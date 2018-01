Daniel López, cincuenta años en El Conventillo El músico argentino comenzó su proyecto personal en los años 90 del pasado siglo, y lo revive el viernes en el Teatro del Zaidín JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Martes, 16 enero 2018, 03:04

Un 'conventillo' es como se denomina a un tipo de vivienda urbana colectiva en los países del cono sur americano, donde cada cuarto es/era alquilado por una familia o por un grupo de hombres solos, en muchos casos emigrantes recién llegados. Unos espacios humanos relacionados directamente con el submundo Lunfardo y el tango.

Ese nombre tan cargado de historia fue el que el músico argentino Daniel López cogió para su proyecto personal en la década de los pasados noventa, aparcado en su momento y que revive nuevamente. «Me desilusioné», dice resumiendo las razones de su silencio de tres lustros, «yo había jugado en primera división y de pronto todo se puso muy difícil y cuesta arriba».

Era la época posterior a sus discos 'Tangos de aquí y de allá' y 'De mares y caminantes', en los que el multiinstrumentista cordobés había ofrecido su particular versión de la fusión de los sures europeo y americano, con una apariencia de cantautor ultramarino, referenciado por la intensa melancolía del bandoneón y el piano (que tocaba Graciela Jiménez), a medio camino entre Luis Pastor, Yupanqui o Víctor Jara y por la parte más eléctrica con un punto muy Moris en sus visiones sublimadas de la ciudad. Entre los textos que incluso todavía canta los había de Luis García Montero, Álvaro Salvador, Carvajal y Javier Egea.

Espíritu de compañerismo

«Ahora he encontrado casualmente un muy estimulante espíritu de compañerismo, casi hippie (risas), y me he animado a volver» explica. Los responsables de ese regreso demorado han sido el productor y teclista guineano Pepe Dougan (de la mítica Malabo Strit Band), y el ingeniero de grabación Fernando Romero. Con ellos ha dado a luz el disco 'Los 50', con canciones que ha compuesto (mas una versión de 'Los Ejes de mi carreta') y grabado a lo largo de sus cincuenta años: «siempre dentro de mi espacio sonoro de fusión, en una suerte de chacarera/flamenco/jazz, porque sin ser presuntuoso hay algo de todos esos estilos en mis canciones», comenta López ubicando el espíritu que animan sus canciones.

El Conventillo en directo son López con la guitarra y voz (en la grabación lo toca todo menos el piano), Dougan al teclado, Miguel Pérez en el bajo, Fernando Wilhelmi en saxos y flauta, y Rafa Lozano con las percusiones; como invitados están citados el bandoneonista Moncho Antelo y el cantante Pocho González. El concierto de este experimentado músico tendrá lugar en el teatro Isidro Olgoso del Zaidín el viernes 19 (20,00 horas).