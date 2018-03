La eurovisiva Ruth Lorenzo estará hoy en el CajaGranada Ha sido rostro mutante en Tu Cara Me Suena, que ganó, y donde fue imitada por el granadino Fran Dieli con el mismo traje de lentejuelas que usó en Eurovisión para cantar 'Dancing in the rain J. J. G. GRANADA Viernes, 2 marzo 2018, 02:17

Los eurofans recuerdan gratamente la espectacular puesta en escena en el Festival de Eurovisión de la murciana Ruth Lorenzo, una de las cantantes más populares del país tras pasar por numerosos espacios televisivos, un medio que le es propicio desde que interrumpió con toda sus facultades como un ciclón en el espacio X-Factor británico. Ha sido rostro mutante en Tu Cara Me Suena, que ganó, y donde fue imitada por el granadino Fran Dieli con el mismo traje de lentejuelas que usó en Eurovisión para cantar 'Dancing in the rain. También ha intervenido en numerosos otros programas para televisión, y a la pantalla de leds se ha asomado haciendo incluso unos cortos familiares para la marca Opel. Sin duda es de esas imágenes que son queridas por las cámaras.

Con una vida personalmente complicada y residencias en USA e Inglaterra, Ruth inició su carrera discográfica en España presentando su álbum debut, 'Planeta azul' en 2014. Un proyecto producido por el sueco Chris Wahle con trece temas en castellano que, según ella eran «un recopilatorio de historias de mi vida». La cantante hizo una gira firmando ejemplares reservándose el año siguiente para echarse a la carretera, con la reedición ampliada del disco del mismo nombre incluyendo inéditos, versiones en inglés de sus temas más conocidos y colaboraciones con artistas de éxito.

Tres años muy agitados después, ha vuelto a la música en disco. Tres años con actividad en diversos frentes, de hecho en 2017 presentó su línea de ropa 'White Lion' (dedicada a 'los leones', su fans) y fue noticia por dar ocho conciertos en medio día en ocho ciudades diferentes el mismo día para llamar la atención sobre el cáncer de mama. También ha puesto música al documental 'Juan Mariné, la aventura de hacer cine'.

A finales de 2017 comunicaba que ya tenía preparado su segundo álbum: 'Loveaholic', que se editará en marzo. Esta nueva referencia ha sido mayoritariamente grabada en inglés a excepción de tres canciones que estarán interpretadas en castellano y cuyo tema homónimo cuenta con la intervención en la guitarra del mítico guitarrista Jeff Beck, y es que cabe recordar que aunque ahora venga a un teatro (Cajagranada), su anterior gira fue por salas especializadas en rock, como la Tren en Granada. El día 26 arrancó su gira en la Coruña y la cantante murciana pasará por aquí hoy 2 de marzo en el Isidoro Máiquez (21 horas).