La Diputación de Granada denuncia la «intolerancia» del PP hacia la obra de Alberto San Juan «No sé si la derecha de Granada es más rancia que la del resto de España porque sus acusaciones no se pueden comprender de ninguna de las maneras», indican EFE Martes, 10 abril 2018, 13:43

La diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Granada, Fátima Gómez, ha criticado este martes la «intolerancia» del PP por pretender censurar la obra de Alberto San Juan que se pone en escena en el teatro municipal de la localidad de Pinos Puente.

Para Gómez, el grupo popular de la Diputación y el PP de Granada han hecho «el ridículo nacional«, ya que no se puede consentir que una obra de teatro que ha triunfado por la representación del actor Alberto San Juan y por su forma de trabajar cause »estupor y un revuelo en Granada« cuando viene de dar la gira por toda España y no ha surgido ningún problema.

«No sé si la derecha de Granada es más rancia que la del resto de España porque sus acusaciones no se pueden comprender de ninguna de las maneras«, ha indicado en un comunicado.

Ha precisado que desde la Diputación ayudan a los ayuntamientos a que tengan artes escénicas con los circuitos de teatro y ponen en cartelera a empresas y grupos que hacen obras de teatro de una determinada calidad, pero en ningún caso tutelan a los municipios para que pongan una determinada obra de teatro.

Ha insistido en que los ayuntamientos son autónomos para decidir su programación teatral aunque la Diputación financie esa programación.

Por su parte, Podemos ha mostrado su apoyo al actor Alberto San Juan y ha denunciado en un comunicado el intento de censura y vulneración de derechos básicos por parte del PP, al que ve «en guerra contra las artes y la cultura«.

Este partido, a través de su portavoz parlamentaria Carmen Lizárraga y el diputado andaluz Jesús de Manuel, ha recordado al PP que la libertad de creación artística es la piedra angular del desarrollo cultural de los pueblos.