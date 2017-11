Furia Trinidad, con aires tarantinianos

Furia Trinidad -antes llamados sólo Furia-, es un dúo/cuarteto gaditano formado a partir de Goli Supersummer (Juan E. Villarreal Suárez de Cepeda, con pasado en las bandas de Paco Loco y Neuman) y su compañera Kimberly Nur Wong (Nuria Capote Rojas, ya experimentada en De la Fe y las Flores Azules, Perro Peligro y ¡¡Bonnie Tyler!!), y es un nombre que va circulando de boca en boca entre los amantes de las emociones en crudo. Tras debutar con 'Listen to Phenomenal Western Rock Combo', bajo las órdenes de Paco Loco, ahora regresan con su continuación: 'She and the Sunshine'.

¿Existe el 'Psicobillysurfmariachi'? Quentin Tarantino diría rápidamente que sí. Y ellos representan la versión 'made in El Puerto de Santamaría' contando de nuevo con la sabia tutela graduando la mezcla de Paco Loco. El diario francés Libération los ha considerado como una de las bandas claves y «responsables de la eclosión de la música rock en España junto con The Hinds». Hoy, resecarán el ambiente del Planta (21 horas) en compañías tan dispares como la de Martin & The Julians, y la estadounidense Julie Slick, supercotizada bajista que estos días atrás dio también varias espectaculares clases maestras en Granada.