parsons School of Design, la escuela de diseño de la universidad The New School. «En una de las clases del semestre pasado, Advanced Typography (Tipografía Avanzada), el profesor nos propuso hacer un cartel sobre un evento de nuestro país para el que no podíamos usar imágenes; sólo nos permitía el uso de la letra, así que pensé en mi feria de Granada», afirma.

La diseñadora manifiesta que los diseños del cartel del Corpus siempre han sido muy tradicionales, por lo que decidió «hacer algo diferente, con un aspecto moderno, muy plano, sintético, limpio y sencillo».

Colores

En principio, usó los colores de la bandera de Granada, el rojo y el verde, con un fondo blanco, pero en EE UU, esos colores juntos están relacionados con la Navidad. «El concepto del cartel se perdía, ese era un escenario que yo no quería», comenta. Por este motivo decidió cambiar esos colores por el rojo y el amarillo -la bandera española- y el fondo azul, de la cerámica granadina, eliminando el verde de la paleta de color. Yasmina García asegura que no esperaba el premio, pero sí lo deseaba. «Ser una de las personas ganadoras me motiva para seguir con ilusión».

Type Directors Club (El Club de Directores Tipográficos) es la asociación más importante de diseño gráfico a nivel mundial, cuyo objetivo es apoyar la excelencia en la tipografía, tanto para medios impresos como digitales. La diseñadora asegura que TDC sin duda es el hogar de la tipografía, la palabra escrita en publicidad, comunicación, marketing y publicaciones. La granadina se ha impuesto a 2.000 participantes de 55 países para alzarse con el premio, que le permitirá exhibir su obra en EE UU, China, Canadá, China y Francia, entre otros países.