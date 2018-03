«Estoy cumpliendo el sueño que siempre he tenido»

La cantante jerezana Marina, «la sonrisa del flamenco», como la ha definido algún medio, trae su éxito 'Mi Deseo' esta noche al Palacio de Congresos de Granada. Con 18 años, Marina comenzó publicando en internet los vídeos de sus actuaciones por las ciudades andaluzas. El éxito de estos vídeos y la reacción del público ante ellos, hizo que el productor y compositor Manuel Ruiz Queco, se pusiera en contacto con ella para comenzar a forjar juntos su carrera artística. Varios meses más tarde, vio la luz su primer álbum 'Desde la frontera', del cual se han extraído cuatro singles obteniendo notable éxito, completando una gira de más de 30 conciertos por todo el país, y cosechando el premio Radiolé a la mejor artista revelación del año 2016.

Aunque cantaora, sus comienzos estuvieron ligados también a la guitarra flamenca. «En Jerez el cante está muy presente en cualquier rincón de la ciudad. La guitarra vino porque mis padres veían que me gustaba tanto la música (cantar, bailar...) que me apuntaron a tocar un instrumento para que me formara un poquito más musicalmente», asegura la artista, que como profesional lleva cinco años. «Empecé cantando en tabancos, en terrazas, en pequeñas salidas donde programan conciertos los fines de semana y así poco a poco hasta hoy», cuenta.

'Desde la frontera', su primer disco, tuvo un éxito inesperado. Gracias a él, obtuvo el premio Radiolé a la mejor artista revelación 2016. Para ella, la fórmula del éxito consiste en «cariño, ilusión y hacer las canciones que verdaderamente sentía». «Lo importante es que suene fresco, y lo principal es que a mí me encanta y creo que esa verdad se transmite al que lo escucha», advierte.

Ahora, con'Mi deseo', la artista asegura que espera más todavía. «ada día intento superarme más y sacar lo mejor de mí. Además 'Mi deseo' es un tema que está gustando mucho y me he fijado que es el que más cantan en los directos. ¡Ojalá y tenga mucho más éxito!», dice.

Sobre Granada, la ciudad en la que actúa, reconoce que «es una ciudad con la que siento un vinculo muy especial; es muy flamenca, tengo muchos seguidores. Espero que disfrutemos mucho cantando, bailando y riendo».