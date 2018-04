Granada Experience sigue creciendo en su segunda edición Lola Herrera volverá a interpretar 'Cinco horas con Mario'. / R.C. El evento, entre el 11 y el 15 de este mes, reúne teatro, danza, música, charlas y gastronomía en un apretado programa JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Jueves, 5 abril 2018, 01:59

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada acogerá entre los próximos días 11 y 15 la segunda edición de Granada Experience, una cita con la cultura en su más diversa y compleja expresión, pensada para el disfrute y el aprovechamiento tanto de públicos como de profesionales del sector del espectáculo. El año pasado, Granada Experience se asomó como una apuesta, a priori limitada por cuestiones presupuestarias, para organizar un foro de diálogo entre profesionales de la organización de eventos culturales, aderezado con algunas actuaciones de música y teatro, con un toque gastronómico –que el año pasado corrió a cargo del catalán Sergi Arola–, y una pequeña feria comercial de empresas proveedoras del sector. Ante la buena respuesta recibida en la pasada edición, el evento crece este 2018 y aumenta la cantidad y calidad de espectáculos programados, así como el nivel de los ponentes en las distintas mesas redondas y conferencias, por más que algunos repitan.

También se añade al concepto del año pasado la presencia de un país o región invitada. En este caso, será Galicia. Bajo el título de ‘Galicia. Cultura, monumentos, gastronomía. Una mirada al modelo cultural y talento gallego’, la región septentrional mostrará algunos de sus valores, abriendo quizá vías de colaboración interterritoriales. De hecho, Jacobo Sutil, director de las agencias culturales de la Xunta, será el encargado de pronunciar la conferencia inaugural, el jueves 11.

Aunque buena parte del programa ya fue adelantado meses atrás, no se conocía en su totalidad, por ejemplo, a los intervinientes en las mesas redondas. De entre ellos, destacan Carlos Morán, presidente de la Red Nacional de Teatros; Miguel Astorga, director de producción de Monkey Week; Jesús Cimarro, presidente de la Academia de Artes Escénicas y director del Festival de Teatro de Mérida; Nacho García Vega, cantante de Nacha Pop; Joe Pérez Orive, de Live Nation y también jurado de ‘OT’, y sobre todo, la histórica supermánager de nuestro país, Rosa Lagarrigue, creadora de mitos como Alejandro Sanz, Mecano o Miguel Bosé. Esto en la parte nacional. En la internacional, los agentes Steven Thomassen y Charly Beedell-Tuck o Barnaby Harrold. Como puente entre lo sesudo y lo divertido, habrá masterclass a cargo de Ainara LeGardon y el productor de referencia en España, Paco Loco.

Y entrando en el disfrute de los sentidos, la propuesta gastronómica tendrá como chef invitado al granadino Jorge Brazalez, ganador de la más reciente edición del ‘talent show’ culinario, Masterchef. Gazpacho de chirimoya, Sardina López, Alhambra Tartar –no en vano, la cervecera granadina es la principal patrocinadora del evento¬, Bacalao Árabe o El Beso de Jorge serán algunos de los platos que preparará el cocinero. Finalmente, el evento también servirá como marco de entrega a la sexta edición de los Premios Lorca del Teatro Andaluz, que también tendrán lugar en la jornada inaugural.

Variedad

En lo referente al programa ‘festivo’, las propuestas tratan de abarcar a todos los públicos y edades, teniendo siempre en cuenta que en cuatro días no cabe todo. Así, en la jornada inaugural, se podrá ver ‘Girando con Carlos Cano’ y un concierto del cantante coruñés Xoel López, que tendrá lugar el mismo día 11 en el Palacio de Congresos. El jueves 12, el protagonista será uno de los ‘crooner’ más especiales de la música patria, Zenet, mientras que el viernes, el Palacio de Congresos acogerá a Morgan, una de las bandas más veneradas de nuestro país por los ‘connaiseurs’ del pop. Para el sábado 14, y como cierre, doble cita musical, con la siempre interesante Maika Makovski en acústico en el Centro Lorca, y Sofía Ellar en el Palacio de Congresos. Habrá pequeñas sesiones con público de Nora Norman y Virginia Maestro, y Abraham Boba, de León Benavente, y Eme DJ, pincharán en el Palacio.

En el exterior, el Escenario Cervezas Alhambra, evento gratuito de rock independiente cuenta con figuras veteranas y noveles. Australian Blonde, Carmen Boza, The Limbods, Eladio y Los Seres Queridos, Dan Owen, Smile, Los Labios, Crudo Pimento, Chlöe’s Clue, Jump to the Moon, Brisa Fenoy, Nat Simons, Doblas, Molina Molina, Medusa Box y Vita Insomne integran el cartel.

La danza tendrá también su hueco. Para el día 12, el Teatro Isabel la Católica acoge el espectáculo ‘Granada es flamenco’, un recorrido histórico y estilístico por el arte jondo en nuestra ciudad. Algunas de las principales figuras locales coincidirán sobre las tablas en un espectáculo que mezcla cante, toque y baile a partes iguales. Por otro lado, para el viernes 13, está previsto en el Palacio de Congresos el estreno del nuevo trabajo de la bailarora Sara Baras, ‘Sombras’. Baras, muy vinculada a la productora de Granada Experience, ofrecerá de nuevo su peculiar visión del baile, que bebe en las fuentes tradicionales para dar un nuevo aire a lo que se muestra sobre el escenario.

Históricas tablas

La parte teatral de Granada Experience presta especial atención a una histórica de nuestras tablas, y, valga la redundancia, en su más histórico montaje. Poco se puede decir que no se haya dicho sobre Lola Herrera: incombustible, versátil, trabajadora, apta tanto para la comedia como para el drama, madre de actores... Y sobre todo, Carmen Sotillo. Ella siempre ha sido y será Carmen Sotillo, la mujer que acaba de perder a Mario y ajusta con él las cuentas en el inolvidable texto de Miguel Delibes, ‘Cinco horas con Mario’. Es cierto que en los últimos tiempos ha habido interpretaciones meritorias del personaje. Sin ir más lejos, Natalia Millán, a quien muchos conocerán por ‘Chicago’ o ‘El Ministerio del Tiempo’, llevó a los escenarios no hace mucho una muy meritoria versión de la obra. Pero Carmen Sotillo siempre será Lola Herrera, y que el próximo 15 de abril el Palacio de Congresos acoja de nuevo el montaje es, sin duda, una buena noticia.

En torno a esta propuesta estrella, se recogen algunas más: ‘Juana La Loca. La Reina que no quiso reinar’, de Histrión; ‘Cultivando brevedades’ con Ajo y Judit Farrés, el día 13 en el Centro Lorca; ‘Placeres íntimos’, con Toni Acosta, el día 13 en el Teatro Isabel la Católica; ‘3 hermanas’, con Ana Fernández, el 14 en el mismo espacio, y ‘Oscar, el niño dormido’, de El Espejo Negro, el día 15 en el Centro Lorca.