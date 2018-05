Granada se prepara para el Congreso de Clubes Taurinos de los Estados Unidos Lore Monnig. / IDEAL 20 representantes de las peñas estadounidenses más importantes se reunirán en la capital nazarí durante la Feria del Corpus Mª DOLORES MARTÍNEZ GRANADA Martes, 22 mayo 2018, 01:17

Hace tres meses, Granada era elegida, en Tijuana (México), como sede del congreso anual de la Asociación Nacional de Clubes Taurinos de los Estados Unidos de América (NATC), que se celebrará en nuestra ciudad del 27 de mayo al 4 de junio. La asociación, fundada en 1962 e integrada por los clubes taurinos de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, El Paso (Texas), Houston, Phoenix y Miami, tiene como objetivo principal la «unión de los aficionados taurinos estadounidenses con el fin de transmitir información para mejorar los conocimientos de sus miembros y que esto revierta en un mayor entendimiento y disfrute de la Fiesta».

Tras la celebración del congreso anual en ciudades de Estados Unidos, México, Francia y España, los miembros de los distintos clubes se reunirán en Granada, en el contexto de la Feria del Corpus, para «conocer y valorar más la fiesta brava y sus raíces culturales. Los participantes del congreso estudiarán la importante historia de Granada y su tradición taurina y esperan tener la oportunidad de conocer a los aficionados de la ciudad, compartir su común pasión e intercambiar ideas, mientras disfrutan de la cocina, la cultura y los muchos puntos de interés de la ciudad. Volverán a sus casas tras haber disfrutado de una experiencia memorable basada en su amor a los toros».

IDEAL ha tenido la oportunidad de conversar con los dos coordinadores de este importantísimo evento, la presidenta del Club Taurino de Nueva York, Lore Monnig, y Julio Gonzálvez y conocer todos los detalles del rico y cuidado programa que disfrutarán los congresistas durante su estancia en nuestra ciudad.

«Para cada uno de los participantes, este arte sorprendente ha enriquecido su vida»

Con respecto a la elección de Granada para la celebración de este congreso anual, Monnig explica que la razón obedece «a la gran historia de la ciudad y de su plaza, además de poder disfrutar de carteles excelentes. Tenemos, también, amigos en Granada y aunque la base de las ferias taurinas son los toros, también están los amigos, la cultura y el descubrimiento».

Afición en aumento

Para la presidenta del New York City Club Taurino -que recibió en 2013 la Medalla del Mérito Civil por sus «incansables esfuerzos por promover la Fiesta»- lo más importante de este congreso es que la gente «conozca que hay un número de personas en los Estados Unidos que apoya las corridas de toros y su tradición cultural. La mayoría no tiene una idea real de lo que es una corrida e incluso se sorprenden cuando les dices que el toro se come después de ser matado. También se sorprenden al aprender que lo que realmente está intentando el toro es matar al torero». «La mayoría de los estadounidenses, simplemente -continúa-, no saben de toros, ya que el único acercamiento de algunos a la fiesta ha sido ver la película 'Sangre y arena' con Rita Hayworth y Tyrone Power. Hay 'contras' en los Estados Unidos, pero son personas que están en contra de todo, como los abrigos de piel. Realmente no se centran en las corridas porque no hay corridas españolas en los Estados Unidos. Sólo corridas portuguesas, sin la muerte del toro, en California».

Los congresistas que se darán cita en Granada serán «veinte, todos grandes aficionados a los toros», asegura Lore. «Cada persona del grupo tiene una historia diferente de como descubrieron los toros. Para cada uno de ellos este arte sorprendente ha enriquecido su vida. Muchos han viajado a España, a diferentes ferias, para ver las corridas y el abanico maravilloso de la cultura española y todas las bellas tradiciones que aún permanecen vivas, Fallas, Sevilla, Pamplona, Zaragoza... Todas tan diferentes y todas tan bonitas. Y ahora Granada. Una pareja de nuestro grupo es aficionada al caballo y les asombra el nivel de los rejoneadores y de sus caballos».

Es un hecho que la afición de los toros en Estados Unidos va en aumento, como refleja la NATC. Lo avala, además, el importante dato de que hay nuevas peñas en Phoenix, Arizona y Houston. Clubes como 'Los Aficionados de Los Ángeles' celebrarán este año su 69º aniversario, 'Barrera Taurina' de El Paso, el 60º, y sumarán más de 55 años las peñas de San Francisco, Chula Vista, Chicago, New York y los Bibliófilos Taurinos de los Estados Unidos.

El programa

Además de las obligadas reuniones y la asistencia a las corridas del ciclo, el programa que disfrutarán los congresistas en Granada se centra en dos ideas básicas: «monumentalidad y gastronomía», según nos indica Julio González, coordinador del congreso desde Granada. Lo más importante, en su opinión, es que los congresistas sean los «mejores embajadores de Granada cuando regresen a su tierra» y en este sentido se han cuidado hasta el mínimo detalle todas las actividades que llevarán a cabo a lo largo de la feria y que tendrán como base operativa el Hotel Vincci Albayzín, donde se alojarán y reunirán. Junto a ellos también estarán presentes aficionados almerienses, representantes del Foro Cultural 3 Taurinos 3.

Además de las obligadas visitas a la Alhambra, el Generalife, el Carmen de los Mártires, la Catedral, la Capilla Real, la Madraza, la Alcaicería, la Monumental de Frascuelo o la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, los congresistas serán testigos del ambiente y de las grandes tradiciones de nuestra feria, como la procesión del Corpus Christi, la Tarasca y las Carocas en la Plaza Bib-Rambla. Los aperitivos, almuerzos y cenas correrán a cargo de parte de los mejores restaurantes de nuestra ciudad, como El Balcón de San Nicolás, El Burlaero, Oleum, Chikito, la terraza del Parador Nacional San Francisco, Las Titas, Ramírez, Las Tinajas, Tendido 1, La Fonda, Las Tomasas, el Asador de Castilla y el Hotel Alhambra Palace, donde se celebrará la cena de gala. Junto a ello, también está previsto que haya una visita a la ciudad en el tren turístico, una ruta de tapas e incluso el genuino chocolate con churros en el Café Fútbol.

Entre los actos programados en este congreso destaca, igualmente, la inauguración en el Hotel Vincci Albayzín, de la exposición de la pintora almeriense Emilia P. Resina, la presentación del libro 'Siete llaves a la cultura española', del escritor Derek Brereton y una cata de vinos de la D.O.P. Vinos de Granada.