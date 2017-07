Granada estudia la amenaza de los asteroides El objetivo es concienciar al público sobre la necesidad de una mayor detección y rastreo de posibles impactos | Una mesa redonda pone en marcha las actividades organizadas por el IAA y Fundación Descubre para celebrar el Día Mundial del Asteroide DANIEL OLIVARES Domingo, 2 julio 2017, 02:42

En febrero de 2014, Brian May, astrofísico y famoso guitarrista de la banda de rock británica Queen, comenzó a trabajar con Grigorij Richters, el director de una nueva película titulada '51 Degrees North', en una historia ficticia de un impacto de asteroides en Londres y la respuesta humana. May compuso la música para la película y sugirió que Richters lo proyectara en Starmus, un evento organizado por el doctor israelí Garik y al que asistieron astrofísicos, científicos y artistas, entre ellos el Dr. Stephen Hawking, Richard Dawkins y Rick Wakeman. El resultado fue el comienzo de las discusiones que conducirían al lanzamiento del Día del Asteroide en 2015, evento al que poco a poco se fueron sumando más y más científicos de todo el mundo.

Se lleva a cabo anualmente el 30 de junio -mañana- y es una campaña mundial de concienciación donde personas de todo el mundo se reúnen para aprender acerca de los asteroides, el riesgo de impacto que pueden plantear y lo que se puede hacer para proteger el planeta, a la población y a las futuras generaciones de futuros impactos de asteroides. Su celebración coincide cada año en el aniversario del mayor impacto en la historia reciente, el evento Tunguska de 1908 en Siberia. Un asteroide relativamente pequeño, de unos 40 metros de diámetro, devastó un área despoblada del tamaño de una gran ciudad metropolitana. Eventos grandes y pequeños organizados a nivel regional se llevan a cabo en el Día del Asteroide, y van desde conferencias y otros programas educativos hasta conciertos en vivo y eventos comunitarios más amplios, para concienciar al público sobre la necesidad de una mayor detección y rastreo de asteroides.

¿Amigos y enemigos?

Granada se ha sumado a esta iniciativa a través del Nodo Andaluz coordinado por el astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) René Duffard, argentino de Córdoba que está dedicado al proyecto europeo 'H2020 Small Bodies: Near and Far (SBNAF)', que estudia las propiedades físicas de unos cien asteroides y trans-neptunianos (TNOs). En el caso de Andalucía, el Día del Asteoride se ha transformado en la Semana del Asteroide. Duffard participó ayer tarde en la mesa redonda 'Asteroides, ¿amigos o enemigos?' que se celebró ayer en el Cuarto Real de Santo Domingo bajo la coordinación del director de la Estrategia Andaluza para la Divulgación de la Astronomía (EADA), Emilio J. Alfaro (IAA-CSIC). En la mesa participaron también Juan Luis Cano González, coordinador del Centro de Coordinación de NEOs de la ESA en su centro de Roma (ESRIN), Pablo Santos (IAA-CSIC), codescubridor de más de doscientos asteroides y de algún objeto transneptuniano, y Estela Fernández Valenzuela (IAA-CSIC), doctoranda jienense que en breve se marchará a trabajar dos años al Florida Space Institute.

Junto al acto celebrado ayer tarde, otras cinco actividades conforman el programa del 'Asteroid Day' en Andalucía. El Puerto de Santa María (Cádiz) acoge hoy la actividad 'Meteoritos y Astrogeología de Cráteres de Impactos', mientras que el Centro de Ciencia Principia de Málaga organiza mañana una observación astronómica, a la que se suma una observación nocturna en el Observatorio Astronómico del Torcal, en Antequera. Y el Planetario de Úbeda será el escenario de la actividad 'Ciencia en el Renacimiento' que tendrá lugar igualmente este viernes. Por último, 'El Séptimo Cielo', web de EADA que coordina la Fundación Descubre, ha lanzado la actividad 'Reto observacional: A la caza de tres asteroides' desde el 15 de junio al 15 de julio.