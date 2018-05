El diseñador gráfico jienense Juan Montoro, más conocido como 'El Creata', es el ganador del curso del cartel para la Feria y Fiestas de San Lucas 2018, que este año se celebrará del 13 al 21 de octubre. El Ayuntamiento de Jaén ha retomado este concurso después de varios años para seleccionar la mejor imagen anunciadora de la Feria y para dar la oportunidad a los creativos.

La obra elegida lleva como título 'La cuesta que no cuesta' y su autor ha explicado a IDEAL su génesis. «Se me ocurrió bajando al Ferial a por albero con mi hija, que cogimos en un botecico, para el otro cartel que presenté, en el que se vía un zapato de flamenca reluciente, al lado de otro lleno de albero. Me di cuenta de que el caminico tiene baldosas como si fueran peinetas o escamas de dragón o de lagarto, y que iban serpenteando. De ahí salió la 'S' de San Lucas, que he colocado a la derecha del cartel para que no fuera muy simétrico y para dejar aire a la izquierda y que no resultara muy recargado, porque tiene muchos elementos típicos, como la noria, casetas, paticos, nubes, una de algodón pinchada en una farola... Lo hemos hecho a medias mi hija y yo, lo que pasa es que ella con seis años no se podía presentar».

En cuanto al título del cartel, Montoro señala que cuando bajas al Ferial «la cuesta no cuesta y para arriba tampoco porque subes contento». Define su obra como «más festiva, alegre y con color, y con más elementos típicos que la otra», y ha utilizado el diseño vectorial, que es lo que más suele hacer, esta vez sin boceto previo a lápiz.

'El Creata', que además de diseñador y creativo es fotógrafo e ilustrador y que se define como 'fabricante de ideas', considera «muy positivo» que el Ayuntamiento de Jaén haya retomado el concurso para el cartel de la Feria de San Lucas, «igual que si lo hubiera ganado otro compañero con un buen diseño». «Tienes que encargarlo a profesionales. Es un estímulo, un objetivo para nosotros y da la oportunidad a quienes llevamos tiempo en esto o a quienes están empezando», apunta.