Una denuncia anónima paraliza la restauración del retablo del Rescate El restaurador José Enrique Parro interviene sobre los dorados del retablo de Jesús del Rescate. / JORGE MARTÍNEZ Una inspección de la Delegación de Cultura, tras recibir un aviso por correo electrónico, detiene la intervención por carecer de autorización a cuatro días de quedar concluida DANIEL OLIVARES Lunes, 10 julio 2017, 01:25

El restaurador estaba a punto de finalizar su trabajo. De hecho -lo publicó IDEAL hace una semana-, apenas le quedaban cuatro días para acabar completamente el encargo que le hicieron hace cinco meses. Sin embargo, la restauración del retablo de Nuestro Padre Jesús del Rescate en la Parroquia de Santa María Magdalena, en pleno centro de Granada, ha sido paralizada por la Consejería de Cultura por carecer de la autorización pertinente. Después de realizar una inspección técnica y comprobar que desde el Arzobispado no habían solicitado la aprobación del proyecto a la administración autonómica -competente en conservación del patrimonio histórico y cultural- se procedió a la paralización de los trabajos hasta que se aclare lo ocurrido.

«La delegación territorial de Cultura recibió una denuncia por email, no sabemos de quién, vino una inspección y paralizaron la restauración. Ahora nos toca esperar a ver qué nos dicen desde la Consejería de Cultura», explicó ayer a IDEAL el párroco de la Iglesia de la Magdalena, Francisco Montero Vives. «Me quedaban cuatro días de trabajo para terminar. No tengo ni idea de qué ha podido pasar. Yo recibí en su momento la autorización del Arzobispado para comenzar la restauración pero no sé nada más», apuntó el restaurador, José Enrique Parro, quien tiene claro que nada tiene que ver con su intervención: «Está mal que yo lo diga, pero está muy bien y así me lo hicieron saber las responsables del departamento de restauración del Arzobispado».

El proyecto de Parro fue elegido entre tres que se presentaron a la comisión especial encargada de la restauración, formada por feligreses de la parroquia y presidida por el propio cura Montero Vives. La intervención comenzó el pasado mes de febrero y se ha ejecutado en una sola fase, aunque en principio iban ser dos. «Se ha desmontado prácticamente por completo para sanearlo por atrás y afianzarlo bastante al muro», detalló ayer el restaurador.

Piezas desprendidas

Tras la fijación al muro de la parroquia «se encontraron algunas piezas que se habían desprendido y estaban perdidas que han sido reintegradas, y dentro del soporte se ha aprovechado para arreglar la hornacina del Señor y reponer algunos cristales que se habían roto, además de restaurar el sistema de anclaje para que cierre correctamente», según José Enrique Parro, restaurador licenciado por la Universidad de Granada, con amplia experiencia en trabajos de restauración en templos de la ciudad y algunas intervenciones realizadas en el conjunto monumental de la Alhambra.

«No sabemos quién ha denunciado, pero ahora toca esperar», señala el párroco Montero Vives

Parro ha trabajado también en la pintura -ha recuperado el tono original de color marfil- y en los dorados originales del retablo, que eran de «muy buena calidad» y han recuperado su esplendor. Además, ha repuesto con pan de oro algunas zonas en las que se habían desprendido «por el desgaste y los roces sufridos con el paso del tiempo», y ha limpiado dos lienzos que se ubican en el retablo.

El presupuesto de estas obras era de 50.000 euros, aunque finalmente la cifra ha sido un poco inferior. Han sido sufragadas por la comisión de trabajo creada en el seno de la parroquia a instancias de Francisco Montero Vives. Han colaborado feligreses y personas vinculadas con la devoción a esta imagen de la Hermandad del Rescate, quienes incluso han llegado a solicitar un crédito bancario para afrontar el proyecto en una sola fase con el objetivo de evitar que el coste fuese mayor. La comisión también ha recaudado fondos con diversas acciones a lo largo del último año, entre ellas un 'Rastrillo Solidario' ubicado en el salón parroquial de la iglesia, en el que se vendieron diversos objetos donados y con el que recolectaron alrededor de 8.000 euros.

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Rescate y su junta de gobierno estaban al margen de este proyecto.