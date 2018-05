«No le encuentro sentido a jugar a tener veinte años» El músico Fito Cabrales, en una entrevista. / IGNACIO PÉREZ El artista se presenta mañana en la plaza de toros de la capital en un concierto que celebra el aniversario de su primer disco Fito Cabrales Músico JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Jueves, 24 mayo 2018, 20:21

Cualquier excusa es buena para que Fito Cabrales con sus Fitipaldis se eche a la carretera. Y más si no aparecen canciones, como él cuenta aquí. Y cumplir veinte años desde que tocaban por los bares es una buena. Aunque ahora ya lo hagan en polideportivos y plazas de toros, como en Granada donde Fito y los suyos estarán mañana a las 22:00 horas en el coso del Dr. Olóriz.

-¿Qué hace un músico de rock a estas horas ya 'atendiendo'?

-Un músico de rock de 51 años, que yo con 20 no hacía entrevistas ni a las cinco de la tarde. Serán los remordimientos que no me dejan dormir.

-Recuerdo la primera entrevista del primer disco de Platero. Iban tan ingenua como obsesivamente a la contra... ¿se imaginaban llenando estadios o hablando de música a las 9 de la mañana?

-Uf, nadie hace una banda y lo tiene tan claro. Nadie piensa, cuando tienes 16 años y tu primera guitarra, en plazos tan largos. Ni idea. Por vocación hubiera dicho que sí, pero a veces las cosas no son ni las soñadas. Yo jamás podría haber soñado mi actualidad, con una caja de veinte aniversario, con una gira llena... No, directamente no. (Risas)

-¿Cómo lleva la celebridad?

-Somos unos cuantos, Loquillo, Alaska y yo que no podemos disimular (risas). Ese disco refleja lo que fui y lo que soy, unos músicos que tocábamos para casi nadie en los bares. Ahora podría hacerlo pero sin anunciar, hacer un txoko (club de amigos o socios, mayormente gastronómico). Que te conozca la gente tiene cosas muy buenas, y otras no tanto. Yo lo llevo bastante bien porque siempre he vivido en pueblos, y en Guernica soy un vecino más. Hay que estar agradecido por las cosas que te han pasado, somos gente querida por nuestras canciones y si te han llevado a algún sitio bueno parece que yo he tenido la culpa, por eso jugamos con ventaja. Con todo lo que me ha dado la música no lo va a joder un invento como los selfies.

-¿Habrá Platero alguna otra vez?

-Creo que no. No tiene mucho sentido. Hace nada estuvimos tocando Iñaki y yo en Bilbao y fue muy emocionante, pero otra cosa es tener un proyecto conjunto, no le encuentro sentido. No le encuentro sentido a jugar a tener veinte años.

-John Lennon y Black Sabbath venden coches, Dylan bancos, y las cajas de ahorros patrocinan festivales de rock. ¿Qué le parece?

-Huy, y Jimi Hendrix anunciando una colonia muy glamurosa... (risas). Es tan sencillo como que los que deciden en la publicidad tienen nuestra edad, y hacen sonar la música que les ha acompañado. Yo me imagino que es eso... ¡Si hace 40 años me dicen que Jimi Hendrix vende colonia hubiera flipado! También es cierto que hay que normalizar el rock, ya no es el demonio, las drogas y eso, que era muy encantador pero poco funcional. Antes dedicarte al rock era un tragedia familiar, y ahora van los padres a ver lo conciertos de sus hijos; está bien que el rock se haya normalizado.

-¿Qué le gustaría anunciar?

-Nada. La única firma que me podría patrocinar sería ibuprofeno, que gastamos cajas y cajas en gira.

-¿Qué es Carlos Raya para Fito Cabrales? ¿Es su Fito 'siamés'?

-Es mi otra mitad, sí. Ha sido un giro en mi vida profesional y personal brutal. Llevamos ya unos años en los que no dejo de aprender con él. Carlos es increíble, más allá de cómo toca, es valorable como entiende la música, cómo me tranquiliza y me ayuda... Es el padrino de mi hija... Yo le debo muchísimo, en la música seguro, pero también en las crisis personales.

-¿Prefiere el trabajo solo en casa o la tormenta colectiva de ideas?

-Lo de escribir canciones tiene un arranque, que suele ser en casa y solo, el primer punteo, la primera frase, el primer groove es mío. Luego se lo enseño a Carlos y a partir de ahí toda la ayuda que pueda recibir, y más de cinco músicos tan maravillosos como tengo, pues hacer crecer el proyecto.

-El saxo en fundamental en su sonido, ¿por qué lo ha introducido?

-Por eso, porque es parte de la historia de esta música. En los Fitipaldis siempre quise poner un saxo. Es puro rock and roll. Amo a Little Richard y millones de bandas con saxo. Soy de una generación que adora los punteos de guitarras, pero no todo va a ser puenteos desbocados, me da mucho juego pensar en las melodías que va a hacer el saxo, porque descongestiona la canción y la abre para otros sitios, el horizonte se me hace más rock and roll. Además los metales son muy expresivos porque se parecen a la voz humana, a expresión de aire.

-¿Qué nos puede decir de su telonero, Muchachito Bombo Infierno?

-Siempre que salimos de gira queremos que la banda que abre el concierto sea de gente que admiro. Imagínate con Lichis, aquello fue alucinante. La última fueron Zigarros, y yo admiro mucho a Jairo, y le quiero. Desde su primer disco he coincidido con él y hemos ido cogiendo confianza. Esa sonrisa que tiene tocando, su 'auto de choque'...

-¿Una antología y una gira de cumpleaños son una forma de ganar tiempo para que aparezcan las musas?

-Totalmente (risas), es así. No tocaba hacer gira, tocaba hacer un disco... y en ello estaba como siempre, con resultados nulos. De repente me llamaron diciendo que era el aniversario del primer disco, ahí quedó la cosa, en el aire. Lo retomamos a raíz de que Dro estaba preparando una caja antológica de aniversario, y me convencieron a partir del diseño y de incluir las colaboraciones que había hecho, casi cincuenta, tantas que ni me acordaba de ellas.