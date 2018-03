«La emoción es un lenguaje universal» Silvia Pérez Cruz presentará 'Vestida de nit' junto a un grupo de cuerda clásica. / EFE Entrevista a Silvia Pérez Cruz, cantante | La artista presenta mañana en el Palacio de Congresos su último trabajo discográfico, 'Vestida de nit', junto a un grupo de cuerda clásica JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Sábado, 17 marzo 2018, 02:03

A la mítica cantante cubana Elena Burke la llamaron en su momento 'Señora sentimiento'. Y no hay mejor aproximación calificativa para la actriz y cantante Silvia Pérez Cruz, que vuelca la vida en todo lo que hace, sea cine -con dos Goyas y una candidatura más-, los discos que publica -que nunca son dos iguales-, o esta entrevista. Su último trabajo, que estrena en el Palacio de Congresos este domingo (20 horas) es 'Vestida de nit', donde sorprende cantando delante de un grupo de cuerda clásica.

-¿Cuántas veces le han dicho que usted es una artista poliédrica... y total?

-Va cambiando la forma, pero la esencia es la misma: ser sincera y honesta con el momento que vivo, cómo lo siento y cómo lo comparto. Usando las palabras o colores que conozco. No usas todos tus recursos todo el rato, sino los que necesitas. Nunca me lo habían dicho de esta manera que me encanta pero sí de otras maneras. Al principio en Barcelona hace 15 años sí que algunos periodistas me decían que me tenía que centrar, a lo que yo les respondía que estaba muy centrada, estaba en la música y estaba aprendiendo de los estilos y de los músicos que me cruzaba (vamos, como ahora). Y recuerdo que en el 2009 me premiaron precisamente por mi versatilidad.

-Decía una vieja crítica que para cantar como Billie Holiday había que sufrir como Billie Holiday, ¿es una exageración?

-Yo no quiero pensar eso. Creo que es peligrosa la relación dolor o sufrimiento con el arte verdadero. Para cantar como Billie Holiday tienes que ser Billie Holiday y eso quiere decir que uno tiene que buscar su voz propia, y eso siempre es único y especial. Por supuesto que el sufrimiento te hace cantar distinto, también las alegrías. Con el sufrir hay un peso concreto, de no importarte nada, de no juicio, de presente, supongo.... esos creo que son valores importantes en el arte. Pero está bien conseguirlos sin sufrir, conectar con el estar.

-Se lo pregunto porque precisamente ha hecho de la emotividad más turbadora su señal de identidad...

-Desde pequeña he cantado más bien canciones tristes. Conocí el humor en el canto cuando hice amigos en Cádiz a los 18, antes sólo lo conocía como instrumentista. Pero bien es cierto que, aunque tengo muchas ganas de un día hacer un disco con otras emociones y que en mi vida y en las presentaciones de los conciertos el humor es totalmente básico para sobrevivir, reconozco que con las canciones que más alto vuelo son profundas y remueven. Por ejemplo, me pasó con 'Pequeño vals vienés'... Son canciones que te permiten llegar a muchas capas emocionales y viajar de lo más profundo de la tierra a las estrellas... pero eso engancha mucho y lo bueno es que no sufres. Es decir cantas a las penas para curarlas, para ser feliz. Y así lo siento. Cuando canto me encuentro, me acuerdo de cómo soy, de mis valores y las cosas importantes y me siento en paz, en mi sitio, feliz.

-Se atreve con todo musicalmente. ¿También vitalmente?

-Me invito a atreverme con lo que siento de verdad, no por deporte o vicio o por ser un culo inquieto. Intento no tener miedo. Con la música es más fácil, de hecho es imparable, lo siento y me sale. En la vida es más difícil, hay más miedos y tengo que recordármelo pero si verdaderamente es real, me animo. A nivel musical soy consciente de mis limitaciones, pero no tengo puertas cerradas a nada, solo a la mentira. Pero si te refieres a estilos no me da miedo pero solo puedo hacer las cosas si me las creo y conecto con ellas..

-Tenemos a una gran cantante... ¿perdimos a una gran saxofonista?

-Siempre me defino como un músico al que le gusta mucho cantar. Pero estudié saxo de los siete a los 21 o así y lo abandoné cuando ya empecé a tener muchos grupos en los que cantaba. Me encanta tocar instrumentos, me lleva a otro sitio, pero no sé por qué me pongo a tocar antes el piano, la guitarra... incluso ahora tengo ganas de aprender contrabajo y trompeta... y el saxo, pobre, ni lo abro. Le tengo un respeto o un trauma ahí guardado.

-Y en ese atreverse con todo, lo hace con todos los estilos, ¿en esencia todos son los mismos?

-Para mí sí. Al final en cada estilo se dice yeah, u olé.... cuando algo está conectado, sea porque camina bien, porque sale una emoción sincera, porque hay una verdad... pero creo que sí, que en el fondo sí. También hay mentira o se puede buscar o provocar ese ole... pero lo que quiero decir es que todos vamos a buscar lo mismo en esencia aunque se pierda por el camino... a mí me encanta buscar esas conexiones entre todo lo artístico y también relacionarlo con la vida.

-Porque cantan a lo mismo en cualquier latitud e idioma. ¿Llegar a esa emocionalidad común los hace abordables?

-Será que es lo que más le preocupa al ser humano: amor y vida; desamor y muerte. No lo sé, pero lo que sí que he visto es que la música no es un lenguaje universal, sino la emoción. Y puedes estar cantando en cualquier idioma y que no te entiendan las palabras pero se emocionen contigo de todos modos.

-Canta en varios idiomas. ¿Cada uno tiene un latido y unas necesidades interpretativas distintas?

-Sí. Ya sabéis que en Catalunya hablamos catalán y castellano desde pequeños (con nuestro acento tan gracioso). También tengo estrecho vínculo con Galicia, Portugal y Brasil, o sea que estas son las tres lenguas con las que me siento más cómoda cantando y cuando compongo depende del carácter que necesite esa melodía lo hago en uno u otro. Cada uno tiene su musicalidad. Mira, yo al principio cantaba en castellano, el catalán me costaba, y fue después de cantar en brasileiro, con el que descubrí otra manera de enlazar las palabras, lo que me ayudó a cantar de una manera nueva el catalán, mi lengua materna. Es curioso.

Investigar la sonoridad

-Este disco es de 'versiones'... Pero versión no como copia, ¿más bien como una apropiación personal?

-En este disco hay versiones y canciones propias. Es un disco que principalmente investiga la sonoridad del quinteto de cuerda e intenta romper los tópicos, hay improvisación, se toca de memoria, se han explorado los fuertísimos y los pianísimos... la filosofía es disfrutar, respetarse y no tener miedo al error, buscar e intentar que un quinteto sea tan libre en reacción como la guitarra de mi padre al acompañarme. Pero tienes razón, yo reivindico la interpretación como creación.

-¿Le pasa como a Dylan, que no soporta hacer dos veces igual la misma canción?

-Sí, tiendo a cambiar mucho, hay cosas que se repiten pero por eso siempre intento que haya espacio para la improvisación, para mí es sano y me mantiene atenta, y creo que funciona con la relación con los otros músicos. Por eso alucino y me interesa cómo hacen los del teatro cada noche... A veces me obligo a cambiar menos. Y a veces me dejo suelta.