En Dúrcal no se pone la música El sonido de casi 50 bandas de todos los estilos ha llenado durante las últimas 24 horas la calle de la población del Valle de Lecrín J. J. GARCÍA Dúrcal Domingo, 2 julio 2017, 15:58

granada. Si en Granada no falta música, que la hay para dar y regalar, el 'día de la música' fue la excusa para que nacieran las 24 horas de la música en la calle de Dúrcal. Que este año han sido las de la jornada de ayer, 1 de julio.

La iniciativa surgió en 2012 a partir de la Asociación Cultural Nonato compuesta por músicos de la localidad (que además hacían un festival con le mismo nombre), durante meses mantuvieron reuniones y abrieron una convocatoria pública para que otras bandas se sumaran a la iniciativa y la respuesta fue entusiasta: bandas municipales, cantautores, grupos de rock, jazz, hip hop, trash metal, dj's y todos los estilos... y vecinos y vecinas se echaron a hacer música por amor al arte de Orfeo en el festival más largo del verano. ¡Un día entero! De las dos últimas ediciones se han encargado los responsables de la asociación DMC cuyo presidente es Ramón Ruiz.

Más de 5.000 visitantes

Y ante ellos más de 5.000 personas se desplazaron a la localidad para participar de alguna de las muchas actividades casi simultáneas que con este motivo se realizaron «con 41 grupos, Djs y participantes», recuenta Ruiz. Este acto no ha contado con más apoyo institucional que la aportación municipal de infraestructuras; tampoco privado, ya que los organizadores han querido evitar la asociación del día del música con ninguna empresa más allá del micromecenazgo local. Según declaró en su momento la asociación fundadora, explicando el nacimiento de esta idea, los objetivos del evento eran «mostrar a nuestros vecinos, familiares y desconocidos aquello a lo que hemos dedicado buena parte de nuestra vida: la Música, y a todos los organismos oficiales y no oficiales que la cultura no siempre necesita dinero para llevarse a cabo, que la base es la creatividad'. Y en eso siguen sus nuevos gestores que se han encontrado con que la idea ha trascendido la localidad, la provincia... «y hay grupos que han venido de Cádiz, Málaga y hasta Madrid por ejemplo; hemos tenido casi lista de espera porque quien toca un año quiere repetir el siguiente», confirmó Ramón Ruiz. Esta dos últimas ediciones se han 'profesionalizado' más, estableciendo escenarios de día y de noche «aunque buena parte se sigue haciendo a ras de suelo en la misma calle; no queremos que se pierda esa esencia pero sí ordenar el desarrollo», comenta su responsable, para quien en futuras ediciones le gustaría «mantener la calidad de los participantes y tener algo de superávit para poder gratificar a quienes vienen».

En el cartel figuraron desde los históricos Los Diablos Negros (¡abonados desde el primer año!), a bandas como Enrique VIII, Vita Insomne, Gospel Molotov, The Proves, Animal Project, la escuela de Música, la de danza... y así hasta mas . Y por supuesto, gratis.