Emotividad, recuerdos, poesía y toreo de salón en el pregón de Belmonte Juan Belmonte en unos sentidos lances, capote en mano, durante el pregón. / Ramón L. Pérez El periodista y crítico taurino de Canal Sur Radio y Televisión evocó los mejores momentos de sus más de treinta años cubriendo la Feria del Corpus de Granada F. MARTÍNEZ PEREA GRANADA Viernes, 25 mayo 2018, 01:37

No fue el de Juan Belmonte Lara un pregón taurino al uso. No podía serlo tratándose de un periodista con semejante apellido, con alma de torero y, además, apasionado de la fiesta. Lo dijo muy bien nuestra compañera María Dolores Martínez en su brillante presentación: «Nos convoca hoy en este patio algo más que un reencuentro con la historia de una feria y de una plaza. Porque hoy tenemos el privilegio de acercarnos a un apellido que hizo del toreo gloria y a un personaje muy especial que sigue dignificando ese apellido ilustre. Ser un Belmonte y participar de la fiesta de los toros es sin duda un privilegio, pero Juan Belmonte no es pregonero del Corpus taurino por ser sobrino-nieto del 'Pasmo de Triana', gloria del toreo y uno de los diestros más grandes de la historia, ni por ser hijo, nieto, sobrino y primo de otros ilustres espadas, sino por su gran saber, enorme profesionalidad, impagables prestaciones al toreo en su vertiente informativa y porque, además, conoce muy bien nuestra tierra, a la que ama».

Lo dejó claro poco después Juan Belmonte en su apasionada y apasionante exposición, seguida con especial interés y aclamada en ocasiones: le ilusionaba especialmente poder pregonar algún día la feria del Corpus de Granada, a la que no ha faltado durante más de treinta años. Una feria muy especial para él y para la familia Belmonte, ya que su padre y su tío fueron empresarios de la Monumental de Frascuelo junto a Luis Miranda. Y especial también porque en ella el pregonero vivió acontecimientos de imborrable recuerdo, como la faena del rabo de José Miguel Arroyo 'Joselito', el indulto de 'Marquito' a cargo de José Ortega Cano, la reciente demostración de torería de Pepe Luis Vázquez y otras muchas faenas y gestas memorables.

El periodista de Canal Sur Radio y Televisión habló de los toreros granadinos de distintas épocas, con mención especial para la gran figura de la tierra, David Fandila 'El Fandi', al que dijo admirar por lo que ha sido capaz de conseguir y por la forma en que lo ha hecho. Y se refirió también a algunos de personajes que ha conocido a lo largo del tiempo en Granada, la tierra donde él hizo el servicio militar. Personajes que han dejado huella y con los que él mantuvo una relación de amistad, como el irrepetible y popular 'Diamante Rubio', un fuera de serie.

Poesía y toreo

Juan Belmonte habló igualmente de la magia de las tardes de toros en la plaza de la capital, de su singular ambiente y de otras muchas vivencias que han enriquecido su trayectoria como informador y como persona, así de lo que representa Granada para él en el plano personal y profesional.

Naturalmente tuvo un recuerdo para el más grande de los revolucionarios que ha pisado los ruedos, el mítico Juan Belmonte, cumbre del toreo y orgullo de su propia familia. A él le dedicó el pregonero una emotiva poesía, aportación lírica que hizo extensiva igualmente al mundo del toro y del toreo. Fue una de las sorpresas de un pregón que reservaba para el final otra dádiva muy personal, esta capote en mano y con música de fondo. El periodista en oficio de pregonero dio paso al torero que lleva dentro, puro Belmonte, dejando que las musas de su arte afloraran en sentidos lances. Fue entonces cuando el abarrotado patio del Ayuntamiento, ayer con embrujos toreros, se transformó por momentos en la Monumental de los sueños.

Precioso broche, sin duda, para un acto organizado por la Tertulia Taurina Los Tres Juanes, de Atarfe, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital y El Corte Inglés y que fue cerrado por el teniente de alcalde del Ayuntamiento Baldomero Oliver, que hizo subir al escenario al concejal del PP Francisco Ledesma. «Lo que no hace la política lo consigue la fiesta de los toros», dijo tras felicitar al pregonero y a los organizadores por el éxito, un año más, de esta convocatoria.

Una edición que ha contado con la presencia de unos invitados muy especiales venidos de Estados Unidos y pertenecientes a la Asociación Nacional de Clubes Taurinos de los Estados Unidos, que engloba a las peñas taurinas de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, El Paso (Texas), Houston, Phoenix y Miami y que van a celebrar su congreso anual en Granada En representación de todos ellos estuvo presente Lore Monnig, presidenta del Club Taurino de Nueva York, y los señores Klepac.