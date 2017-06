Escucha la letra que unos granadinos proponen para el himno nacional José Manuel Cano, Pablo Martín Reyes y Luis de la Rosa. / A.A.M. Para crearla, se han unido el catedrático de Lengua y Literatura Luis de la Rosa, el tenor Pablo Martín Reyes y el guitarrista José Manuel Cano ANTONIO ARENAS Granada Martes, 27 junio 2017, 01:29

No es la primera vez que se intenta dotar de letra al himno nacional. Eduardo Marquina en 1927, José María Pemán un año después y más recientemente, durante el gobierno de Aznar, se presentaron propuestas de letra para la Marcha Real por parte de Jon Juaristi, Luis Alberto de Cuenca, Abelardo Linares y Ramiro Fonte, que no llegaron a nada.

Incluso Joaquín Sabina escribió también otra letra en 2007, que es presentada en 2012 por el partido político Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, sin que se sepa nada de su suerte. Ahora ha sido Luis de la Rosa Fernández, catedrático granadino jubilado de Lengua y Literatura Española quien ha compuesto una nueva letra que se ha grabado en los estudios de Fernando Romero, en la capital, con la voz del tenor granadino Pablo Martín Reyes, acompañado a la guitarra por José Manuel Cano.

«Las afrentas que está recibiendo nuestro himno nacional en los actos de las competiciones deportivas es lo que me ha llevado a componer esta letra», comenta Luis de la Rosa. «Cuando ello ocurre yo me siento dolido y es lo que ha motivado que pensara qué tipo de respuesta podíamos darle. Cerrar estadios o suspender partidos lo que hace es castigar a los que quieren gozar del deporte y premiar a los que quieren hacer sabotaje. La mejor forma de combatir estas pitadas es con la propia voz, no valen silbidos contra unos silbidos ni un inútil tarareo, lo que se necesita es una letra poderosa con la que los espectadores pudieran responder a esos silbidos».

Y para conseguir esa «letra digna» ha procurado que no hiera sensibilidades y que sea integradora pues tiene claro que ser de todos los españoles por lo que, además, «la letra tiene que ser fácil de recordar pues hay que pensar que la va a cantar el pueblo». Por supuesto, también ha pretendido que sea una letra incontestable con un estribillo en el que se repiten las palabras igualdad, justicia, libertad y paz. ¿Quién no quiere estos valores? Reconoce que una de las dificultades que ha tenido que superar ha sido adaptarla a una música hecha distribuyendo las sílabas tónicas, para que el canto fluya de forma natural y que ha requerido algunos pequeños retoques de la versión original. Con su composición terminada se puso en contacto con el guitarrista José Manuel Cano al que conoce desde hace años y con quien mantiene lazos de amistad. Cuando le comentó el proyecto, este mostró su satisfacción por la idea y se prestó a buscar a la persona que podría interpretarlo, en concreto pensaba en el tenor Pablo Martín Reyes, de amplia trayectoria internacional, con el que ha compartido escenario en numerosas ocasiones.

Curiosamente José Manuel Cano cuenta que hace tres años estando como invitado por el embajador de España en Tayikistán con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre tuvo la oportunidad de interpretar a la guitarra el himno de España y también el del país anfitrión con un resultado tan satisfactorio que le pidieron que grabara el de Tayikistán, cosa que hizo en los estudios granadinos que ahora han vuelto a ser escenario de este ilusionante proyecto.

El guitarrista cuenta que Pablo se crece cuando canta y que en este caso se ha pretendido «un diálogo primario entre la voz y la guitarra, para que no fuera un acompañamiento sino que fuese la fusión del instrumento de cuerda y de la voz, uniendo una misma idea y un mismo concepto. Ha costado trabajo pero ha quedado bonito», afirma el hijo del gran guitarrista Manuel Cano. Por su parte, Pablo, indica que ha sido «un lujo y un privilegio el haber sido partícipe de esta propuesta». Grabación que ya ha sido enviada al Rey, al presidente del Gobierno, a todos los ministros, a los grupos parlamentarios del congreso y del senado y algunas personalidades del deporte y de otros ámbitos, «a todos se les ha pedido que se interesen por esta propuesta que hemos hecho con una enorme ilusión», añade Luis. Ahora, sólo queda que la idea cale entre quienes toman las decisiones.