«Me satisface mostrar la danza española por todo el mundo»

Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España. La formación a cuyo frente está desde 2011 rinde homenaje al gran Antonio esta noche en el Teatro del Generalife

El madrileño Antonio Najarro (1975), es una de las grandes figuras de nuestra danza. Entró a formar parte del Ballet Nacional con 22 años, después de trabajar con maestros como Aída Gómez o Antonio Gades. Lleva seis años al frente de esa misma agrupación -que esta noche actúa a las 22:30 horas en el Teatro del Generalife homenajeando a Antonio- donde ha destacado su labor como coreógrafo y como creador de nuevos espacios para la danza española, de quien es el mejor embajador.

-Antonio Ruiz Soler ha sido uno de los intérpretes y creadores más importantes que ha tenido nuestra danza española. Fuente de inspiración para muchos artistas y gran revolucionario de la interpretación y de la coreografía en la Danza Española, siempre incluyendo en su repertorio todos los estilos de la de la Danza Española y presentándolos con un prisma muy personal.

-Considero que artistas del calibre de Antonio Ruiz Soler merecen ser homenajeados, de hecho, no he podido entender cómo, hasta nuestro estreno del año pasado, todavía no había recibido un homenaje a través de un espectáculo basado íntegramente en su obra. Es importante preservar el legado de grandes creadores de la Danza Española y este homenaje es un vivo reflejo de su trayectoria como creador intérprete.

-He querido construir el espectáculo con el objetivo de que el público, además de conocer la obra de Antonio, pueda ver representados todos los estilos de la Danza Española, por ello pasamos desde la Escuela Bolera, al Flamenco, a la Danza Estilizada y al Folclore de mano de cinco de sus coreografías más emblemáticas: 'Eritaña', 'Taranto' (extracto del ballet 'La Taberna del Toro'), 'Zapateado de Sarasate', 'Fantasía Galaica' y 'El sombrero de tres picos'.

-El 'Zapateado' de Sarasate es un número que exige, además de una gran dominio técnico del zapateado y una interpretación artística acorde al estilo de Antonio, un fondo considerable, sobre todo cuando se interpreta al completo, con sus dos bises, que es como lo concibió su creador.

El interpretarlo en su totalidad se ha conseguido a base de mucho trabajo y un esfuerzo que, de manera magistral, defiende el bailarín principal que lo interpreta.

Alta preparación técnica

-El cambio temporal ha sido mínimo, y no en todos los ballets. Cuando hemos tenido que hacer algún cambio en los tiempos de alguna coreografía, no se ha hecho simplemente para beneficiar la plasticidad, sino para poder hacer visible el resultado de la preparación técnica que tienen hoy en día los bailarines del Ballet Nacional La técnica está en constante evolución, y lo importante es que se muestre con la mayor limpieza posible siempre y cuando no se pierda nunca el sello y el estilo del creador y de la pieza musical.

-El Ballet Nacional de España se encuentra en un momento maravilloso. Llenamos todos y cada uno de los teatros nacionales en internacionales que visitamos representando las seis producciones que actualmente tenemos en el repertorio, el público responde siempre con una gran ovación a todos los artistas de la compañía. Me siento muy satisfecho de poder seguir cumpliendo mi sueño que es el mostrar en todo el mundo la gran diversidad de estilos que existe en nuestra Danza Española a través de las maravillosas obras del repertorio y de la nueva creación.

El público de todo el mundo nos ven como uno de los máximos embajadores del patrimonio cultural de nuestro país. Un patrimonio que, además de su belleza estética, entra de lleno en el corazón de nuestros seguidores.