Desmontando a James Horner, entre otros

El compositor centra parte del debate del primer día en el simposio sobre creación musical en la banda sonora

Fue uno de los compositores más afamados que trabajaron para grandes producciones cinematográficas de Hollywood desde los años 80 hasta su fallecimiento en un accidente de avioneta en 2015. Cuenta con una legión de fans que adoran sus composiciones para bandas sonoras de películas como 'Titanic', la secuela de Star Trek ('StarTrek II: La ira de Khan', con la que se hizo conocido en 1982), 'Cocoon', 'Aliens, el regreso', 'Willow', 'Braveheart', 'Apolo 13' o 'Enemigo a las puertas'.

Solo con 'Titanic' (1997) vendió 27 millones de copias, ganó dos Oscar -había sido nominado dos veces antes- y se convirtió en el álbum más vendido de banda sonora orquestal de toda la historia. Ese fue el gran éxito de James Horner (1953-2015), un autor que trabajó para directores como Steven Spielberg, James Cameron, George Lucas, Oliver Stone o Ron Howard -sobre todo este último-. Sin embargo, su larga y amplia trayectoria también tiene críticos. En el Simposio Internacional 'La creación musical en la banda sonora', que inició ayer su décima edición en Granada, hay algunos. Pero no solo de Horner, sino de todos aquellos compositores de bandas sonoras que pecan de imitar, plagiar, copiar o 'tomar prestadas' -como quieran llamarlo- piezas o fragmentos de composiciones clásicas de grandes autores para sus creaciones cinematográficas.

Inauguracion de alto nivel

Uno de ellos es Miguel Mera, responsable del departamento de música de la City University of London, musicólogo y compositor -ha ganado varios premios en festivales de cine por sus creaciones para películas y documentales-. Su ponencia fue la que inauguró este foro itinerante de referencia en España para el estudio de la música en los medios audiovisuales, que se celebra por primera vez en Granada, que nació en 2002 en Salamanca y que tiene una periodicidad bianual. Mera habló sobre la música en el cine y la problemática de la originalidad, de la falta de ella en gran medida.

Aportó ejemplos de bandas sonoras que han tomado 'prestadas' piezas de composiciones de grandes autores de la historia de la música, relacionados o no con el cine. El film 'The artist' fue uno de los que Miguel Mera analizó para mostrar la escasa originalidad que se reproduce en muchas producciones audiovisuales. No en vano, el Oscar que recibió la película en 2012 por su banda sonora generó polémica después de utilizar en las escenas cumbre la música de Bernard Herrmann para el filme de 'Vértigo', de Hitchcock, una decisión del director de la cinta, Michel Hazanavicious, según reconoció el propio cineasta, ya que la película entera es un homenaje al antiguo cine mudo o, como él mismo dijo, «una carta de amor al viejo Hollywood». No es la única partitura no original que aparece en 'The Artist', como mostró Mera.Pero, sin duda, el compositor que terminó centrando el debate de la primera jornada -el simposio dura tres días- fue Horner, cuya figura salió a relucir en la última comunicación de una de las mesas que acogió el Palacio de la Madraza. Su autora es Yaiza Bermúdez, del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz. Aunque no fue ella quien la presentó por no poder finalmente acudir a la cita. El título: 'James Horner y sus plagios: el compositor que 'amaba' a los clásicos'.

Sobre la mesa salieron a relucir varios de los 'plagios' o 'préstamos' que el fallecido autor realizó en algunas de sus muchas bandas sonoras. También se habló del 'caso parabará', una especie de firma que aparece en casi todas las bandas sonoras de Horner a modo de sencilla fanfarria de suspense desde 1982. Solo en 'Brainstorm' (de Douglas Trumbull, 1983) aparecen 17 'parabarás' en una escena de apenas un minuto de duración. 'Avatar', 'La tormenta perfecta', 'El niño del pijama de rayas' o 'La máscara del Zorro' son algunos de los largometrajes en los que también se llegan a escuchar esas sencillas notas, que han recibido ese sobrenombre porque es la vocalización que se puede hacer de su pegadiza sonoridad.

Cine español

Son algunos de los temas que tratará este simposio durante tres días. Habrá además ponencias sobre la historia de la música en el cine español y mesas dedicadas al cine internacional, al mundo del videoclip, al audiovisual aplicado a la educación, y a la música en los videojuegos y en la televisión. «Los temas de las ponencias son elegidos por el comité científico y las comunicaciones son abiertas; la gente ha ido presentando sus propuestas y las hemos agrupados por temas», explicó ayer a IDEAL el director del Simposio en Granada, Joaquín López González, profesor, doctor y secretario del Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada, institución que da cobertura al seminario junto al Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

«Quería contar con la UGR, pero me parecía también muy interesante contar con el contexto del Festival de Música y Danza y los Cursos Manuel de Falla. Ha sido un apoyo importante», detalló López González. Las comunicaciones, ponencias y conclusiones será publicarán por la Sociedad Española de Musicología, que patrocina también esta plataforma de intercambio en el debate sobre la música y el sector audiovisual.